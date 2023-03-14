Каспийская Ривьера. Отдых на Каспийском море

За 8 дней Вы отдохнете на широких песчаных пляжах с чистой

5
3 отзыва
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За 8 дней Вы отдохнете на широких песчаных пляжах с чистой и теплой водой, а также окунетесь в историю «страны гор», погуляете по узким улочкам дагестанских селений, заберетесь на неприступную крепость и попробуете местную гастрономию на вкус.
Каспийская Ривьера. Отдых на Каспийском море
Каспийская Ривьера. Отдых на Каспийском море
Каспийская Ривьера. Отдых на Каспийском море
Каспийская Ривьера. Отдых на Каспийском море
Каспийская Ривьера. Отдых на Каспийском море
Каспийская Ривьера. Отдых на Каспийском море
Каспийская Ривьера. Отдых на Каспийском море
Каспийская Ривьера. Отдых на Каспийском море
Каспийская Ривьера. Отдых на Каспийском море
Каспийская Ривьера. Отдых на Каспийском море
Каспийская Ривьера. Отдых на Каспийском море
Каспийская Ривьера. Отдых на Каспийском море
Каспийская Ривьера. Отдых на Каспийском море
Каспийская Ривьера. Отдых на Каспийском море
Каспийская Ривьера. Отдых на Каспийском море
Каспийская Ривьера. Отдых на Каспийском море
Каспийская Ривьера. Отдых на Каспийском море
Каспийская Ривьера. Отдых на Каспийском море
Каспийская Ривьера. Отдых на Каспийском море
Каспийская Ривьера. Отдых на Каспийском море
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Пляжный отдых
Пляжный отдых
Будем отдыхать на самых лучших песчаных пляжах Дагестана под лучами теплого южного солнца
Сочная кухня Дагестана
Сочная кухня Дагестана
Попробуем божественные дагестанские лепешки чуду, абрикосовую кашу с урбечем и хинкалы
Колорит древнего города
Колорит древнего города
Прогуляемся по стенам крепости Нарын-Кала, наслаждаясь открывающейся панорамой Дербента

Программа тура по дням

1 день

Встреча

Сбор группы в аэропорту г. Махачкала.

Рекомендуемое время прилета — с 14:00 до 16:00.

Вас встретит гид с табличкой с названием тура.

Посадка в автобус.

Переезд в Избербаш.

Размещение в гостинице по выбранному тарифу на берегу Каспийского моря.

Свободный вечер.

ВстречаВстречаВстречаВстреча
2 день

Отдых на море. Нарын-Кала, Джума Мечеть и экраноплан «Лунь»

Завтрак в гостинице.

09:00 Сбор группы на экскурсию.

Отправление в Дербент.

Экскурсия по цитадели Нарын-Кала.

Прогулка по Магалам (Старый город).

Посещение Джума Мечети.

Экскурсия откроет нам древнюю историю цитадели, которая тысячи лет защищала город от нашествия кочевников.

Именно здесь проходила часть знаменитого «Шелкового пути».

Сохранившаяся для потомков, она является символом мужества и непобедимости народов Кавказа.

Входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Переезд к новой набережной Дербента.

Экскурсия на экраноплан «Лунь».

«Каспийский монстр» — советский ударный экраноплан-ракетоносец проекта 903 «Лунь».

Это уникальный экспонат, аналогов которому нет во всем мире.

Свободное время в городе.

За доп. плату сможем посетить вечернее шоу фонтанов. Начало представления с 20:00.

Отдых на море. Нарын-Кала, Джума Мечеть и экраноплан «Лунь»Отдых на море. Нарын-Кала, Джума Мечеть и экраноплан «Лунь»Отдых на море. Нарын-Кала, Джума Мечеть и экраноплан «Лунь»Отдых на море. Нарын-Кала, Джума Мечеть и экраноплан «Лунь»
3 день

Отдых на море

Завтрак в гостинице.

Свободный день.

Отдых на море.

Отдых на мореОтдых на мореОтдых на мореОтдых на море
4 день

Отдых на море, экскурсия по желанию

Завтрак в гостинице.

Свободный день.

За доп. плату возможна экскурсия на Сулакский каньон — 3 500 руб. /чел.

Приобретается у менеджера заранее при бронировании тура.

Отдых на море, экскурсия по желаниюОтдых на море, экскурсия по желаниюОтдых на море, экскурсия по желаниюОтдых на море, экскурсия по желанию
5 день

Отдых на море

Завтрак в гостинице.

Свободный день.

Отдых на мореОтдых на мореОтдых на мореОтдых на море
6 день

Отдых на море

Завтрак в гостинице.

Свободный день.

Отдых на мореОтдых на мореОтдых на мореОтдых на море
7 день

Отдых на море

Завтрак в гостинице.

Свободный день.

Отдых на мореОтдых на мореОтдых на мореОтдых на море
8 день

Обзорная экскурсия по Махачкале. Отъезд

08:00 Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров в 9:00.

Отъезд на экскурсию в Махачкалу.

Во время экскурсии вы узнаете почему Махачкала — один из самых противоречивых городов страны.

