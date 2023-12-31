1 день

Трансфер из Махачкалы, новогодняя ночь в Дербенте

Встречаем участников в аэропорту Махачкалы в 14:00.

Обедаем и едем на организованном трансфере в Дербент, в пути 2 часа.

По приезде заселяемся в гостиницу и ужинаем.

После ужина у вас будет время отдохнуть после дороги, прогуляться по набережной у моря.

Новый год уже близко и мы выходим на гору, где вас ждёт праздничный пикник с видом на огни и салюты Дербента.

Это будет самый необычная и запоминающаяся новогодняя ночь в вашей жизни!