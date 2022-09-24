Кавказ с восточной перчинкой: трип из Махачкалы в Дербент

Научиться танцевать лезгинку, увидеть старейшую мечеть и проводить закат в горах

Дагестан, встречай! Отправляемся в край высоких вершин, неприступных крепостей, гордого народа и богатой истории.

Мы побываем в заброшенном селении и пройдёмся по «городу-призраку», увидим второй по величине в мире песчаный бархан и промчимся по Чиркейскому водохранилищу на катере, заглянем в прошлое республики и узнаем, почему Дербент в переводе с персидского означает «закрытые врата». Вас ждёт ночь в высокогорном ауле, национальная кухня, треккинг и восточный колорит.
Кавказ с восточной перчинкой: трип из Махачкалы в Дербент
Кавказ с восточной перчинкой: трип из Махачкалы в Дербент
Кавказ с восточной перчинкой: трип из Махачкалы в Дербент
Кавказ с восточной перчинкой: трип из Махачкалы в Дербент
Кавказ с восточной перчинкой: трип из Махачкалы в Дербент
Кавказ с восточной перчинкой: трип из Махачкалы в Дербент
Кавказ с восточной перчинкой: трип из Махачкалы в Дербент
Кавказ с восточной перчинкой: трип из Махачкалы в Дербент
Кавказ с восточной перчинкой: трип из Махачкалы в Дербент
Кавказ с восточной перчинкой: трип из Махачкалы в Дербент
Ближайшие даты:
30
сен
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие детей с 12 лет.

В Дагестане работают стандартные операторы связи: Мегафон, Билайн, МТС, Yota.

Интернет ловит не везде, но во всех гостевых домах и гостиницах есть Wi-Fi.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Махачкалы, не позднее 18:00
Завершение: Аэропорт Махачкалы, 17:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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