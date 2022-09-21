Неформальная Махачкала

Арт-кафе, блошиные рынки, аутентичные закоулки и не только - влюбим в город за один день

Из всех регионов России мы выбрали именно Дагестан местом переезда из родной Арктики. Этот край буквально покорил наше сердце, став нашим Гедонистаном. И теперь мы рады делиться своими открытиями с другими.

Знакомя вас с Махачкалой, мы сделаем все, чтобы вы погрузились в атмосферу национального колорита и так же, как мы, ощутили дружелюбие и гостеприимство махачкалинцев.
Неформальная Махачкала
Неформальная Махачкала
Неформальная Махачкала
Неформальная Махачкала
Неформальная Махачкала
Неформальная Махачкала
Неформальная Махачкала
Неформальная Махачкала
Неформальная Махачкала
Неформальная Махачкала
Неформальная Махачкала
Неформальная Махачкала
Неформальная Махачкала
Неформальная Махачкала
Неформальная Махачкала
Неформальная Махачкала
Неформальная Махачкала
Неформальная Махачкала
Неформальная Махачкала
Неформальная Махачкала
Неформальная Махачкала
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Описание

Что вас ожидает

Вкусная, яркая и живая Махачкала

Мы познакомим вас с местными жителями, предложим попробовать блюда традиционной кухни и спешелти кофе от местных обжарщиков — вы узнаете, почему он так популярен. Поговорим о том, как зарождался город, как трансформируется и почему. О современных реалиях и перспективах. Пройдемся по улочкам и закоулкам, о которых знает не каждый махачкалинец. По пути расскажем о разнообразии архитектуры — с царских времен до современного самостроя. Поможем отыскать действительно необычные сувениры. А еще осмотрим маяк в центре Махачкалы и побываем в Музее дагестанских аулов (при желании).

Примерный план

  • арт-кафе и галереи
  • дом-корабль
  • ресторанчики и забегаловки с лучшей национальной кухней разных народов
  • 2-й рынок (сельхозрынок в центре столицы)
  • постройки времен царской России
  • Музей дагестанских аулов (по желанию)
  • блошиный рынок
  • Центральная Джума-мечеть (если хватит сил)
  • красивейший маяк на горе в центре города
  • махачкалинские обжарщики кофе
  • центральный пляж и небольшой закрытый арт-пляж
  • магазинчики необычных сувениров и кожгалантерея
  • рок-бар — самый закрытый из махачкалинских заведений (если повезет, зайдем)

Организационные детали

  • Мы стараемся сделать экскурсию максимально гибкой. Отталкиваясь от базовой программы и ваших интересов, мы будем вместе решать, куда нам пойти и что посмотреть.
  • Рекомендуем взять на прогулку головной убор и бутылочку воды
  • В стоимость экскурсии не включены дегустации, кофебрейк и входные билеты в музеи

Для компаний больше 4 человек у нас скидки!

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у железнодорожного вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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