В программе экскурсии

Неприступное село Корода

К первой точке маршрута поедем через самый длинный автодорожный тоннель в России «Гимринский автодорожный тоннель» живописной дорогой вдоль Гоцатлинского водохранилища, где обязательно остановимся и погуляем. Так мы доедем до уникального, покинутого жителями села Корода. В это место редко добираются туристы: село расположилось на скале, которая с трех сторон окружена обрывами, а ведет сюда только одна узкая дорога.

Край башен

Дальше отправимся в место потрясающей красоты и невероятной энергетики, в край башен, расположенный в селе Гоор, который славится не только своими каменными домами и башнями, но и любопытной природной достопримечательностью. В прошлом это был оборонительный комплекс из семи башен и примыкавших к ним двухэтажных жилых домов. Строения располагались на вершине горы, на краю отвесной пропасти.

«Язык тролля»

Вдоволь налюбовавшись краем башен, мы пройдем немного дальше от них, туда, где на краю обрыва выделяется несколько уступов, которые туристы называют «Языки тролля», по аналогии со знаменитым «Языком тролля» в Норвегии.

Старый Кахиб

Сторожевые башни, загадочные символы, каменные лабиринты — на первый взгляд село Кахиб покажется вам декорациями к фильму. Мы увидим развалины селения, которые буквально сливаются с окружающим ландшафтом. А после окажемся на крутом склоне горы над речкой Кахибтляр и осмотрим Кахиб изнутри.