На нашей экскурсии мы отправимся в уникальный и таинственный лиановый лес. Это единственный лиановый лес в России. Там действительно красиво, а тропинки манят все дальше и дальше. Сверху пробивается рассеянный свет, вкусно пахнет листвой и грибами, вокруг лианы так обвивают деревья, что свет тяжело проникает внутрь леса.
Великолепная флора и фауна поражает воображение. Здесь обитают многие животные. занесенные в Красную книгу. Если хотите немного представить эти необычные места, то вспомните знаменитый фильм «Аватар».
Живые озера и могучее дерево.
Также мы увидим Живые озера и многовековой платан (дерево, которому около 800 лет). К слову, увидев могучее дерево, люди не теряют возможность прижаться к нему, чтобы ощутить приятное чувство тихой радости, заряжаются энергией этого могучего дерева и получают новые силы.
Обед у местных жителей
Дагестанцы из покон веков славятся своим гостеприимством. И как вкусно кормят у себя дома местные жители! Вы попробуете национальную кухню Дагестана и насладитесь общением с местными жителями, почувствуете их культуру и радушее.
🚩 Начало и место завершения: по договоренности с туристом
Что входит
экскурсия по лесу
обед у местных жителей
Время проведения: Смотрите свободные даты
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.