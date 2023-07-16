Увидеть персидскую цитадель 6 века, посетить коньячный комбинат и винодельню
Будем жить в самом древнем городе России — Дербенте.
Прогуляемся по набережной, подышим морским воздухом, восхитимся масштабами экраноплана «Лунь» и покачаемся на лиане в Самурском лесу. Увидим Ханагский водопад и Хучнинскую крепость. Желающие смогут попробовать национальные блюда лезгинов, табасаранов и аварцев. Найдём руины шахского дворца и полюбуемся панорамой на Каспий с крепости Нарын-Кала. Заедем в фирменный магазин Дербентского коньячного комбината и на винодельню.
Прогуляемся по набережной, подышим морским воздухом, восхитимся масштабами экраноплана «Лунь» и покачаемся на лиане в Самурском лесу. Увидим Ханагский водопад и Хучнинскую крепость. Желающие смогут попробовать национальные блюда лезгинов, табасаранов и аварцев. Найдём руины шахского дворца и полюбуемся панорамой на Каспий с крепости Нарын-Кала. Заедем в фирменный магазин Дербентского коньячного комбината и на винодельню.
Ближайшие даты:
16
июл
июл
10
сен
сен
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 6 лет.
Туроператор оставляет за собой право изменять последовательность экскурсионной программы. Также туроператор имеет право заменить пункты программы на равнозначные при условии заблаговременного информирования путешественников.
Рекомендуем авиабилеты: рейс S7 2157 «Siberia Airlines» (Москва — Махачкала) с вылетом в 12:55 и рейс S7 2158 «Siberia Airlines» (Махачкала — Москва) с вылетом в 17:15.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Махачкала, аэропорт, прилёт в 16:20Завершение: Махачкала, аэропорт, вылет в 17:15
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 24 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор — Организатор в Махачкале
Провёл экскурсии для 23 туристов
Наша команда — это ярославские историки, вдохновленные городскими преданиями, собранными легендарным архивариусом Илларионом Тихомировым и его друзьями более ста лет назад. Мы не проводим классические экскурсии, наши прогулки — это устная передача легенд средневековья и продолжение дела великих старожилов города с 1000-летней историей. География наших туров широка: мы организуем путешествия по всем субъектам РФ без исключения, а ценителям зарубежной экскурсионной экзотики предлагаем отправиться с нами в Монголию, Иран и страны Средней Азии.
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Выездные
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