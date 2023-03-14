Сбор группы в аэропорту г. Махачкала.
Рекомендуемое время прилета — с 14:00 до 16:00.
Вас встретит гид с табличкой с названием тура.
Посадка в автобус.
Переезд в Избербаш.
Размещение в гостинице по выбранному тарифу на берегу Каспийского моря.
Свободный вечер.
Завтрак в гостинице.
09:00 Сбор группы на экскурсию.
Отправление в Дербент.
Экскурсия по цитадели Нарын-Кала.
Прогулка по Магалам (Старый город).
Посещение Джума Мечети.
Экскурсия откроет нам древнюю историю цитадели, которая тысячи лет защищала город от нашествия кочевников.
Именно здесь проходила часть знаменитого «Шелкового пути».
Сохранившаяся для потомков, она является символом мужества и непобедимости народов Кавказа.
Входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Переезд к новой набережной Дербента.
Экскурсия на экраноплан «Лунь».
«Каспийский монстр» — советский ударный экраноплан-ракетоносец проекта 903 «Лунь».
Это уникальный экспонат, аналогов которому нет во всем мире.
Свободное время в городе.
За доп. плату сможем посетить вечернее шоу фонтанов. Начало представления с 20:00.
Завтрак в гостинице.
Свободный день.
Отдых на море.
Завтрак в гостинице.
Свободный день.
За доп. плату возможна экскурсия на Сулакский каньон — 3 500 руб. /чел.
Приобретается у менеджера заранее при бронировании тура.
Завтрак в гостинице.
Свободный день.
Завтрак в гостинице.
Свободный день.
Завтрак в гостинице.
Свободный день.
08:00 Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров в 9:00.
Отъезд на экскурсию в Махачкалу.
Во время экскурсии вы узнаете почему Махачкала — один из самых противоречивых городов страны.
Вы узнаете, почему ее называют «современным Вавилоном», чем живут старые улицы и набережные и как выглядят современные районы.
А также услышите о традициях и обычаях горцев и ощутите душевную теплоту местных жителей.
Вы прогуляетесь по набережной и посетите местный рынок.
Покупка сувениров домой.
Далее отправляемся на смотровую площадку Тарки-Таун, откуда открывается прекрасный вид на весь город.
Посетим Центральную Джума-мечеть, полюбуемся ее архитектурой и окунемся в тишину и спокойствие после городского шума.
Трансфер группы в аэропорт к 14:00.
Тур предусматривает проживание в гостинице г. Избербаш.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты заезда, руб:
|Гостиница
|Месяц заезда
|Стоимость 1/2 twin/dbl
|Доплата за одноместное размещение
|Гостиница «Турист»
|Июнь
|24 500
|12 000
|Июль
|26 900
|12 000
|Август
|31 900
|12 000
|Сентябрь
|26 900
|12 000
|Гостиница «Океан»
|Июнь
|36 000
|19 000
|Июль
|39 900
|19 000
|Август
|43 000
|19 000
|Сентябрь
|39 900
|19 000
|Гостиница «Джумейра»
|Июнь
|45 500
|19 000
|Июль
|45 500
|19 000
|Август
|46 500
|19 000
|Сентябрь
|45 500
|19 000
Скидка на детей от 2 до 12 лет — 10 %.
Скидка на размещение взрослого на доп. месте — 5%.
Дети до 2х лет без предоставления места в гостинице — оплата 30 %.
При размещении в гостинице «Турист» завтраки будут проходить на территории гостиницы «Океан».
Частный отель Туристнаходится на берегу Каспийского моря, всегда приветливый хозяин. Рядом с гостиницей имеется аквапарк, кафе, гостиница «Океан». Номера отеля оснащены кофеваркой, балконом и телевизором со спутниковыми каналами, а также в них есть собственные ванные комнаты. Предоставляется также ванна, полотенца и банные полотенца. Есть Wi-fi.
Завтраки включены в стоимость и будут проходить на территории гостиницы Океан.
Гостиница «Океан» расположена на берегу моря в Избербаш, в 100 метрах от городского пляжа. На территории работает бар и обустроена терраса. К услугам гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Рядом с отелем расположен аквапарк.
Джумейра отель — это отличный выбор для путешественников в Дагестане. Хорошее соотношение цены и качества, комфорта и удобства, уютной атмосферы и услуг, призванных сделать пребывание здесь очень приятным.
Отель Джумейра — это сочетание Дагестанского гостеприимства и современного сервиса. Находится в г Избербаш на берегу Каспийского моря. На территории есть Wi-fi, кафе, прачечная, оздоровительные услуги (спа, фитнес-центр, сауна, гидромассажная ванн).
Одежда не должна быть открытой и вызывающей, так как это республика с другим менталитетом и нужно уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин нужен платок на голову для посещения мечетей и храмов.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.