Приглашаем вас в самый гостеприимный и первозданный край нашей родины. Дагестан привлекает туристов со всех уголков России и даже из дальнего зарубежья. Будьте готовы к невероятной красоте природы и гастрономическому удовольствию!
Ближайшие даты:
10
июн
июн
5
июл
июл
8
авг
авг
Что вас ожидает:
- Выезд из Махачкалы в Дербент
- Экраноплан «Лунь»
- Крепость Нарын-Кала
- Магалы старого города
- Джума мечеть
- Гимринский тоннель
- Гимринская оборонительная башня
- Слияние двух рек — Аварского и Андийского койсу
- Мемориально-исторический комплекс «Ахульго»
- Ирганайское водохранилище
- Cытный завтрак в гостевом доме
- Водопад Тобот
- Крепость Арани
- Хунзахское плато
- Цолотлинский каньон
- Водопад Итляртляр
- Каменная чаша
- Матласский каньон
- Матласская теснина
- Матласские водопады
- Аул Гамсутль
- Салтинский водопад
- Выезд на Сулакский каньон
- Бархан Сары-Кум
- Аул Зубутли
- Форелевое хозяйство «Главрыба»
- Миатлинская ГЭС (проездом)
- Миатлинский тоннель (проездом)
- Смотровая площадка Сулакского каньона
- Чиркейское водохранилище
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет
Приглашаем вас в самый гостеприимный и первозданный край нашей родины.
Дагестан привлекает туристов со всех уголков России и даже из дальнего зарубежья.
Будьте готовы к невероятной красоте природы и гастрономическому удовольствию!
Программа тура:
- 1 день. Дербент.
- выезд из Махачкалы в Дербент,
- экраноплан «Лунь»,
- крепость Нарын-Кала,
- магалы старого города,
- Джума мечеть,
- заселение в отель г. Дербент,
- приветственный ужин в ресторане «Хаял», живая музыка, национальные танцы горца и горянки,
- прогулка по набережной,
- свободный вечер.
- 2 день. Унцукуль.
- завтрак в отеле,
- выезд в Унцукульский район,
- самый длинный тоннель в России — Гимринский,
- Гимринская оборонительная башня,
- слияние двух рек — Аварского и Андийского койсу,
- мемориально-исторический комплекс «Ахульго»,
- Ирганайское водохранилище,
- вкусный национальный обед,
- мастер-класс по изготовлению унцукульских изделий,
- заселение в гостевой дом,
- национальный ужин.
- теплые посиделки с группой, беседы о традициях, обычаях Дагестана, веселые игры.
- 3 день. Хунзах.
- cытный завтрак в гостевом доме,
- водопад Тобот,
- крепость Арани,
- Хунзахское плато,
- Цолотлинский каньон,
- водопад Итляртляр,
- обед у гостеприимных хунзахцев,
- посещение местной национальной мельницы, где вы сможете наблюдать весь процесс производства очень вкусного и полезного национального продукта- урбеча по технологии, сохранившейся с древних времен начиная с обжарки семян и орешек до полной готовности продукта,
- Каменная чаша,
- Матласский каньон,
- Матласская теснина,
- Матласские водопады,
- Возвращение в гостевой дом,
- Ужин.
- 4 день. Гамсутль-Салта.
- завтрак в гостевом доме,
- восхождение к аулу Гамсутль,
- Салтинский водопад,
- национальный обед,
- выезд в Махачкалу,
- заселение в отель,
- свободный вечер.
- 5 день. Сулакский каньон-Бархан Сары-Кум.
- завтрак в отеле,
- выезд на Сулакский каньон,
- бархан Сары-Кум,
- аул Зубутли,
- прогулка на катере по Сулакскому каньону,
- обед (свежайщая форель на углях, гарнир, тонкое чуду, сезонные овощи),
- прогулка по форелевому хозяйству «Главрыба»,
- Миатлинская ГЭС (проездом),
- Миатлинский тоннель (проездом),
- смотровая площадка Сулакского каньона,
- Чиркейское водохранилище,
- возвращение в Махачкалу.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Сопровождение экскурсовода
- Транспорт
- Проживание 4 ночи
- Джиппинг
- Прогулка на катере
- 4 завтрака
- 5 обедов
- 2 ужина
- Входные билеты и экосбор
- Что не входит
- Билеты в Махачкалу и обратно
- Личные расходы
- Страховка (за доп. плату)
- 1 завтрак
- 2 ужина
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: УЛ.И. Казака, д. 2, Музей Россия - моя историяЗавершение: УЛ.И. Казака, д. 2
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 днейБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
- Важная информация
- Брать очень удобную одежду
- Удобную нескользящую обувь
- Головной убор
- Дождевик и хорошее настроение. Также желательно взять с собой перекус и бутылку воды
- Паспорт (обязательно)
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Махачкалы
Групповые
На автобусе
Форелевое хозяйство
Животные
Дагестан
Выездные
Многодневные туры
5-дневные туры
Похожие туры из Махачкалы
Авторский тур
5 дней
Пятидневный джип-тур в Дагестане
УЛ.И. Казака, д. 2, музей Россия - моя история
17 июня
19 июля
23 авг
20 сен
45 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Золотая осень в Дагестане - пятидневный тур
УЛ.И. Казака, д. 2, музей Россия - моя история
16 сен
35 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Душевный тур по Дагестану с ночевками у местных жителей
Позавтракать с видом на Сулакский каньон и насладиться вкуснейшими чуду и курзе
Аэропорт Махачкалы, 10-11 утра
20 мая
27 мая
3 июня
10 июня
58 000₽ за человека
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании