1 день

Экраноплан «Лунь», Хучнинская крепость

Сбор группы в аэропорту г. Махачкала.

Рекомендуемое время прилета — до 11:00.

По пути обед в национальном кафе.

Сегодня нам предстоит стать гостем в кавказской семье в одном из сел Южного Дагестана, где мы познакомимся с бытом и традициями табасаранского народа.

Мы прочувствуем настоящее кавказское гостеприимство и попробуем домашнюю кухню.

Начнем наш день с остановки у легендарного экраноплана «Лунь» — единственного в своем роде.

Это сохранившийся до наших дней проект советской инженерии, который впечатляет масштабом идеи и конструкции.

Далее нам предстоит переезд в Хучни — центр Табасаранского района и осмотр его достопримечательностей.

Хучнинская крепость как символ героического прошлого народа возвышается над селом.

Ханагский водопад высотой около 20 метров — излюбленное место отдыха жителей.

Заглянем в гости к табасаранской семье, где за обедом узнаем о традициях, современном быте, воспитании и религии.

Здесь нас научат готовить чуду и покажут мастер-класс по ковроткачеству.

Отъезд в этно-дом «Дербент».

Размещение.

Свободное время.