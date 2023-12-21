Кататься на лыжах, гулять по зимнему лесу и пить настоящую минеральную воду
Вас ждут: экскурсия по Тебердинскому заповеднику, минеральные источники в Пятигорске, прогулки по ночному курорту и джипинг по нарядному зимнему лесу. Погрузитесь в приключение на склонах с головокружительными домбайскими видами!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|13 000 ₽
Описание
Организационные детали
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Программа тура по дням
Горные панорамы курорта Домбай
После заселения в отель и завтрака отправимся на прогулку. Мы поднимемся по канатным дорогам: вам предстоит увидеть заснеженный курорт со смотровых площадок на разных уровнях. Виды открываются впечатляющие — зимой Домбай чудо как хорош!
Также познакомимся с местной знаменитостью — мохнатым яком, попозируем на фоне забавной гостиницы в виде летающей тарелки и будем отогреваться травяным чаем, кофе или глинтвейном.
После обеда с видом на горы — отдых, а вечером запланировано свободное время: можно пойти в клуб или погулять по ночному курорту.
Джипинг по зимнему лесу и катание
После завтрака отправимся в бодрящее путешествие по зимнему лесу на джипах: доедем до живописного ущелья Алибек, любуясь белоснежными вершинами.
Во второй половине дня придумываем досуг по душе: можно взять в прокат лыжи, сноуборд или порезвиться на тюбинге. Домбай — прекрасное место как для опытных райдеров, так и для новичков: каждый найдёт для себя подходящую трассу и сможет насладиться процессом.
Проведите время с удовольствием, зарядитесь эмоциями на склонах, а после ужина снова будем зажигать: пойдём в бар, сыграем в мафию или отогреемся в бане.
Тебердинский заповедник и минеральные воды
После завтрака выселяемся из гостиницы и едем на экскурсию по Тебердинскому заповеднику: погрузимся в атмосферу волшебного зимнего леса и замёрзших ручьёв.
После — двухчасовая прогулка по Пятигорску. Вы увидите места, которые стали локациями романов «12 стульев» и «Герой нашего времени». А ещё вас ждёт непременное испытание местными минеральными источниками! Вода из кранов поступает напрямую из скважин, и от тех, кто решится попробовать это полезное угощение, потребуется немалая отвага: источники имеют сильный «природный» запах и вкус.
Напоследок обедаем в гостеприимном Пятигорске и выезжаем в Махачкалу — пришла пора прощаться!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Махачкала, утроЗавершение: Махачкала, вечер
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 19 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.