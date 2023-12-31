Новый год с видом на Дербент и ежедневные прогулки по топовым местам

Новогодний тур в Махачкале

Встретить 2024-й на горе у костра, пожить в селе Гуниб и увидеть знаковые достопримечательности

Всё ещё думаете, как и где встречать Новый год? — Едем с нами, чтобы отметить праздник нестандартно! В волшебную ночь мы устроим пикник с красивым видом на огни Дербента и салюты. А в остальные дни вас ждут несложные треккинги по живописным местам.

Мы побываем в горных аулах Гамсутле и Гунибе, исследуем Карадахскую теснину, полюбуемся Сулакским каньоном и почувствуем под ногами мягкий песок бархана Сарыкум. И конечно, вы попробуете традиционные местные блюда — хинкал, чуду и абрикосовую кашу с урбечом.
Новый год с видом на Дербент и ежедневные прогулки по топовым местам
Новый год с видом на Дербент и ежедневные прогулки по топовым местам
Новый год с видом на Дербент и ежедневные прогулки по топовым местам
Новый год с видом на Дербент и ежедневные прогулки по топовым местам
Новый год с видом на Дербент и ежедневные прогулки по топовым местам
Новый год с видом на Дербент и ежедневные прогулки по топовым местам
Новый год с видом на Дербент и ежедневные прогулки по топовым местам
Новый год с видом на Дербент и ежедневные прогулки по топовым местам
Новый год с видом на Дербент и ежедневные прогулки по топовым местам
Ближайшие даты:
31
дек

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет48 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 12 лет.
Зима в Дагестане мягкая и тёплая. Снег на побережье бывает редко и не часто задерживается больше, чем на сутки. Средняя температура воздуха днём −5… +12⁰С.

Список вещей для новогоднего тура Дагестане.
Основное снаряжение:
Рюкзак — объемом 10-30 литров для однодневных походов и прогулок;
Дождевик;
Ботинки — удобная обувь для прогулок по пересеченной местности;
Сменная обувь — шлепки или тапочки;
Фонарик налобный.
Одежда:
Куртка-пуховик;
Шапка, перчатки, шарф;
Удобные спортивные штаны, утепленные штаны (по типу лыжных);
Термобелье;
Флисовая кофта;
Носки 2-3 пары;
Несколько футболок с коротким рукавом;
Одежда для гостиницы.
Предметы личной гигиены:
Зубная паста и щетка, мыло твердое или маленький флакон жидкого, шампунь;
Гигиеническая губная помада (пригодится даже мужчинам).
Другое:
Аптечка — у инструктора всегда есть с собой групповая аптечка, но обязательно возьмите с собой лекарственные препараты с учетом личных особенностей организма;
Бутылка для воды 1-1,5 л;
Термос;
Сушилки для обуви;
Паспорт, документы;
Солнцезащитные очки.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, переезд в Дербент, отдых и новогодний пикник

Встречаемся, обедаем и едем в Дербент (в пути 2 часа). По прибытии разместимся в гостинице и поужинаем. После у вас будет время на отдых и подготовку к празднику. А наступление нового года мы отметим на горе, где вас будет ждать пикник с видом на городские огни и салюты. Это будет необычная и запоминающаяся новогодняя ночь!

Встреча, переезд в Дербент, отдых и новогодний пикникВстреча, переезд в Дербент, отдых и новогодний пикникВстреча, переезд в Дербент, отдых и новогодний пикник
2 день

Знакомство с Дербентом, переезд в Гуниб

Сегодня после завтрака отправляемся знакомиться с достопримечательностями Дербента. Вы увидите старинную крепость Нарын-Кала с мощными стенами. Мы пройдёмся по древним узким улочкам, вымощенным камнем, посмотрим на действующую Джума-мечеть, которой более 1000 лет. Вы проникнетесь самобытной атмосферой самого южного города России и рассмотрите аккуратные дома из местного ракушечника.

Пообедав, переедем в горы, в село Гуниб (время в пути — 3,5 часа). По приезде разместимся в гостевом доме и поужинаем.

Знакомство с Дербентом, переезд в ГунибЗнакомство с Дербентом, переезд в ГунибЗнакомство с Дербентом, переезд в Гуниб
3 день

Аул-призрак Гамсутль

В этот день побываем в селе Гамсутль, которое находится на горе на высоте 1500 м над уровнем моря. Кажется, будто его дома вросли в каменные скалы, а само место часто называют дагестанским Мачу-Пикчу. Аул очень древний, его примерный возраст — 2000 лет. Когда-то здесь кипела жизнь, работали школа и больница, а сейчас он заброшен, отчего носит ещё одно имя — «призрак». Вы полюбуетесь головокружительными видами, подышите горным воздухом и сможете представить, как жилось здесь людям когда-то.

Аул-призрак ГамсутльАул-призрак ГамсутльАул-призрак Гамсутль
4 день

Карадахская теснина, возвращение в Махачкалу

Позавтракав традиционной дагестанской абрикосовой кашей с урбечом, отправляемся исследовать Карадахскую теснину. В этом узком ущелье протяжённостью почти полкилометра, с обеих сторон которого возвышаются высокие каменные, возникает ощущение, словно попал в сказочный мир. После прогулки пообедаем и вернёмся в Махачкалу. Разместимся в гостинице и поужинаем.

Карадахская теснина, возвращение в МахачкалуКарадахская теснина, возвращение в МахачкалуКарадахская теснина, возвращение в Махачкалу
5 день

Сулакский каньон и бархан Сарыкум

Этот день посвятим знакомству с самыми знаменитыми достопримечательностями Дагестана. Вас ждут Сулакский каньон, глубочайший в Европе, и бархан Сарыкум, происхождение которого здесь — всё ещё неразгаданная тайна.

Сулакский каньон и бархан СарыкумСулакский каньон и бархан СарыкумСулакский каньон и бархан Сарыкум
6 день

Свободное время, отъезд

После завтрака у вас ещё будет время: можно заглянуть на рынок и купить с собой местных вкусностей, прогуляться по городу и приобрести сувениры. Выселение из гостиницы в 12:00, но можно оставить вещи в отеле, если у вас поздний рейс.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Махачкала, аэропорт, 14:00
Завершение: Махачкала, аэропорт, после 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это новогодний тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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