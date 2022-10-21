Едем в известное на весь мир работами ювелиров село Кубачи.



Будем жить в доме с видом на горы, общаться с жителями, узнавать обычаи и пробовать традиционные блюда. Побываем в заброшенном ауле, поднимемся на древнюю башню и устроим пикник на берегу реки.



Вы рассмотрите изделия мастеров, поучаствуете в мастер-классе по серебру, а чистейший горный воздух и завораживающие пейзажи помогут переключиться и освободить голову от суетливых мыслей.