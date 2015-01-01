Из Махачкалы в Гамсутль - древнейший аул Дагестана

Среди гор Кавказа спрятано множество интересных мест

4.9
10 отзывов
Среди гор Кавказа спрятано множество интересных мест.

Со мной вы отправитесь в один из древнейших аулов Дагестана и посетите аул-призрак.

Я расскажу вам историю этих мест, когда умер последний житель аула-призрака и почему здесь больше никто не живет.

Также мы заглянем в гостевой дом к местному жителю, где вас ждет вкусный обед.
Из Махачкалы в Гамсутль - древнейший аул Дагестана
Из Махачкалы в Гамсутль - древнейший аул Дагестана
Из Махачкалы в Гамсутль - древнейший аул Дагестана
Из Махачкалы в Гамсутль - древнейший аул Дагестана
Из Махачкалы в Гамсутль - древнейший аул Дагестана
Из Махачкалы в Гамсутль - древнейший аул Дагестана

Что вы увидите 🤩

  • Гимринский тоннель
  • Гимринское ущелье
  • Гимринская башня
  • Ирганайское водохранилище
  • Гунибская Гэс
  • Старинный Аул Чох
  • Аул-призрак Гамсутль
Древнейший аул Дагестана
В Дагестане проживает огромное количество наций и народностей, села разбросаны на многие сотни километров, вашему вниманию один из самых знаменитых и старых аулов — Чох. Поселению более 2 тыс лет, где проживают аварцы.
Аул-призрак
Далее мы поднимемся в Гамсутль. Аул — призрак, дагестанский «Мачу — Пикчу», Гамсутль носит много названий. Заброшенное село на вершине горы, которое никто никогда в истории не смог взять штурмом. Последний житель умер в 2015 году, сейчас в Гамсутле остались пустые дома. Он привлекает туристов со всей России.

Организационные моменты:

  • Подъем возможен только пешим ходом и длится порядка 1 часа.
  • Все самое интересное, конечно, уже внутри аула — призрака.

Цены на экскурсию

Для группы 1-18 человек
Взрослый (12+)
2 500 ₽
Детский (0-11 лет)
2 400 ₽
Пенсионный
2 400 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Национальная кухня в местном кафе
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения
пр-т. Акушинского, 28, Махачкала
Когда и сколько длится?
Когда: По средам в 08:00
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По средам в 08:00

Кочевник Т.
Кочевник Т.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Отзывы от посетивших эту экскурсию

