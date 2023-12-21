Гулянья на Домбае: джипинг и прогулки по заповеднику с заездом в Пятигорск

Индивидуальный тур в Махачкале

Кататься на лыжах, гулять по зимнему лесу и пить настоящую минеральную воду

Приглашаем вас на активный отдых в заснеженном Домбае! Будем веселиться, подниматься в горы по канатным дорогам, пить вкусный травяной чай и кататься.

Вас ждут: экскурсия по Тебердинскому заповеднику, минеральные источники в Пятигорске, прогулки по ночному курорту и джипинг по нарядному зимнему лесу. Погрузитесь в приключение на склонах с головокружительными домбайскими видами!
Гулянья на Домбае: джипинг и прогулки по заповеднику с заездом в Пятигорск
Гулянья на Домбае: джипинг и прогулки по заповеднику с заездом в Пятигорск
Гулянья на Домбае: джипинг и прогулки по заповеднику с заездом в Пятигорск
Гулянья на Домбае: джипинг и прогулки по заповеднику с заездом в Пятигорск
Гулянья на Домбае: джипинг и прогулки по заповеднику с заездом в Пятигорск
Гулянья на Домбае: джипинг и прогулки по заповеднику с заездом в Пятигорск
Гулянья на Домбае: джипинг и прогулки по заповеднику с заездом в Пятигорск
Ближайшие даты:
21
дек
30
дек
1
янв
3
янв
5
янв
11
янв
18
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет13 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

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Программа тура по дням

1 день

Горные панорамы курорта Домбай

После заселения в отель и завтрака отправимся на прогулку. Мы поднимемся по канатным дорогам: вам предстоит увидеть заснеженный курорт со смотровых площадок на разных уровнях. Виды открываются впечатляющие — зимой Домбай чудо как хорош!

Также познакомимся с местной знаменитостью — мохнатым яком, попозируем на фоне забавной гостиницы в виде летающей тарелки и будем отогреваться травяным чаем, кофе или глинтвейном.

После обеда с видом на горы — отдых, а вечером запланировано свободное время: можно пойти в клуб или погулять по ночному курорту.

Горные панорамы курорта ДомбайГорные панорамы курорта ДомбайГорные панорамы курорта ДомбайГорные панорамы курорта ДомбайГорные панорамы курорта Домбай
2 день

Джипинг по зимнему лесу и катание

После завтрака отправимся в бодрящее путешествие по зимнему лесу на джипах: доедем до живописного ущелья Алибек, любуясь белоснежными вершинами.

Во второй половине дня придумываем досуг по душе: можно взять в прокат лыжи, сноуборд или порезвиться на тюбинге. Домбай — прекрасное место как для опытных райдеров, так и для новичков: каждый найдёт для себя подходящую трассу и сможет насладиться процессом.

Проведите время с удовольствием, зарядитесь эмоциями на склонах, а после ужина снова будем зажигать: пойдём в бар, сыграем в мафию или отогреемся в бане.

Джипинг по зимнему лесу и катаниеДжипинг по зимнему лесу и катаниеДжипинг по зимнему лесу и катаниеДжипинг по зимнему лесу и катаниеДжипинг по зимнему лесу и катание
3 день

Тебердинский заповедник и минеральные воды

После завтрака выселяемся из гостиницы и едем на экскурсию по Тебердинскому заповеднику: погрузимся в атмосферу волшебного зимнего леса и замёрзших ручьёв.

После — двухчасовая прогулка по Пятигорску. Вы увидите места, которые стали локациями романов «12 стульев» и «Герой нашего времени». А ещё вас ждёт непременное испытание местными минеральными источниками! Вода из кранов поступает напрямую из скважин, и от тех, кто решится попробовать это полезное угощение, потребуется немалая отвага: источники имеют сильный «природный» запах и вкус.

Напоследок обедаем в гостеприимном Пятигорске и выезжаем в Махачкалу — пришла пора прощаться!

Тебердинский заповедник и минеральные водыТебердинский заповедник и минеральные водыТебердинский заповедник и минеральные водыТебердинский заповедник и минеральные водыТебердинский заповедник и минеральные воды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Махачкала, утро
Завершение: Махачкала, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 19 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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