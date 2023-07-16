К морскому побережью в Южный Дагестан: Дербент, Табасаран и Каспий

Увидеть персидскую цитадель 6 века, посетить коньячный комбинат и винодельню

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Будем жить в самом древнем городе России — Дербенте.

Прогуляемся по набережной, подышим морским воздухом, восхитимся масштабами экраноплана «Лунь» и покачаемся на лиане в Самурском лесу. Увидим Ханагский водопад и Хучнинскую крепость. Желающие смогут попробовать национальные блюда лезгинов, табасаранов и аварцев. Найдём руины шахского дворца и полюбуемся панорамой на Каспий с крепости Нарын-Кала. Заедем в фирменный магазин Дербентского коньячного комбината и на винодельню.
К морскому побережью в Южный Дагестан: Дербент, Табасаран и Каспий
К морскому побережью в Южный Дагестан: Дербент, Табасаран и Каспий
К морскому побережью в Южный Дагестан: Дербент, Табасаран и Каспий
К морскому побережью в Южный Дагестан: Дербент, Табасаран и Каспий
К морскому побережью в Южный Дагестан: Дербент, Табасаран и Каспий
К морскому побережью в Южный Дагестан: Дербент, Табасаран и Каспий
К морскому побережью в Южный Дагестан: Дербент, Табасаран и Каспий
К морскому побережью в Южный Дагестан: Дербент, Табасаран и Каспий
К морскому побережью в Южный Дагестан: Дербент, Табасаран и Каспий
К морскому побережью в Южный Дагестан: Дербент, Табасаран и Каспий
К морскому побережью в Южный Дагестан: Дербент, Табасаран и Каспий
К морскому побережью в Южный Дагестан: Дербент, Табасаран и Каспий
К морскому побережью в Южный Дагестан: Дербент, Табасаран и Каспий
К морскому побережью в Южный Дагестан: Дербент, Табасаран и Каспий
К морскому побережью в Южный Дагестан: Дербент, Табасаран и Каспий
Ближайшие даты:
16
июл
10
сен
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 6 лет.

Туроператор оставляет за собой право изменять последовательность экскурсионной программы. Также туроператор имеет право заменить пункты программы на равнозначные при условии заблаговременного информирования путешественников.

Рекомендуем авиабилеты: рейс S7 2157 «Siberia Airlines» (Москва — Махачкала) с вылетом в 12:55 и рейс S7 2158 «Siberia Airlines» (Махачкала — Москва) с вылетом в 17:15.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Махачкала, аэропорт, прилёт в 16:20
Завершение: Махачкала, аэропорт, вылет в 17:15
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 24 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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