Кала-Корейш - затерянный мир Средневекового Дагестана

Посетить столицу древнего Кайтагского княжества и поразиться его истории, героической и загадочной

Индивидуальная
От сильного феодального государства, существовавшего целых 14 веков, осталась лишь заброшенная крепость и множество нераскрытых тайн.

Осматривая мечеть 11 века, мавзолей кайтагских уцмиев и караван-сарай, вы узнаете о прошлом Кала-Корейша и поймете, почему он стал одной из главных дагестанских святынь, а также мощным центром притяжения историков и этнографов.
Кала-Корейш - затерянный мир Средневекового Дагестана
Кала-Корейш - затерянный мир Средневекового Дагестана
Кала-Корейш - затерянный мир Средневекового Дагестана
Кала-Корейш - затерянный мир Средневекового Дагестана
Кала-Корейш - затерянный мир Средневекового Дагестана
Кала-Корейш - затерянный мир Средневекового Дагестана
Кала-Корейш - затерянный мир Средневекового Дагестана
Кала-Корейш - затерянный мир Средневекового Дагестана
Кала-Корейш - затерянный мир Средневекового Дагестана
Кала-Корейш - затерянный мир Средневекового Дагестана
Кала-Корейш - затерянный мир Средневекового Дагестана
Кала-Корейш - затерянный мир Средневекового Дагестана
Кала-Корейш - затерянный мир Средневекового Дагестана
Кала-Корейш - затерянный мир Средневекового Дагестана
Кала-Корейш - затерянный мир Средневекового Дагестана
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Что вас ожидает

Путешествие в глубь неизведанных веков

В средневековой столице Кайтагского уцмийства я познакомлю вас с историей княжества, игравшего существенную роль в Южном и Центральном Дагестане. Гуляя среди лабиринтов древних построек, вы услышите легенды об основании крепости, одна из которых связана со Всемирным потопом, а другая — с пророком Мухаммедом. Поразитесь героической жизни правителей и воинов феодального владения, которые контролировали важнейший торговый путь. И узнаете, как закончилась непростая и насыщенная эпоха древнего государства.

Духовное и культурное наследие Кала-Корейша

Поговорим и об удивительном религиозном прошлом княжества, где сосуществовал иудаизм, христианство и ислам, а один из правителей с его подданными исповедовал сразу три религии. Вы раскроете, как Кала-Корейш стал одним из центров распространения ислама в Дагестане. Посетите особенную мечеть 11 века и мавзолей знати с уникальными надгробиями, на которых арабской вязью высечены стихи и философские изречения. Рассмотрите загадочные орнаменты на плитах. А еще я расскажу о кайтагской вышивке — почти все ее оригинальные образцы в 19-20 вв. вывезли за границу, и сейчас дагестанские мастерицы возрождают этот промысел.

Как проходит экскурсия

Кала-Корейш располагается в живописном месте в Дахадаевском районе Дагестана. Мы приедем к подножию горы и отправимся в легкий треккинг к остаткам города-крепости. Я познакомлю вас со всеми достопримечательностями, предоставлю время для фотосессий, а после перерыва на кофе вернемся вниз к машине. При желании на обратном пути заедем в кафе, где вы попробуете разные виды чуду (лепешки с начинками), хинкал, курзе, урбеч и другие блюда национальной кухни.

Организационные детали

  • Начало и окончание экскурсии — в Махачкале. Старт из другого населенного пункта, а также поездка для групп более 4 человек обсуждаются индивидуально, в переписке к заказу.
  • Трансфер на внедорожнике Тойота и вода в дорогу включены в стоимость путешествия
  • Дополнительно оплачивается питание в кафе — 500-700 руб. /человека
  • Позаботьтесь об удобной одежде и обуви для прогулок

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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