Посетить единственный в стране субтропический лиановый лес и раскрыть его природные особенности
Мы отправимся на самый юг нашей большой страны — в Самурский национальный парк. Он впечатлит вас гигантскими деревьями и обвивающими их вечнозелёными лианами.
Нашим проводником по этому природному чуду станет местный житель Лукман: он подробно расскажет о видах деревьев, покажет 800-летний восточный платан и угостит вас чаем с лесными специями.
Нашим проводником по этому природному чуду станет местный житель Лукман: он подробно расскажет о видах деревьев, покажет 800-летний восточный платан и угостит вас чаем с лесными специями.
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
По пути к заповеднику мы сделаем фотостоп у экраноплана «Лунь» — легендарного изобретения советских инженеров. А затем отправимся в Самурский лес — крупнейший и один из старейших лесов страны. Его вечнозелёные лианы занесены в Красную книгу. Но ими лес не ограничивается! Дуб здесь растёт рядом с причудливой ольхой, тополь соседствует с грецким орехом, а клён — с кизиловым деревом и фундуком. Местный житель Лукман проведёт для вас экскурсию по лесу и расскажет о разных видах деревьев. Завершится прогулка чаепитием у 800-летнего восточного платана.
Организационные детали
- Вас будет сопровождать один из гидов нашей команды. Экскурсию по лесу проведёт местный житель.
- Транспорт и входные билеты в лес включены в стоимость
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на пр. Акушинского
- Когда и сколько длится?
- Когда: По выбранному вами времениЭкскурсия длится около 12 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Магомед — Организатор в Махачкале
Ассаламу алейкум! Здравствуйте! Меня зовут Магомед, я родился и вырос в Республике Дагестан. Вместе с моей командой познакомим вас с её культурой и архитектурой. Расскажем про особенное отношение наших жителей к горам, рекам, морям и ущельям. Примем вас с большим уважением и почётом. Ждём вас!
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