Из Махачкалы в Самурский лес - джунгли Дагестана

Посетить единственный в стране субтропический лиановый лес и раскрыть его природные особенности

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Мы отправимся на самый юг нашей большой страны — в Самурский национальный парк. Он впечатлит вас гигантскими деревьями и обвивающими их вечнозелёными лианами.

Нашим проводником по этому природному чуду станет местный житель Лукман: он подробно расскажет о видах деревьев, покажет 800-летний восточный платан и угостит вас чаем с лесными специями.
Из Махачкалы в Самурский лес - джунгли Дагестана
Из Махачкалы в Самурский лес - джунгли Дагестана
Из Махачкалы в Самурский лес - джунгли Дагестана
Из Махачкалы в Самурский лес - джунгли Дагестана
Из Махачкалы в Самурский лес - джунгли Дагестана
Из Махачкалы в Самурский лес - джунгли Дагестана
Из Махачкалы в Самурский лес - джунгли Дагестана
Из Махачкалы в Самурский лес - джунгли Дагестана
Из Махачкалы в Самурский лес - джунгли Дагестана
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

По пути к заповеднику мы сделаем фотостоп у экраноплана «Лунь» — легендарного изобретения советских инженеров. А затем отправимся в Самурский лес — крупнейший и один из старейших лесов страны. Его вечнозелёные лианы занесены в Красную книгу. Но ими лес не ограничивается! Дуб здесь растёт рядом с причудливой ольхой, тополь соседствует с грецким орехом, а клён — с кизиловым деревом и фундуком. Местный житель Лукман проведёт для вас экскурсию по лесу и расскажет о разных видах деревьев. Завершится прогулка чаепитием у 800-летнего восточного платана.

Организационные детали

  • Вас будет сопровождать один из гидов нашей команды. Экскурсию по лесу проведёт местный житель.
  • Транспорт и входные билеты в лес включены в стоимость

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на пр. Акушинского
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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