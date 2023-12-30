Заселяемся в гостиницу и завтракаем. Надышимся морозным воздухом на окружённой соснами заснеженной поляне Чегет.

После обеда поднимемся по канатной дороге к вершине одноимённой горы, откуда открывается головокружительная панорама Эльбруса. Здесь есть несколько трасс разного уровня сложности, при необходимости можно арендовать спортивное снаряжение или нанять профессионального инструктора. Вниз спускаемся на лыжах, сноуборде или в кабинке канатной дороги.

Затем желающие смогут прокатиться на квадроциклах. После ужина останется свободное время для отдыха.