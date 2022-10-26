Кавказский экспромт. Путешествие в Дагестан с апреля по сентябрь

Этот тур познакомит вас с культурой республики и ошеломляющими видами, которые дарят вдохновение каждому путешественнику

4.7
3 отзыва
Этот тур познакомит вас с культурой республики и ошеломляющими видами, которые дарят вдохновение каждому путешественнику.

Вы окунетесь в историю «страны гор», погуляете по узким улочкам дагестанских селений, заберетесь на неприступную крепость и попробуете местную гастрономию на вкус.
Кавказский экспромт. Путешествие в Дагестан с апреля по сентябрь
Кавказский экспромт. Путешествие в Дагестан с апреля по сентябрь
Кавказский экспромт. Путешествие в Дагестан с апреля по сентябрь
Кавказский экспромт. Путешествие в Дагестан с апреля по сентябрь
Кавказский экспромт. Путешествие в Дагестан с апреля по сентябрь
Кавказский экспромт. Путешествие в Дагестан с апреля по сентябрь
Кавказский экспромт. Путешествие в Дагестан с апреля по сентябрь
Кавказский экспромт. Путешествие в Дагестан с апреля по сентябрь
Кавказский экспромт. Путешествие в Дагестан с апреля по сентябрь
Кавказский экспромт. Путешествие в Дагестан с апреля по сентябрь
Кавказский экспромт. Путешествие в Дагестан с апреля по сентябрь
Кавказский экспромт. Путешествие в Дагестан с апреля по сентябрь
Кавказский экспромт. Путешествие в Дагестан с апреля по сентябрь
Кавказский экспромт. Путешествие в Дагестан с апреля по сентябрь
Кавказский экспромт. Путешествие в Дагестан с апреля по сентябрь
Кавказский экспромт. Путешествие в Дагестан с апреля по сентябрь
Кавказский экспромт. Путешествие в Дагестан с апреля по сентябрь
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Дагестанский Мачу-Пикчу
Дагестанский Мачу-Пикчу
Скалистые горы, рукотворные террасы и традиционная архитектура заброшенного аула Гамсутль погрузят нас в особую атмосферу уклада жизни горцев
Водная прогулка
Водная прогулка
Прокатимся с ветерком на катере по Сулаку
Сочная кухня Дагестана
Сочная кухня Дагестана
Попробуем вкусный и сочный шашлык, с секретами приготовления которого нас познакомит шеф-повар
Крепость Нарын-Кала
Крепость Нарын-Кала
Побываем в легендарной цитадели, входящей в перечень ЮНЕСКО как памятник мировой значимости

Программа тура по дням

1 день

Встреча, обзорная экскурсия по г. Махачкала

Сбор группы в аэропорту г. Махачкала, где вас встретит гид с табличкой с названием тура.

Рекомендуемое время прилетадо 12:00.

Если вы прибываете на ж/д вокзал или приехали в город до начала тура, сообщите об этом менеджеру.

Начинается наш тур с самой приятной его части – традиционного кавказского гостеприимства.

Главным блюдом стола будет вкусный и сочный шашлык, с секретами приготовления которого вас познакомит наш шеф-повар.

Город контрастов и национального колорита, столица республики Дагестан готова поделиться с вами своими секретами и красотой.

Во время обзорной экскурсии вы увидите Махачкалу с высоты птичьего полёта, поднявшись на обзорную площадку на горе Тарки.

Далее вы спуститесь к главной мечети республики – Юсуф Бей Джами, где поближе познакомитесь с ее архитектурой и внутренним убранством.

Завершите знакомство с городом прогулкой по Родопскому бульвару, названному в честь горного массива Родопы, находящегося в Болгарии.

Здесь проходит городская набережная и находится городской пляж, летний сад, аварский и кумыкский театры.

Бульвар является сосредоточением памятников в честь деятелей культуры и искусства Дагестана.

Ненадолго окунётесь в неспешную жизнь беззаботных горожан, для которых бульвар – излюбленное место для прогулок.

После завершения программы вы отправитесь в отель. (г. Махачкала)

Встреча, обзорная экскурсия по г. МахачкалаВстреча, обзорная экскурсия по г. МахачкалаВстреча, обзорная экскурсия по г. МахачкалаВстреча, обзорная экскурсия по г. МахачкалаВстреча, обзорная экскурсия по г. Махачкала
2 день

Сулакский каньон

Завтрак в гостинице.

