2 день

Махачкала - Сулакский каньон - бархан Сарыкум - Махачкала

После раннего подъема отправимся на Сулакский каньон.

Его глубина достигает 1920 метров, а протяжённость составляет 53 километра.

Это один из самый глубоких каньонов в мире; он глубже, чем знаменитый Большой каньон в США.

Мы прогуляемся на катере по Чиркейскому водохранилищу, посетим смотровую площадку Сулакского каньона, а затем зайдем на обед в знаменитое форелевое хозяйство.

Финальный пункт сегодняшней программы — бархан Сарыкум: это настоящий кусочек пустыни недалеко от Махачкалы.

Поднявшись на бархан, мы устроим настоящую фотосессию в песках!

Ночевка в гостинице в Махачкале.

Проживание: гостиница

Автобус: 180 км

Пешком: 3 км

Питание: завтрак, обед