Дербент со всех ракурсов

Мы посмотрим сохранившийся экраноплан «Лунь». Одно из лучших военных творений СССР. Единственный сохранившийся боевой корабль-самолет нашего времени. Потом отправимся на пешую прогулку по историческим узким улочкам Старого города, посетим самую старую Джума — мечеть во всем пространстве СНГ. Воочию увидим ручные изделия лучших мастеров Дагестана в музее прикладного искусства и ковра.

Мы не пропустим ни один важный культурный объект. А многовековая история Дербента ни оставит никого равнодушным.

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