Что вас ожидает

Путешествие в глубь неизведанных веков

В средневековой столице Кайтагского уцмийства я познакомлю вас с историей княжества, игравшего существенную роль в Южном и Центральном Дагестане. Гуляя среди лабиринтов древних построек, вы услышите легенды об основании крепости, одна из которых связана со Всемирным потопом, а другая — с пророком Мухаммедом. Поразитесь героической жизни правителей и воинов феодального владения, которые контролировали важнейший торговый путь. И узнаете, как закончилась непростая и насыщенная эпоха древнего государства.

Духовное и культурное наследие Кала-Корейша

Поговорим и об удивительном религиозном прошлом княжества, где сосуществовал иудаизм, христианство и ислам, а один из правителей с его подданными исповедовал сразу три религии. Вы раскроете, как Кала-Корейш стал одним из центров распространения ислама в Дагестане. Посетите особенную мечеть 11 века и мавзолей знати с уникальными надгробиями, на которых арабской вязью высечены стихи и философские изречения. Рассмотрите загадочные орнаменты на плитах. А еще я расскажу о кайтагской вышивке — почти все ее оригинальные образцы в 19-20 вв. вывезли за границу, и сейчас дагестанские мастерицы возрождают этот промысел.

Как проходит экскурсия

Кала-Корейш располагается в живописном месте в Дахадаевском районе Дагестана. Мы приедем к подножию горы и отправимся в легкий треккинг к остаткам города-крепости. Я познакомлю вас со всеми достопримечательностями, предоставлю время для фотосессий, а после перерыва на кофе вернемся вниз к машине. При желании на обратном пути заедем в кафе, где вы попробуете разные виды чуду (лепешки с начинками), хинкал, курзе, урбеч и другие блюда национальной кухни.

Организационные детали

Начало и окончание экскурсии — в Махачкале. Старт из другого населенного пункта, а также поездка для групп более 4 человек обсуждаются индивидуально, в переписке к заказу.

Трансфер на внедорожнике Тойота и вода в дорогу включены в стоимость путешествия

Дополнительно оплачивается питание в кафе — 500-700 руб. /человека

Позаботьтесь об удобной одежде и обуви для прогулок

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.