Самурский Лиановый лес и Живые озера

Одно из неизведанных и загадочных путешествий Дагестана.

На этой экскурсии мы отправимся в уникальный и таинственный лиановый лес.

Это единственный лиановый лес в России и там царит небывалая красота! Также мы увидим живые озера, 800-летний платан и затем зайдем в гости к местным жителям на домашний обед.
Самурский Лиановый лес и Живые озера
Самурский Лиановый лес и Живые озера
Самурский Лиановый лес и Живые озера
Самурский Лиановый лес и Живые озера
Самурский Лиановый лес и Живые озера
Самурский Лиановый лес и Живые озера
Самурский Лиановый лес и Живые озера

Что вы увидите 🤩

  • Лиановые трущобы
  • 800-летний платан
  • Живые озера
  • Невероятные виды из фильма Аватар
  • Редкий растительный и животный мир во всей РФ
Что вас ждет?
  • Самурский лес
  • На нашей экскурсии мы отправимся в уникальный и таинственный лиановый лес. Это единственный лиановый лес в России. Там действительно красиво, а тропинки манят все дальше и дальше. Сверху пробивается рассеянный свет, вкусно пахнет листвой и грибами, вокруг лианы так обвивают деревья, что свет тяжело проникает внутрь леса.
  • Великолепная флора и фауна поражает воображение. Здесь обитают многие животные. занесенные в Красную книгу. Если хотите немного представить эти необычные места, то вспомните знаменитый фильм «Аватар».
  • Живые озера и могучее дерево.
  • Также мы увидим Живые озера и многовековой платан (дерево, которому около 800 лет). К слову, увидев могучее дерево, люди не теряют возможность прижаться к нему, чтобы ощутить приятное чувство тихой радости, заряжаются энергией этого могучего дерева и получают новые силы.
  • Обед у местных жителей
  • Дагестанцы из покон веков славятся своим гостеприимством. И как вкусно кормят у себя дома местные жители! Вы попробуете национальную кухню Дагестана и насладитесь общением с местными жителями, почувствуете их культуру и радушее.
🚩 Начало и место завершения: по договоренности с туристом
 Что входит
  • экскурсия по лесу
  • обед у местных жителей
Время проведения: Смотрите свободные даты
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Кочевник Т.
Кочевник Т.
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