Яркие эмоции вам обеспечит катание на скоростном катере по крупнейшему водохранилищу Северного Кавказа.

Вы увидите потрясающее своей красотой ущелье, на дне которого под толщей воды покоится аул Старый Чиркей.

Вас ждет самая яркая и узнаваемая достопримечательность Дагестана, самый глубокий каньон в Европе.

Знаменитая зелёная ленточка Сулакского каньона, извиваясь между тесных скал, сверкая на солнце несет свои воды от плотины Чиркейской ГЭС до Миатлинской плотины.

С обзорной площадки поселка Дубки вам откроется вид на самые эффектные его изгибы.

На обед будет подана свежевыловленная зажаренная на углях до хрустящей корочки форель (возможна замена главного блюда по запросу).

Переезд в отель. (г. Дербент)

Сулакский каньонСулакский каньонСулакский каньонСулакский каньонСулакский каньонСулакский каньон
3 день

Гамсутль, краеведческий музей Гуниба

Завтрак в отеле.

Дагестан переводится как «страна гор», и третий день нашей программы откроет для вас потаённые уголки нагорной части республики.

Гамсутль – еще одна топовая достопримечательность республики.

Затерянный среди гор, покинутый всеми жителями, он эффектно расположился на склоне горы.

Узкие улочки древнего поселения увлекут вас в глубины истории.

Здесь за каждым поворотом вас ждут впечатляющие виды.

К Гамсутлю ведет треккинговый маршрут, проходящий через лес. По пути вы сможете освежиться ледяной водой из горного источника и перевести дух.

На обеде вы попробуете традиционную кухню одного из народов Дагестана.

Небольшой краеведческий музей Гуниба расскажет об истории Кавказской войны и о человеке, неразрывно с ней связанного. Имам Шамиль – легендарная личность, имя которой здесь известно каждому.

После насыщенного историей и красотой природы дня вы возвращаетесь в гостиницу (г. Дербент).

Гамсутль, краеведческий музей ГунибаГамсутль, краеведческий музей ГунибаГамсутль, краеведческий музей ГунибаГамсутль, краеведческий музей ГунибаГамсутль, краеведческий музей ГунибаГамсутль, краеведческий музей ГунибаГамсутль, краеведческий музей Гуниба
4 день

Крепость Нарын-Кала, Лунь. Возвращение домой

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.

Начнем этот день с экраноплана «Лунь» – гениального творения советской инженерии.

Хорошо сохранившийся до наших дней, бывший несколько лет законсервированным в прибрежной зоне города Каспийск, сейчас он ждёт дня, когда гордо расправит крылья в центре строящегося парка Патриот.

Далее нас ждет посещение цитадели Нарын-Кала откроет вам древнюю историю крепости, которая сотни лет защищала город от нашествия кочевников и завоевателей.

Сохранившаяся для потомков, она является символом мужества и непобедимости народов Кавказа.

Во время прогулки по узким улочкам старого города, окутанным ароматами свежей выпечки, вы прочувствуете неповторимый восточный колорит Дербента.

Чтобы увезти с собой не только воспоминания, но и памятные подарки, в программу включено посещение сувенирной лавки, где можно приобрести изделия местных мастеров, чай, сладости и многое другое.

Перед отправлением в аэропорт вы пообедаете в Этно-доме, где сможете поделиться впечатлениями о прошедшей поездке за чашечкой горячего чая с традиционными сладостями.

14:00 – 14:30 Окончание программы.

Трансфер группы в аэропорт г. Махачкала.

Если вы уезжаете с ж/д вокзала или хотите задержаться в городе после окончания тура, сообщите об этом менеджеру.

Время вылета из Дагестана – после 18:00.

Крепость Нарын-Кала, Лунь. Возвращение домойКрепость Нарын-Кала, Лунь. Возвращение домойКрепость Нарын-Кала, Лунь. Возвращение домойКрепость Нарын-Кала, Лунь. Возвращение домойКрепость Нарын-Кала, Лунь. Возвращение домойКрепость Нарын-Кала, Лунь. Возвращение домой

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

РазмещениеСтоимость
Двухместное размещение25 000
Детям до 12 лет22 500
Одноместное размещение34 000
Дополнительная ночь в гостинице в Махачкале4 000

Варианты проживания

Гостиница «Метрополь»

1 ночь

Отель «Метрополь» расположен в Махачкале, в 10 минутах ходьбы от побережья Каспийского моря. К услугам гостей настольный теннис, крытый плавательный бассейн и бесплатный фитнес-центр. Гостям предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Отель располагает комфортабельными номерами, оформленными в теплых тонах и оснащенными кондиционером и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. Собственная ванная комната с душем укомплектована феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. В некоторых номерах в распоряжении гостей балкон.

