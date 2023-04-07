Гоор и Кахиб — мои любимые места в Дагестане, потому что они объединяют все, что я люблю в Кавказе.
Величественные горы со снежными вершинами, высокие сторожевые башни, которые можно исследовать, и зеленые поля, на которых пасутся стада коров и овец, всё это создаёт неповторимую атмосферу Кавказа.
Величественные горы со снежными вершинами, высокие сторожевые башни, которые можно исследовать, и зеленые поля, на которых пасутся стада коров и овец, всё это создаёт неповторимую атмосферу Кавказа.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Гимринский автодорожный тоннель
- Гимринская башня
- Ирганайское водохранилище (туристический хаб на смотровой площадке водохранилища)
- Гоцатлинское водохранилище
- Старый Гоор (пешая прогулка в старое село)
- Древний Кахиб (пешая прогулка)
- Датунский храм
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
«Парящие» над пропастью.
Старый Гоор поразит вас своими древними сторожевыми башнями, которые укреплены на отвесных обрывах, а также удивительным Языком тролля. А величественные панорамные виды на Кавказские горы запомнятся вам надолго. В нашем маршруте следующей остановкой будет живописный аул Кахиб, который излучает особую атмосферу старинного дагестанского селения. Мы сможем найти кахибские петроглифы, нарисованные на стенах древних построек, и изучить арабскую вязь. Наше путешествие также включает посещение старинной мечети, откуда открываются потрясающие виды, и обсуждение истории аварского селения, которое когда-то населяло это место
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт (туда обратно)
- Услуги гида
- Что не входит
- Личные расходы
- Сувениры
- Джиппинг до села Кахиб
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: По договоренностьюЗавершение: Проспект имама Шамиля 5 / 4
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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