Кахиб и Гоор - высокогорные аулы средневекового Дагестана

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Гоор и Кахиб — мои любимые места в Дагестане, потому что они объединяют все, что я люблю в Кавказе.

Величественные горы со снежными вершинами, высокие сторожевые башни, которые можно исследовать, и зеленые поля, на которых пасутся стада коров и овец, всё это создаёт неповторимую атмосферу Кавказа.
Кахиб и Гоор - высокогорные аулы средневекового Дагестана
Кахиб и Гоор - высокогорные аулы средневекового Дагестана
Кахиб и Гоор - высокогорные аулы средневекового Дагестана
Кахиб и Гоор - высокогорные аулы средневекового Дагестана
Кахиб и Гоор - высокогорные аулы средневекового Дагестана
Кахиб и Гоор - высокогорные аулы средневекового Дагестана
Ближайшие даты:
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даты

Что вас ожидает:

  • Гимринский автодорожный тоннель
  • Гимринская башня
  • Ирганайское водохранилище (туристический хаб на смотровой площадке водохранилища)
  • Гоцатлинское водохранилище
  • Старый Гоор (пешая прогулка в старое село)
  • Древний Кахиб (пешая прогулка)
  • Датунский храм
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

«Парящие» над пропастью.
Старый Гоор поразит вас своими древними сторожевыми башнями, которые укреплены на отвесных обрывах, а также удивительным Языком тролля. А величественные панорамные виды на Кавказские горы запомнятся вам надолго. В нашем маршруте следующей остановкой будет живописный аул Кахиб, который излучает особую атмосферу старинного дагестанского селения. Мы сможем найти кахибские петроглифы, нарисованные на стенах древних построек, и изучить арабскую вязь. Наше путешествие также включает посещение старинной мечети, откуда открываются потрясающие виды, и обсуждение истории аварского селения, которое когда-то населяло это место

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт (туда обратно)
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
  • Сувениры
  • Джиппинг до села Кахиб
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренностью
Завершение: Проспект имама Шамиля 5 / 4
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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