Со мной вы отправитесь в однодневное путешествие из Махачкалы в Дербент

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1 отзыв
Со мной вы отправитесь в однодневное путешествие из Махачкалы в Дербент.

Это самый южный и самый древний город России.

Он находится на берегу Каспийского моря.

Я проведу вас по старинным улочкам, покажу самую древнюю мечеть СНГ и познакомлю с творениями лучших мастеров Дагестана.
Исторический Дербент
Исторический Дербент
Исторический Дербент
Исторический Дербент
Исторический Дербент

Что вы увидите 🤩

  • Боевой корабль-самолет Лунь
  • Домик отдохновения Петра I
  • Старая армянская церковь
  • Музей прикладного искусства и ковров
  • Джума мечеть
  • Крепость Нарын-Кала
  • Этнодом сувениров "Кубачи"
  • Старый город
Дербент со всех ракурсов
Мы посмотрим сохранившийся экраноплан «Лунь». Одно из лучших военных творений СССР. Единственный сохранившийся боевой корабль-самолет нашего времени. Потом отправимся на пешую прогулку по историческим узким улочкам Старого города, посетим самую старую Джума — мечеть во всем пространстве СНГ. Воочию увидим ручные изделия лучших мастеров Дагестана в музее прикладного искусства и ковра.
Мы не пропустим ни один важный культурный объект. А многовековая история Дербента ни оставит никого равнодушным.
Важно знать
  • Одевайтесь удобнее, нас ждет долгое путешествие.
  • Экскурсия индивидуальная: она будет проведена только для вас и вашей компании. Также гид готов немного скорректировать маршрут и тайминг под ваш запрос.
🚩 Начало и место завершения: по договоренности с туристом
 Что входит
  • Экскурсия по крепости с внутренним гидом
  • Входные билеты на крепость
  • Билеты в музей прикладного искусства и ковра
 Что не входит
  • обед в ресторане на берегу моря или в кафе местной кухни
Время проведения: Смотрите свободные даты
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Кочевник Т.
Кочевник Т.
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