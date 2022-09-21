Горные села Дагестана: Корода, Гоор и «Язык тролля», Кахиб

Мы посетим заброшенные аулы на краю скал, раскроем тайну «Языка тролля» и осмотрим сторожевые башни

Мы посетим заброшенные аулы на краю скал, раскроем тайну «Языка тролля» и осмотрим сторожевые башни.

Путь к старым селам будет пролегать через величественные горы и с каждым километром пути, пейзажи будут становиться всё более захватывающими, воздух всё свежее, а ощущение свободы и какой-то нереальной силы будут будоражить и без того восторженную душу.
Горные села Дагестана: Корода, Гоор и «Язык тролля», Кахиб
Горные села Дагестана: Корода, Гоор и «Язык тролля», Кахиб
Горные села Дагестана: Корода, Гоор и «Язык тролля», Кахиб
Горные села Дагестана: Корода, Гоор и «Язык тролля», Кахиб
Горные села Дагестана: Корода, Гоор и «Язык тролля», Кахиб
Горные села Дагестана: Корода, Гоор и «Язык тролля», Кахиб
Горные села Дагестана: Корода, Гоор и «Язык тролля», Кахиб
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Что вас ожидает 🤩

  • Село Корода
  • Гимринский автодорожный тоннель
  • Гоцатлинское водохранилище
  • Село Гоор
  • «Язык тролля»
  • Старый Кахиб
  • Река Кахибтляр
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Описание

В программе экскурсии

Неприступное село Корода

К первой точке маршрута поедем через самый длинный автодорожный тоннель в России «Гимринский автодорожный тоннель» живописной дорогой вдоль Гоцатлинского водохранилища, где обязательно остановимся и погуляем. Так мы доедем до уникального, покинутого жителями села Корода. В это место редко добираются туристы: село расположилось на скале, которая с трех сторон окружена обрывами, а ведет сюда только одна узкая дорога.

Край башен

Дальше отправимся в место потрясающей красоты и невероятной энергетики, в край башен, расположенный в селе Гоор, который славится не только своими каменными домами и башнями, но и любопытной природной достопримечательностью. В прошлом это был оборонительный комплекс из семи башен и примыкавших к ним двухэтажных жилых домов. Строения располагались на вершине горы, на краю отвесной пропасти.

«Язык тролля»

Вдоволь налюбовавшись краем башен, мы пройдем немного дальше от них, туда, где на краю обрыва выделяется несколько уступов, которые туристы называют «Языки тролля», по аналогии со знаменитым «Языком тролля» в Норвегии.

Старый Кахиб

Сторожевые башни, загадочные символы, каменные лабиринты — на первый взгляд село Кахиб покажется вам декорациями к фильму. Мы увидим развалины селения, которые буквально сливаются с окружающим ландшафтом. А после окажемся на крутом склоне горы над речкой Кахибтляр и осмотрим Кахиб изнутри.

Ежедневно с 09:00 (свободные даты, по индивидуальному запросу)

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
  • Трансфер
  • Входные билеты в объекты культуры и отдыха
Что не входит
  • По желанию:
  • Выезд из других городов и районов кроме г. Махачкалы, оплачивается дополнительно, по договоренности
  • Обед (от 600 руб. /чел., в зависимости от вашего заказа)
  • Сувениры и другие личные расходы
Место начала и завершения?
Махачкала, Дагестан, Россия
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 09:00 (свободные даты, по индивидуальному запросу)
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • В ближайшее время мы свяжемся с Вами
  • Чтобы уточнить место встречи
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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