Вы узнаете, почему ее называют «современным Вавилоном», чем живут старые улицы и набережные и как выглядят современные районы.

А также услышите о традициях и обычаях горцев и ощутите душевную теплоту местных жителей.

Вы прогуляетесь по набережной и посетите местный рынок.

Покупка сувениров домой.

Далее отправляемся на смотровую площадку Тарки-Таун, откуда открывается прекрасный вид на весь город.

Посетим Центральную Джума-мечеть, полюбуемся ее архитектурой и окунемся в тишину и спокойствие после городского шума.

Трансфер группы в аэропорт к 14:00.

Обзорная экскурсия по Махачкале. ОтъездОбзорная экскурсия по Махачкале. ОтъездОбзорная экскурсия по Махачкале. ОтъездОбзорная экскурсия по Махачкале. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице г. Избербаш.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты заезда, руб:

ГостиницаМесяц заездаСтоимость 1/2 twin/dblДоплата за одноместное размещение
Гостиница «Турист»Июнь24 50012 000
Июль26 90012 000
Август31 90012 000
Сентябрь26 90012 000
Гостиница «Океан»Июнь36 00019 000
Июль39 90019 000
Август43 00019 000
Сентябрь39 90019 000
Гостиница «Джумейра»Июнь45 50019 000
Июль45 50019 000
Август46 500 19 000
Сентябрь45 500 19 000

Скидка на детей от 2 до 12 лет — 10 %.

Скидка на размещение взрослого на доп. месте — 5%.

Дети до 2х лет без предоставления места в гостинице — оплата 30 %.

При размещении в гостинице «Турист» завтраки будут проходить на территории гостиницы «Океан».

Варианты проживания

Гостиница «Турист» 3

7 ночей

Частный отель Туристнаходится на берегу Каспийского моря, всегда приветливый хозяин. Рядом с гостиницей имеется аквапарк, кафе, гостиница «Океан». Номера отеля оснащены кофеваркой, балконом и телевизором со спутниковыми каналами, а также в них есть собственные ванные комнаты. Предоставляется также ванна, полотенца и банные полотенца. Есть Wi-fi.

Завтраки включены в стоимость и будут проходить на территории гостиницы Океан.

Гостиница «Турист» 3Гостиница «Турист» 3Гостиница «Турист» 3Гостиница «Турист» 3Гостиница «Турист» 3Гостиница «Турист» 3

Гостиница «Океан» 3

7 ночей

Гостиница «Океан» расположена на берегу моря в Избербаш, в 100 метрах от городского пляжа. На территории работает бар и обустроена терраса. К услугам гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Рядом с отелем расположен аквапарк.

Гостиница «Океан» 3Гостиница «Океан» 3Гостиница «Океан» 3Гостиница «Океан» 3Гостиница «Океан» 3Гостиница «Океан» 3Гостиница «Океан» 3Гостиница «Океан» 3

Гостиница «Джумейра» 3

7 ночей

Джумейра отель — это отличный выбор для путешественников в Дагестане. Хорошее соотношение цены и качества, комфорта и удобства, уютной атмосферы и услуг, призванных сделать пребывание здесь очень приятным.

Отель Джумейра — это сочетание Дагестанского гостеприимства и современного сервиса. Находится в г Избербаш на берегу Каспийского моря. На территории есть Wi-fi, кафе, прачечная, оздоровительные услуги (спа, фитнес-центр, сауна, гидромассажная ванн).

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Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер аэропорт – отель – аэропорт
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Проживание в выбранной гостинице
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Входные билеты в музеи
  • Питание: завтраки, обед в Дербенте
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Махачкалы и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Сувениры
  • Доп. экскурсии по Дагестану:экскурсия на Сулакский каньон — 3 500 руб. /чел.
  • Экскурсия на Сулакский каньон — 3 500 руб. /чел
Место начала и завершения?
г. Махачкала
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • паспорт;
  • телефон;
  • зарядка для телефона + powerbank;
  • лекарства, из общего можно взять ношпу, стрепсилс, пластырь, парацетамол;
  • увлажняющий крем;
  • антисептик, глазные капли;
  • зубная паста и щетка;
  • шампунь-гель;
  • расческа;
  • дезодорант;
  • купальник;
  • полотенце;
  • нижнее белье и носки;
  • майки;
  • удобная обувь и шлепки;
  • удобные вещи по погоде.

Одежда не должна быть открытой и вызывающей, так как это республика с другим менталитетом и нужно уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин нужен платок на голову для посещения мечетей и храмов.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
T
14 мар 2023
Микрогруппа из 3 женщин бальзаковского возраста решила немного отдохнуть. Но замечательные гиды по Чечне (Абухасан) и Дагестану Сайпа) не дали спокойно сидеть. Этот тур был как живительная влага на сухую почву. Все было замечательно-от организации тура до микроклимата в нашей маленькой компании. Куча ярких эмоций, местного колорита и вкусной еды
T
14 мар 2023
Все хорошо. Замечаний нет.
Е
20 дек 2022
Организация тура на высоте. Спасибо! Все чётко! Будем в дальнейшем пользоваться вашими услугами!

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