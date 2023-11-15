Мы отправимся на самый юг нашей большой страны — в Самурский национальный парк. Он впечатлит вас гигантскими деревьями и обвивающими их вечнозелёными лианами. Нашим проводником по этому природному чуду станет местный житель Лукман: он подробно расскажет о видах деревьев, покажет 800-летний восточный платан и угостит вас чаем с лесными специями.

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Описание

Что вас ожидает

По пути к заповеднику мы сделаем фотостоп у экраноплана «Лунь» — легендарного изобретения советских инженеров. А затем отправимся в Самурский лес — крупнейший и один из старейших лесов страны. Его вечнозелёные лианы занесены в Красную книгу. Но ими лес не ограничивается! Дуб здесь растёт рядом с причудливой ольхой, тополь соседствует с грецким орехом, а клён — с кизиловым деревом и фундуком. Местный житель Лукман проведёт для вас экскурсию по лесу и расскажет о разных видах деревьев. Завершится прогулка чаепитием у 800-летнего восточного платана.

Организационные детали