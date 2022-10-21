Кубачинские узоры: традиции, история и ювелирное мастерство

Побывать в гостях у местных, познакомиться с укладом жизни и рассмотреть творения златокузнецов

Едем в известное на весь мир работами ювелиров село Кубачи.

Будем жить в доме с видом на горы, общаться с жителями, узнавать обычаи и пробовать традиционные блюда. Побываем в заброшенном ауле, поднимемся на древнюю башню и устроим пикник на берегу реки.

Вы рассмотрите изделия мастеров, поучаствуете в мастер-классе по серебру, а чистейший горный воздух и завораживающие пейзажи помогут переключиться и освободить голову от суетливых мыслей.
Кубачинские узоры: традиции, история и ювелирное мастерство
Кубачинские узоры: традиции, история и ювелирное мастерство
Кубачинские узоры: традиции, история и ювелирное мастерство
Кубачинские узоры: традиции, история и ювелирное мастерство
Кубачинские узоры: традиции, история и ювелирное мастерство
Кубачинские узоры: традиции, история и ювелирное мастерство
Кубачинские узоры: традиции, история и ювелирное мастерство
Ближайшие даты:
18
окт
21
окт
24
окт
27
окт
30
окт
2
ноя
5
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 12 лет.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Махачкала, аэропорт или другое место по договорённости, 10:00
Завершение: Махачкала и Каспийск, 14:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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