Одно из неизведанных и загадочных путешествий Дагестана.



На этой экскурсии мы отправимся в уникальный и таинственный лиановый лес.



Это единственный лиановый лес в России и там царит небывалая красота! Также мы увидим живые озера, 800-летний платан и затем зайдем в гости к местным жителям на домашний обед.