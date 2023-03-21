Сбор группы в аэропорту г. Махачкала.
Рекомендуемое время прилета — до 11:00.
По пути обед в национальном кафе.
Сегодня нам предстоит стать гостем в кавказской семье в одном из сел Южного Дагестана, где мы познакомимся с бытом и традициями табасаранского народа.
Мы прочувствуем настоящее кавказское гостеприимство и попробуем домашнюю кухню.
Начнем наш день с остановки у легендарного экраноплана «Лунь» — единственного в своем роде.
Это сохранившийся до наших дней проект советской инженерии, который впечатляет масштабом идеи и конструкции.
Далее нам предстоит переезд в Хучни — центр Табасаранского района и осмотр его достопримечательностей.
Хучнинская крепость как символ героического прошлого народа возвышается над селом.
Ханагский водопад высотой около 20 метров — излюбленное место отдыха жителей.
Заглянем в гости к табасаранской семье, где за обедом узнаем о традициях, современном быте, воспитании и религии.
Здесь нас научат готовить чуду и покажут мастер-класс по ковроткачеству.
Отъезд в этно-дом «Дербент».
Размещение.
Свободное время.
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.
Экскурсия по самому южному и самому древнему городу России — Дербенту.
Посещение цитадели Нарын-Кала откроет нам древнюю историю крепости, которая сотни лет защищала город от нашествия кочевников.
Сохранившаяся для потомков, она является символом мужества и непобедимости народов Кавказа.
Далее мы приглашаем Вас на прогулку по улицам Старого города и посетим Джума мечеть, построенную еще в 733 году. Мы окунемся в культуру южных народов Дагестана и почувствуем восточный колорит Дербента.
Сувенирный магазин, включенный в программу, позволит Вам приобрести подарки для себя и близких на память о Дагестане.
Здесь представлены традиционные ремесла народов, чай и сладости.
На обед нас ждет застолье в этнодоме с блюдами южно-дагестанской кухни: долма, плов, чуду и чаепитие.
После обеда мы завершим наш экскурсионный день прогулкой по новой Набережной Дербента.
Шум прибоя и бескрайняя гладь Каспийского моря никого не оставит равнодушным!
Возвращение в отель.
Свободное время.
Завтрак в гостинице.
Сегодня мы отправимся на границу с Азербайджаном в селение Ахты.
Это родина Шарвили — героя эпоса лезгинских народов.
Издревле славится термальными источниками и минеральными водами, а также великолепными арочными мостами, крепостью и краеведческим музеем – с самой большой экспозицией среди сельских музеев.
Знакомство с поселком мы начнем с посещения Ахтынского краеведческого музея.
Здесь собраны не только предметы быта сельских жителей, но и богатая коллекция предметов времен Кавказской Войны, Великой Отечественной Войны и Октябрьской Революции.
После мы прогуляемся по старому селу и поднимемся на смотровую площадку к мемориальной ротонде в честь героя лезгинского национального эпоса Шарвили.
Далее нас ждет вкусный обед с национальной кухней.
Завершим наш день купанием в сероводородных и радоновых ванных с водой из источников.
Возвращение в Дербент.
Завтрак, освобождение номеров.
В завершающий день нашего тура мы познакомимся с Махачкалой — столицей Республики Дагестан и южным форпостом России.
Махачкала — столица молодая, многонациональная и шумная.
Сначала мы поднимемся на смотровую площадку горы Тарки, откуда открывается прекрасный вид на весь город.
Посетим Центральную Джума-мечеть или «Юсуф Бей Джами», полюбуемся ее архитектурой и окунемся в тишину и спокойствие после городского шума.
Далее отправимся на обед в кафе с национальной кухней.
Позже нас ждет знакомство с современным интерактивным музеем «Россия моя история» и прогулка по набережной под звук прибоя.
Заглянем на знаменитый рынок в Махачкале и купим подарки себе и родным.
После – отправляемся в аэропорт и домой!
Влюбленные в Дагестан и с огромным желанием вернуться, отдыхать, исследовать и узнавать его больше и больше!
Время вылета из Дагестана — после 18:00.
Тур предусматривает проживание в этно-доме в г. Дербенте.
Доплата за одноместное проживания 4 500 рублей.
Все номера с удобствами: туалет, душ, 2 раздельные кровати, есть номера с 3-мя кроватями, ТВ, кондиционер.
Этно-дом «Дербент» расположен в пер. Карла Маркса, 2.
В 5 минутах езды от этно-дома находится Музей Истории Мировых Культур и Религия, а до Дома Петра I в Дербенте 950 метров ходьбы.
В 650 метрах находится ресторан Кафе Рандеву, в паре минут езды от дома находится Армянская Церковь.
В каждой комнате можно воспользоваться телевидением, телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами, системой климат-контроля. Для комфорта гостей в ванных комнатах доступен фен, душ и полотенца.
Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
На территории северокавказских регионов действует медицинский полис ОМС.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.