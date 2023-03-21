Гостеприимный Дагестан. Джип-тур

Приглашаем вас в четырехдневный тур по природным и архитектурным красотам республики

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Приглашаем вас в четырехдневный тур по природным и архитектурным красотам республики.

За эту неделю вы познакомитесь с жизнью и бытом местных жителей, с их уникальными традициями и культурой, узнаете о героическом прошлом Дагестана и воочию увидите самые красивые места «страны гор».Вас ждет домашняя атмосфера кавказского гостеприимства!
Гостеприимный Дагестан. Джип-тур
Гостеприимный Дагестан. Джип-тур
Гостеприимный Дагестан. Джип-тур
Гостеприимный Дагестан. Джип-тур
Гостеприимный Дагестан. Джип-тур
Гостеприимный Дагестан. Джип-тур
Гостеприимный Дагестан. Джип-тур
Гостеприимный Дагестан. Джип-тур
Гостеприимный Дагестан. Джип-тур
Гостеприимный Дагестан. Джип-тур
Гостеприимный Дагестан. Джип-тур
Гостеприимный Дагестан. Джип-тур
Гостеприимный Дагестан. Джип-тур
Гостеприимный Дагестан. Джип-тур
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Национальный колорит
Национальный колорит
Погостим в местной семье и поближе познакомимся с бытом и традициями горного народа
Гастрономическое удовольствие
Гастрономическое удовольствие
Отведаем национальную кухню и научимся готовить чуду
Комфортный и интересный отдых
Комфортный и интересный отдых
Прокатимся на удобных джипах с веселыми местными экскурсоводами
Легендарный экраноплан «Лунь»
Легендарный экраноплан «Лунь»
Посетим сохранившийся до наших дней проект советской инженерии, который впечатляет масштабом идеи и конструкции
Набережная Дербента
Набережная Дербента
Шум прибоя и бескрайняя гладь Каспийского моря никого не оставит равнодушным!

Программа тура по дням

1 день

Экраноплан «Лунь», Хучнинская крепость

Сбор группы в аэропорту г. Махачкала.

Рекомендуемое время прилета — до 11:00.

По пути обед в национальном кафе.

Сегодня нам предстоит стать гостем в кавказской семье в одном из сел Южного Дагестана, где мы познакомимся с бытом и традициями табасаранского народа.

Мы прочувствуем настоящее кавказское гостеприимство и попробуем домашнюю кухню.

Начнем наш день с остановки у легендарного экраноплана «Лунь» — единственного в своем роде.

Это сохранившийся до наших дней проект советской инженерии, который впечатляет масштабом идеи и конструкции.

Далее нам предстоит переезд в Хучни — центр Табасаранского района и осмотр его достопримечательностей.

Хучнинская крепость как символ героического прошлого народа возвышается над селом.

Ханагский водопад высотой около 20 метров — излюбленное место отдыха жителей.

Заглянем в гости к табасаранской семье, где за обедом узнаем о традициях, современном быте, воспитании и религии.

Здесь нас научат готовить чуду и покажут мастер-класс по ковроткачеству.

Отъезд в этно-дом «Дербент».

Размещение.

Свободное время.

Экраноплан «Лунь», Хучнинская крепостьЭкраноплан «Лунь», Хучнинская крепостьЭкраноплан «Лунь», Хучнинская крепостьЭкраноплан «Лунь», Хучнинская крепость
2 день

Экскурсия по Дербенту

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров.

Экскурсия по самому южному и самому древнему городу России — Дербенту.

Посещение цитадели Нарын-Кала откроет нам древнюю историю крепости, которая сотни лет защищала город от нашествия кочевников.

Сохранившаяся для потомков, она является символом мужества и непобедимости народов Кавказа.

Далее мы приглашаем Вас на прогулку по улицам Старого города и посетим Джума мечеть, построенную еще в 733 году. Мы окунемся в культуру южных народов Дагестана и почувствуем восточный колорит Дербента.

Сувенирный магазин, включенный в программу, позволит Вам приобрести подарки для себя и близких на память о Дагестане.

