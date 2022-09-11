Место и время встречи группы: в 14.00 в холле гостиницы в Махачкале.
Заезд, встреча группы, размещение в гостинице.
Для желающих — организованная прогулка по центру Махачкалы с посещением Джума-мечети — центральной мечети города — и/или экскурсией в Национальный музей республики Дагестан им. А. Тахо-Годи.
Ночевка в гостинице в Махачкале.
Проживание: гостиница
Пешком: 3 км
После раннего подъема отправимся на Сулакский каньон.
Его глубина достигает 1920 метров, а протяжённость составляет 53 километра.
Это один из самый глубоких каньонов в мире; он глубже, чем знаменитый Большой каньон в США.
Мы прогуляемся на катере по Чиркейскому водохранилищу, посетим смотровую площадку Сулакского каньона, а затем зайдем на обед в знаменитое форелевое хозяйство.
Финальный пункт сегодняшней программы — бархан Сарыкум: это настоящий кусочек пустыни недалеко от Махачкалы.
Поднявшись на бархан, мы устроим настоящую фотосессию в песках!
Ночевка в гостинице в Махачкале.
Проживание: гостиница
Автобус: 180 км
Пешком: 3 км
Питание: завтрак, обед
В первой половине дня мы побываем в Карадахской теснине - месте, которое поражает своей необычностью и масштабом.
После нас ждет национальный обед в кафе на берегу реки. Но это ещё не всё.
Сегодня мы поднимемся в древний аул Дагестана - Гоор. Когда-то это был неприступный оборонительный комплекс из семи башен и жилых домов, расположенный на вершине горы, на краю отвесной пропасти. Три башни стоят здесь и по сей день. А с обрыва открывается потрясающий вид на прилегающие окрестности.
Еще одна местная достопримечательность, расположенная у подножия гоорских башен — Девичья скала, дагестанский вариант норвежского Языка Тролля. Здесь мы обязательно сделаем головокружительные фото.
Проживание: гостевой дом
Автобус: 230 км
Пешком: 6 км
Питание: завтрак, обед.
Сегодня мы приступим к осмотру Хунзахского района, богатого на достопримечательности.
Посетим Матлас — плато, откуда открывается шикарная панорама на извилистое ущелье, водопады, погуляем по лабиринтам Каменной чаши.
Заедем на обед к гостеприимным местным жителям.
Далее нас ждут чудесные виды Хунзахского плато, водопадов Тобот и Итлятляр.
Самые смелые смогут совершить прыжок с веревкой в каньоне с высоты 110 метров.
Ночевка в гостевом доме/отеле в Хунзахе.
Проживание: гостевой дом
Автобус: 40 км
Пешком: 6 км
Питание: завтрак, обед.
Главное событие дня — аул-призрак Гамсутль.
Что нас ждёт здесь?
Замершие во времени каменные дома, высокие башни, величественные ландшафты, пугающее и одновременно завораживающее безмолвие.
Мы совершим небольшой треккинг (4 км в одну сторону, набор высоты 460 м), чтобы увидеть необычную панораму села, последний житель которого покинул его в 2015 г.
Переезд в Дербент, ночевка в гостинице в Дербенте.
Проживание: гостиница
Автобус: 260 км
Пешком: 10 км
Питание: завтрак, обед.
Дербент — самый старый город России. Его пересекают стены, построенные ещё древними персами.
Мы прогуляемся по улочкам Старого Города, зайдём в самую старую в России мечеть и музей ковров, поднимемся на крепость Нарын-Кала, откуда полюбуемся видом на Каспийское море.
После обеда нам представится возможность посетить винодельню — уникальный шанс попробовать вино в месте его производства, увидеть, как именно рождается тот или иной вкус, узнать тайну его происхождения в природе.
Завершим сегодняшний активный день встречей заката на Каспии у самого экраноплана "Лунь" — настоящего чуда техники, поражающее своими масштабами и мощью.
Ночевка в гостинице в Дербенте.
Проживание: гостиница
Автобус: 50 км
Пешком: 10 км
Питание: завтрак, обед.
Совсем недавно нас окружал горный массив, а сегодня мы проведем день в уникальном и единственном в России лиановом лесу.
Мы отправимся в дельту р. Самур, где лианы оплетают стволы привычных для нас лип, тополей, яблонь, а травы так высоки, что, кажется, стоят стеной, преграждая путь.
Более сотни видов лесных обитателей являются редкими и находятся под угрозой исчезновения, многие из них занесены в Красные книги Дагестана и России.
Ну а после обеда нас ждет пляжный отдых и купание в Каспийском море.
К вечеру мы вернемся в Махачкалу, заселимся в отель и устроим праздничный ужин.
Ночевка в гостинице в Махачкале.
Проживание: гостиница
Автобус: 200 км
Пешком: 7 км
Питание: завтрак, обед.
День отъезда.
Желающие при наличии времени могут съездить на местный рынок, а также купить памятные сувениры.
Питание: завтрак.
Все ночевки в гостиницах, гостевых домах и хостелах.
В городах (3 ночи в Махачкале, 2 ночи в Дербенте) размещение в 2-3-х местных номерах, душ и туалет в номере; в селе Хунзах (2 ночи) размещение в гостевом доме (2/3/6 мест) или отеле (2/3/4 мест).
Размещение в 2-3-х местных номерах, удобства в номере.
Размещение в 2-3-х местных номерах, удобства в номере.
Размещение в хостеле (номера 2/3/4/8 мест), либо в гостевом доме (2/3/6 мест).
Снаряжение:
- Маленький рюкзак 20-25 л для прогулок
- Фонарик налобный - необязательно, можно обойтись фонариком в телефоне
Одежда и обувь:
- Кроссовки с хорошим протектором
- Ветровка, штаны
- Дождевик
- Бандана / бейсболка / кепка
- Девочкам: платок на голову, длинную юбку+рубашку либо длинное платье с рукавом - вы можете ходить в брюках и рубашке (комплект одежды,закрывающий руки и ноги должен быть обязательно), но платье или юбка добавят вам лояльности со стороны местного населения
- Кофта флисовая
- Носки 2-3 пары синтетические
- 1- 2 футболки
- Комплект термобелья
- Сандалии или сланцы
- Легкое полотенце+купальные принадлежности
Что взять еще:
- Аптечка личная, в случае хронических заболеваний (общественная аптечка со стандартным набором лекарств будет у инструктора) + эластичный бинт, стерильный бинт - 2 шт., перекись водорода, пластырь
- Средства личной гигиены (зубная паста, щетка, мыло, гигиеническая помада, туалетная бумага, принадлежности для девочек и пр.)
- Крем солнцезащитный
- Очки солнцезащитные
- Яркое и легкое платье (для стильных фоточек)
Документы:
- Медицинский полис
- Деньги на личные расходы (питание, сувениры)
- Паспорт
Дополнительно:
- Фотоаппарат (видеокамера)
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Газовое оборудование и баллоны, групповая аптечка, средства связи и навигации
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».