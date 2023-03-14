8 день

Обзорная экскурсия по Махачкале. Отъезд

08:00 Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров в 9:00.

Отъезд на экскурсию в Махачкалу.

Во время экскурсии вы узнаете почему Махачкала — один из самых противоречивых городов страны.

Вы узнаете, почему ее называют «современным Вавилоном», чем живут старые улицы и набережные и как выглядят современные районы.

А также услышите о традициях и обычаях горцев и ощутите душевную теплоту местных жителей.

Вы прогуляетесь по набережной и посетите местный рынок.

Покупка сувениров домой.

Далее отправляемся на смотровую площадку Тарки-Таун, откуда открывается прекрасный вид на весь город.

Посетим Центральную Джума-мечеть, полюбуемся ее архитектурой и окунемся в тишину и спокойствие после городского шума.

Трансфер группы в аэропорт к 14:00.