Здесь представлены традиционные ремесла народов, чай и сладости.

На обед нас ждет застолье в этнодоме с блюдами южно-дагестанской кухни: долма, плов, чуду и чаепитие.

После обеда мы завершим наш экскурсионный день прогулкой по новой Набережной Дербента.

Шум прибоя и бескрайняя гладь Каспийского моря никого не оставит равнодушным!

Возвращение в отель.

Свободное время.

Экскурсия по ДербентуЭкскурсия по ДербентуЭкскурсия по ДербентуЭкскурсия по Дербенту
3 день

Экскурсия в Ахты

Завтрак в гостинице.

Сегодня мы отправимся на границу с Азербайджаном в селение Ахты.

Это родина Шарвили — героя эпоса лезгинских народов.

Издревле славится термальными источниками и минеральными водами, а также великолепными арочными мостами, крепостью и краеведческим музеем – с самой большой экспозицией среди сельских музеев.

Знакомство с поселком мы начнем с посещения Ахтынского краеведческого музея.

Здесь собраны не только предметы быта сельских жителей, но и богатая коллекция предметов времен Кавказской Войны, Великой Отечественной Войны и Октябрьской Революции.

После мы прогуляемся по старому селу и поднимемся на смотровую площадку к мемориальной ротонде в честь героя лезгинского национального эпоса Шарвили.

Далее нас ждет вкусный обед с национальной кухней.

Завершим наш день купанием в сероводородных и радоновых ванных с водой из источников.

Возвращение в Дербент.

Экскурсия в АхтыЭкскурсия в АхтыЭкскурсия в АхтыЭкскурсия в Ахты
4 день

Экскурсия по Махачкале

Завтрак, освобождение номеров.

В завершающий день нашего тура мы познакомимся с Махачкалой — столицей Республики Дагестан и южным форпостом России.

Махачкала — столица молодая, многонациональная и шумная.

Сначала мы поднимемся на смотровую площадку горы Тарки, откуда открывается прекрасный вид на весь город.

Посетим Центральную Джума-мечеть или «Юсуф Бей Джами», полюбуемся ее архитектурой и окунемся в тишину и спокойствие после городского шума.

Далее отправимся на обед в кафе с национальной кухней.

Позже нас ждет знакомство с современным интерактивным музеем «Россия моя история» и прогулка по набережной под звук прибоя.

Заглянем на знаменитый рынок в Махачкале и купим подарки себе и родным.

После – отправляемся в аэропорт и домой!

Влюбленные в Дагестан и с огромным желанием вернуться, отдыхать, исследовать и узнавать его больше и больше!

Время вылета из Дагестана — после 18:00.

Экскурсия по МахачкалеЭкскурсия по МахачкалеЭкскурсия по МахачкалеЭкскурсия по Махачкале

Проживание

Тур предусматривает проживание в этно-доме в г. Дербенте.

Доплата за одноместное проживания 4 500 рублей.

Все номера с удобствами: туалет, душ, 2 раздельные кровати, есть номера с 3-мя кроватями, ТВ, кондиционер.

Фото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Этно-дом «Дербент»

3 ночи

Этно-дом «Дербент» расположен в пер. Карла Маркса, 2.

В 5 минутах езды от этно-дома находится Музей Истории Мировых Культур и Религия, а до Дома Петра I в Дербенте 950 метров ходьбы.

Расположение

В 650 метрах находится ресторан Кафе Рандеву, в паре минут езды от дома находится Армянская Церковь.

Номера

В каждой комнате можно воспользоваться телевидением, телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами, системой климат-контроля. Для комфорта гостей в ванных комнатах доступен фен, душ и полотенца.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Проживание, указанное в программе
  • Питание, указанное в программе тура
  • Катание на катере по каньону
  • Мастер – класс по приготовлению национального блюда
  • Экскурсионное обслуживание по программе (вкл. билеты)
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Махачкала и обратно
  • Дополнительные услуги, не указанные в программе или указанные за доп. плату
Место начала и завершения?
Россия, Республика Дагестан, Махачкала
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

На территории северокавказских регионов действует медицинский полис ОМС.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору

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