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Махачкалы

👥ГрупповыеГоры☀️На целый день🔭Обзорные

Еще несколько похожих предложений в Махачкале

Из Махачкалы в аул-призрак Гамсутль
Индивидуальная экскурсия
4.9
29
11ч
11 000
за 1-4 чел.
Из Махачкалы в аул-призрак Гамсутль
Открыть дагестанский Мачу-Пикчу, ощутить дух горных селений и увидеть подземный водопад
Аул-призрак в горах Дагестана
Индивидуальная экскурсия
10ч
12 000
за 1-6 чел.
Аул-призрак в горах Дагестана
На высоте 1500 метров над уровнем моря расположился аул-призрак, местный Мачу-Пикчу, - Гамсутль
По договоренности
Из Махачкалы — в самые живописные места Дагестана!
12ч
5 600
за 1 чел.
Из Махачкалы — в самые живописные места Дагестана!
Сулакский каньон, бархан Сарыкум, Чиркейское водохранилище и прогулка на катере за 1 день
ежедневно в 08:00
Топовый тур в Дагестан
45 500
за 1 чел.
Топовый тур в Дагестан
Неделя в стране гор поразит впервые приезжающих сюда
Начало в понедельник в 10:00
Весь Дагестан за 5 дней
Индивидуальный тур
23 900
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Весь Дагестан за 5 дней
Дагестан - уникальная республика с захватывающей историей и разнообразными пейзажами
Ежедневно в 10:00
История Махачкалы и Дагестана
Индивидуальная экскурсия
5
20
2ч 30м
5 200
за 1-5 чел.
История Махачкалы и Дагестана
История, красоты и самобытная культура многогранного города на обзорной экскурсии с местным жителем
Из Махачкалы — в древний Дербент
Индивидуальная экскурсия
4.8
16
10 000
за 1-4 чел.
Из Махачкалы — в древний Дербент
Погулять по таинственному Старому городу, посетить легендарную цитадель и ощутить дух Востока
Поездка в Дербент, к Хучнинскому водопаду и экраноплану "Лунь"
Индивидуальный трансфер
10ч
11 000
за 1-6 чел.
Поездка в Дербент, к Хучнинскому водопаду и экраноплану "Лунь"
Совершите увлекательную и незабываемую поездку в древнейший город Северного Кавказа - Дербент, покорите...
По договоренности с туристом
Сулакский каньон и бархан Сарыкум — сокровища Дагестана
Индивидуальная экскурсия
4.9
48
6 000
за 1-4 чел.
Сулакский каньон и бархан Сарыкум — сокровища Дагестана
Поразиться красоте самого глубокого ущелья Европы и увидеть одну из крупнейших песчаных гор в мире
Влюбиться в Дагестан за 1 день!
Индивидуальная экскурсия
5
1
7 500
за 1-6 чел.
Влюбиться в Дагестан за 1 день!
Бархан Сарыкум, Сулакский каньон, Чиркейское водохранилище и Буйнакский перевал
Трехдневный тур "Жемчужины Дагестана"
Индивидуальный тур
34 000
за 1 чел.
Трехдневный тур "Жемчужины Дагестана"
Вы насладитесь невероятными красотами Дагестана, такими как: Сулакский каньон, Сары-Кум, Кубачи,...
По договоренности
Путешествие в древний город Дербент
Индивидуальная экскурсия
10ч
12 000
за 1-6 чел.
Путешествие в древний город Дербент
Нас ждет древнейший город России, с его старыми улочками и древними мечетями
По договоренности

Кочевник Т. проводит ещё 8 экскурсий

Сулакский каньон и уникальный бархан «Сарыкум»
Индивидуальная экскурсия
4.9
17
12 000
за 1-4 чел.
Сулакский каньон и уникальный бархан «Сарыкум»
Дагестан - это невероятные горные пейзажи и местные традиции
Смотрите свободные даты
Знаковые места Дагестана: Сулакский каньон и бархан Сарыкум
4.7
75
10ч
2 940
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Знаковые места Дагестана: Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Самый глубокий каньон Европы и живописный бархан, который стал одной из самых запоминающихся...
Пн, чт, сб, вс в 08:00
Путешествие в Гуниб и к подземному водопаду
Индивидуальная экскурсия
11ч
9 500
за 1-4 чел.
Путешествие в Гуниб и к подземному водопаду
Вас ждет путешествие на поиски реки Салтинки: проходя по Кудалинскому каньону, она вдруг словно...
Смотрите свободные даты
В таинственный Гамсутль - аул-призрак или дагестанский Мачу-Пикчу
Индивидуальная экскурсия
5
3
11ч
9 500
за 1-4 чел.
В таинственный Гамсутль - аул-призрак или дагестанский Мачу-Пикчу
Среди гор Кавказа спрятано множество интересных мест
Смотрите свободные даты
Горный Хунзах, водопад Тобот и Озеро Мочох
Индивидуальная экскурсия
11ч
9 500
за 1-4 чел.
Горный Хунзах, водопад Тобот и Озеро Мочох
С нами вы отправитесь на один день в горы Дагестана
Смотрите свободные даты
Самурский Лиановый лес и Живые озера
Индивидуальная экскурсия
12ч
14 000
за 1-4 чел.
Самурский Лиановый лес и Живые озера
Одно из неизведанных и загадочных путешествий Дагестана
Смотрите свободные даты
Величественный Дербент: невероятная история самого старого города РФ
4.3
4
10ч
2 550
за 1 чел.
Величественный Дербент: невероятная история самого старого города РФ
Дербент - самый старый город России, окруженный ореолом мифов и тайн
По вторникам в 08:00
Исторический Дербент
Индивидуальный тур
5
4
10ч
10 000
за 1-4 чел.
Исторический Дербент
Со мной вы отправитесь в однодневное путешествие из Махачкалы в Дербент
Смотрите свободные даты
У нас ещё много экскурсий 😎 в Махачкале. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Махачкале
🇷🇺