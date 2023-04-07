Что вас ожидает:

«Парящие» над пропастью.

Старый Гоор поразит вас своими древними сторожевыми башнями, которые укреплены на отвесных обрывах, а также удивительным Языком тролля. А величественные панорамные виды на Кавказские горы запомнятся вам надолго. В нашем маршруте следующей остановкой будет живописный аул Кахиб, который излучает особую атмосферу старинного дагестанского селения. Мы сможем найти кахибские петроглифы, нарисованные на стенах древних построек, и изучить арабскую вязь. Наше путешествие также включает посещение старинной мечети, откуда открываются потрясающие виды, и обсуждение истории аварского селения, которое когда-то населяло это место

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.