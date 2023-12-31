Встретить 2024-й на горе у костра, пожить в селе Гуниб и увидеть знаковые достопримечательности
Мы побываем в горных аулах Гамсутле и Гунибе, исследуем Карадахскую теснину, полюбуемся Сулакским каньоном и почувствуем под ногами мягкий песок бархана Сарыкум. И конечно, вы попробуете традиционные местные блюда — хинкал, чуду и абрикосовую кашу с урбечом.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|48 500 ₽
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 12 лет.
Зима в Дагестане мягкая и тёплая. Снег на побережье бывает редко и не часто задерживается больше, чем на сутки. Средняя температура воздуха днём −5… +12⁰С.
Список вещей для новогоднего тура Дагестане.
Основное снаряжение:
Рюкзак — объемом 10-30 литров для однодневных походов и прогулок;
Дождевик;
Ботинки — удобная обувь для прогулок по пересеченной местности;
Сменная обувь — шлепки или тапочки;
Фонарик налобный.
Одежда:
Куртка-пуховик;
Шапка, перчатки, шарф;
Удобные спортивные штаны, утепленные штаны (по типу лыжных);
Термобелье;
Флисовая кофта;
Носки 2-3 пары;
Несколько футболок с коротким рукавом;
Одежда для гостиницы.
Предметы личной гигиены:
Зубная паста и щетка, мыло твердое или маленький флакон жидкого, шампунь;
Гигиеническая губная помада (пригодится даже мужчинам).
Другое:
Аптечка — у инструктора всегда есть с собой групповая аптечка, но обязательно возьмите с собой лекарственные препараты с учетом личных особенностей организма;
Бутылка для воды 1-1,5 л;
Термос;
Сушилки для обуви;
Паспорт, документы;
Солнцезащитные очки.
Программа тура по дням
Встреча, переезд в Дербент, отдых и новогодний пикник
Встречаемся, обедаем и едем в Дербент (в пути 2 часа). По прибытии разместимся в гостинице и поужинаем. После у вас будет время на отдых и подготовку к празднику. А наступление нового года мы отметим на горе, где вас будет ждать пикник с видом на городские огни и салюты. Это будет необычная и запоминающаяся новогодняя ночь!
Знакомство с Дербентом, переезд в Гуниб
Сегодня после завтрака отправляемся знакомиться с достопримечательностями Дербента. Вы увидите старинную крепость Нарын-Кала с мощными стенами. Мы пройдёмся по древним узким улочкам, вымощенным камнем, посмотрим на действующую Джума-мечеть, которой более 1000 лет. Вы проникнетесь самобытной атмосферой самого южного города России и рассмотрите аккуратные дома из местного ракушечника.
Пообедав, переедем в горы, в село Гуниб (время в пути — 3,5 часа). По приезде разместимся в гостевом доме и поужинаем.
Аул-призрак Гамсутль
В этот день побываем в селе Гамсутль, которое находится на горе на высоте 1500 м над уровнем моря. Кажется, будто его дома вросли в каменные скалы, а само место часто называют дагестанским Мачу-Пикчу. Аул очень древний, его примерный возраст — 2000 лет. Когда-то здесь кипела жизнь, работали школа и больница, а сейчас он заброшен, отчего носит ещё одно имя — «призрак». Вы полюбуетесь головокружительными видами, подышите горным воздухом и сможете представить, как жилось здесь людям когда-то.
Карадахская теснина, возвращение в Махачкалу
Позавтракав традиционной дагестанской абрикосовой кашей с урбечом, отправляемся исследовать Карадахскую теснину. В этом узком ущелье протяжённостью почти полкилометра, с обеих сторон которого возвышаются высокие каменные, возникает ощущение, словно попал в сказочный мир. После прогулки пообедаем и вернёмся в Махачкалу. Разместимся в гостинице и поужинаем.
Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Этот день посвятим знакомству с самыми знаменитыми достопримечательностями Дагестана. Вас ждут Сулакский каньон, глубочайший в Европе, и бархан Сарыкум, происхождение которого здесь — всё ещё неразгаданная тайна.
Свободное время, отъезд
После завтрака у вас ещё будет время: можно заглянуть на рынок и купить с собой местных вкусностей, прогуляться по городу и приобрести сувениры. Выселение из гостиницы в 12:00, но можно оставить вещи в отеле, если у вас поздний рейс.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Махачкала, аэропорт, 14:00Завершение: Махачкала, аэропорт, после 12:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это новогодний тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.