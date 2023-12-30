К склонам Кабардино-Балкарии: горнолыжный тур из Махачкалы в Приэльбрусье
Индивидуальный тур в Махачкале

Покорить Чегет и Эльбрус на лыжах или сноубордах и согреться глинтвейном и хычинами

Мы приглашаем вас провести выходные у подножия величественного Эльбруса.

Мы прогуляемся по утопающим в снегах полянам Чегет и Азау, спустимся на лыжах или сноубордах со склонов главной вершины Кабардино-Балкарии: для новичков тут работают инструкторы, а для профессионалов открыты трассы повышенной сложности. Желающие смогут прокатиться на квадроциклах и лошадях.

Жить будем в сердце горнолыжного курорта рядом с многочисленными кафе, где можно отведать местную кухню.
К склонам Кабардино-Балкарии: горнолыжный тур из Махачкалы в Приэльбрусье
К склонам Кабардино-Балкарии: горнолыжный тур из Махачкалы в Приэльбрусье
К склонам Кабардино-Балкарии: горнолыжный тур из Махачкалы в Приэльбрусье
К склонам Кабардино-Балкарии: горнолыжный тур из Махачкалы в Приэльбрусье
К склонам Кабардино-Балкарии: горнолыжный тур из Махачкалы в Приэльбрусье
К склонам Кабардино-Балкарии: горнолыжный тур из Махачкалы в Приэльбрусье
К склонам Кабардино-Балкарии: горнолыжный тур из Махачкалы в Приэльбрусье
Ближайшие даты:
30
дек
4
янв
18
янв
1
фев
15
фев

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет11 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возраст участников — 10+

Программа тура по дням

1 день

Выезд из Махачкалы

Поздним вечером встречаемся в Махачкале и в 23:00 выезжаем в сторону Эльбруса. На место прибудем ранним утром следующего дня.

2 день

Поляна Чегет, Эльбрус и катание на квадроциклах

Заселяемся в гостиницу и завтракаем. Надышимся морозным воздухом на окружённой соснами заснеженной поляне Чегет.

После обеда поднимемся по канатной дороге к вершине одноимённой горы, откуда открывается головокружительная панорама Эльбруса. Здесь есть несколько трасс разного уровня сложности, при необходимости можно арендовать спортивное снаряжение или нанять профессионального инструктора. Вниз спускаемся на лыжах, сноуборде или в кабинке канатной дороги.

Затем желающие смогут прокатиться на квадроциклах. После ужина останется свободное время для отдыха.

Поляна Чегет, Эльбрус и катание на квадроциклахПоляна Чегет, Эльбрус и катание на квадроциклахПоляна Чегет, Эльбрус и катание на квадроциклахПоляна Чегет, Эльбрус и катание на квадроциклах
3 день

Катание на лошадях и поляна Азау

Позавтракав, по желанию отправляемся кататься на лошадях по зимнему лесу. Перед обедом едем к подножию Эльбруса — на поляну Азау, богатую минеральными источниками.

Поднимаемся по канатной дороге вверх по склону и мчимся обратно с ветерком на сноуборде или лыжах, в перерывах пополняем фотоальбомы в смартфонах десятками кадров на фоне утопающих в снегах вершин Кавказа. К вечеру возвращаемся в отель, ужинаем и набираемся сил перед обратной дорогой.

Катание на лошадях и поляна АзауКатание на лошадях и поляна АзауКатание на лошадях и поляна АзауКатание на лошадях и поляна Азау
4 день

Свободный день

Сегодня весь день будет свободен, можете провести его по своему усмотрению: обойти сувенирные лавки или согреться горячими хычинами, травяным чаем или глинтвейном. Обратно в Махачкалу выезжаем в 16:00.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Махачкала, 23:00, точное место встречи - по договорённости
Завершение: Махачкала, выезд после 16:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 30 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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