Гостиница «Метрополь»Гостиница «Метрополь»Гостиница «Метрополь»Гостиница «Метрополь»

Гостиница «Капитал»

1 ночь

Отель Capital расположен в Махачкале. Стойка регистрации работает круглосуточно. Предоставляются услуги консьержа. На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi. В ресторане подают блюда итальянской кухни. На территории отеля обустроена бесплатная частная парковка.

Во всех номерах отеля установлен телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. В распоряжении гостей собственная ванная комната с душем и халатами, а также гостиный уголок. Из некоторых номеров отеля Capital открывается вид на море. Гости могут отдохнуть на балконе. Во всех номерах установлены кондиционер и письменный стол.

Гостиница «Капитал»Гостиница «Капитал»Гостиница «Капитал»Гостиница «Капитал»

Гостиница «Даш Копы»

2 ночи

Отель DASH GAPI находится в самом центре древнего города Дербент.

Гостиница «Даш Копы»Гостиница «Даш Копы»Гостиница «Даш Копы»Гостиница «Даш Копы»

Гостиница «Волна»

2 ночи

Отель «Волна» расположен в Дербенте, менее чем в 1 км от пляжа Дербента. К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и общая кухня.

В каждом номере есть кондиционер, шкаф для одежды и телевизор с плоским экраном, а некоторые номера выходят на балкон.

Гостиница «Волна»Гостиница «Волна»Гостиница «Волна»Гостиница «Волна»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Проживание в гостиницах 3*
  • Питание, указанное в программе тура (НВ)
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Входные билеты в музеи
  • Катание на катере
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Махачкалы и обратно
  • Дополнительный трансфер
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Сувениры
Место начала и завершения?
г. Махачкала
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • паспорт;
  • телефон;
  • зарядка для телефона + powerbank;
  • лекарства, из общего взять ношпу, стрепсилс, пластырь, парацетамол;
  • увлажняющий крем;
  • антисептик, глазные капли;
  • зубная паста и щетка;
  • шампунь-гель;
  • расческа;
  • дезодорант;
  • купальник;
  • полотенце;
  • нижнее белье и носки;
  • майки;
  • удобная обувь и шлепки;
  • удобные вещи по погоде.

Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Рекомендуемые рейсы
  • Из Москвы: АК Россия 08:00 – 11:00 / АК Победа 07:45 – 10:30
  • Из Махачкалы: АК Россия 18:50 / АК Победа – 20:20
  • Из Санкт-Петербурга рекомендуется прилет на тур накануне: АК Россия 10:55 – 14:20 / АК Победа 18:10 – 21:20
  • Из Махачкалы вылет на следующий день: АК Россия – 15:20
Где встречается группа и во сколько?

Информация по месту и времени встречи в первый день участники тура получают от гида. Накануне вечером в групповом чате в 18:00 – 20:00.

Для этого ОБЯЗАТЕЛЬНО указывайте номера правильно.

Как можно заказать дополнительный трансфер?

Дополнительный трансфер может понадобиться вам, если вы приезжаете раньше начала тура или после окончания остаетесь на несколько дней в городе.

Стоимость по маршруту Аэропорт – Махачкала:

  • легковая машина – 1 000 руб.;
  • минивэ – 2 000 руб.

Стоимость по маршруту Аэропорт – Дербент:

  • легковая машина – 3 500 руб.;
  • минивэ – 5 500 руб.

Стоимость трансфера указана за машину. Заказать дополнительный трансфер можно у менеджера. Если вас интересует трансфер по другим направлениям, всю информацию можно уточните при бронировании.

Также дополнительный трансфер может понадобиться, если вы вылетаете раньше или прилетаете позже рекомендуемого времени.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
А
26 окт 2022
Программа тура отличная, позволяет посмотреть основные достопримечательности за выходные.
Плюсы: красота природы, колоритно, вкусная местная кухня, очень гостеприимный народ.
Минусы: особого сервиса не ждите, много времени нужно проводить в дороге, туалеты - дырка в полу (все это - особенность региона, по данным пунктам вопросов к организатору нет).
А
4 окт 2022
Большое спасибо! Все просто изумительно!
О
5 окт 2022
Все классно

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