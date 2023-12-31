Всё ещё думаете, как и где встречать Новый год? — Едем с нами, чтобы отметить праздник нестандартно! В волшебную ночь мы устроим пикник с красивым видом на огни Дербента и салюты. А в остальные дни вас ждут несложные треккинги по живописным местам. Мы побываем в горных аулах Гамсутле и Гунибе, исследуем Карадахскую теснину, полюбуемся Сулакским каньоном и почувствуем под ногами мягкий песок бархана Сарыкум. И конечно, вы попробуете традиционные местные блюда — хинкал, чуду и абрикосовую кашу с урбечом.

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 12 лет.

Зима в Дагестане мягкая и тёплая. Снег на побережье бывает редко и не часто задерживается больше, чем на сутки. Средняя температура воздуха днём −5… +12⁰С.

Список вещей для новогоднего тура Дагестане.

Основное снаряжение:

Рюкзак — объемом 10-30 литров для однодневных походов и прогулок;

Дождевик;

Ботинки — удобная обувь для прогулок по пересеченной местности;

Сменная обувь — шлепки или тапочки;

Фонарик налобный.

Одежда:

Куртка-пуховик;

Шапка, перчатки, шарф;

Удобные спортивные штаны, утепленные штаны (по типу лыжных);

Термобелье;

Флисовая кофта;

Носки 2-3 пары;

Несколько футболок с коротким рукавом;

Одежда для гостиницы.

Предметы личной гигиены:

Зубная паста и щетка, мыло твердое или маленький флакон жидкого, шампунь;

Гигиеническая губная помада (пригодится даже мужчинам).

Другое:

Аптечка — у инструктора всегда есть с собой групповая аптечка, но обязательно возьмите с собой лекарственные препараты с учетом личных особенностей организма;

Бутылка для воды 1-1,5 л;

Термос;

Сушилки для обуви;

Паспорт, документы;

Солнцезащитные очки.