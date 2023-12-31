Новогодний тур в Дагестане — это интересные и простые трекинги каждый день по топовым локациям республики.
В этом туре вас ждет встреча Нового года 2024 на горе с видом на салюты всего Дербента, проживание горном селе Гуниб, красоту которого запечатлел в своих картинах Айвазовский. Вы увидите Сулакский каньон - самый глубокий каньон Европы.
Посетите “Дагестанский Мачу-Пикчу” - аул Гамсутль, восхититесь масштабами Карадахской теснины и попробуете все блюда местной кухни.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Трансфер из Махачкалы, новогодняя ночь в Дербенте
Встречаем участников в аэропорту Махачкалы в 14:00.
Обедаем и едем на организованном трансфере в Дербент, в пути 2 часа.
По приезде заселяемся в гостиницу и ужинаем.
После ужина у вас будет время отдохнуть после дороги, прогуляться по набережной у моря.
Новый год уже близко и мы выходим на гору, где вас ждёт праздничный пикник с видом на огни и салюты Дербента.
Это будет самый необычная и запоминающаяся новогодняя ночь в вашей жизни!
Экскурсия по Дербенту, переезд в Гуниб
Заброшенный аул Гамсутль, аул Чох
Карадахская теснина, переезд в Махачкалу
Сулакский каньон, бархан Сары-Кум
Махачкала. Окончание тура
Утром завтракаем, и у вас ещё будет время посетить рынок Махачкалы, прогуляться по городу и купить сувениры.
Выселение из гостиницы в 12:00, но можно оставить вещи в отеле и погулять по городу если у вас поздний рейс.
Проживание
В туре предусмотрено проживание в уютных 2-х местных номерах в гостиницах по маршруту:
- в Дербенте — 1 ночь;
- в горном селе Гуниб — 2 ночи;
- в Махачкале — 2 ночи.
Варианты проживания
Гостиница в Дербенте
Гостиница в Гунибе
Гостиница в Махачкале
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Встреча в Махачкале и трансфер в гостиницу
- Проживание в гостинице
- Трехразовое питание
- Групповая аптечка
- Услуги инструктора-гида
- Передвижения по Дагестану в составе группы
- Консультации перед походом и помощь в подготовке
- Коллективное групповое снаряжение
- Что не входит
- Билеты в Махачкалу и обратно
- Расходы, не указанные в программе (сувениры, кафе)
- Обед в 1 и 6 день тура
- Место начала и завершения?
- Россия, Республика Дагестан, Махачкала
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
От качества и надежности экипировки и снаряжения зависит наша с вами уверенность и комфорт при различных погодных условиях и ситуациях походной жизни.
Основное снаряжение:
- рюкзак — объемом 10-30 литров для однодневных походов и прогулок;
- чехол на рюкзак на случай дождя или дождевик-пончо, который укроет от непогоды вас вместе с рюкзаком;
- сидушка — незаменимая вещь в походе: сиди где хочешь и на чём хочешь;
- трекинговые палки — снимают нагрузки с коленных суставов при подъеме и спуске;
- ботинки — удобная обувь для прогулок по пересеченной местности;
- сменная обувь — шлепки или тапочки;
- фонарик — особенно удобен налобный. Обязательно!
Одежда – список самого необходимого, что обычно берут в походы:
- куртка-дождевик (штормовка) с капюшоном, плащ-дождевик для рюкзака и владельца, куртка-пуховик;
- удобные спортивные штаны (но не джинсы!), утепленные штаны и термобелье;
- флисовая кофта или джемпер;
- носки из натуральных материалов 2-3 пары;
- несколько футболок с коротким рукавом, легкая рубашка или футболка с длинным рукавом;
- одежда для гостиницы.
Предметы личной гигиены:
- зубная паста и щетка, мыло твердое или маленький флакон жидкого, шампунь;
- туалетная бумага, гигиенические салфетки;
- гигиеническая губная помада (пригодится даже мужчинам);
- легкое небольшое полотенце.
Другое:
- посуда пластиковая термостойкая или металлическая – кружка, ложка, миска, складной нож. Никакого стекла!;
- аптечка – у инструктора всегда есть с собой групповая аптечка, но обязательно возьмите с собой лекарственные препараты с учетом личных особенностей организма;
- бутылка для воды (1 - 1,5 л);
- солнцезащитные очки;
- фотоаппарат с заряженными аккумуляторами или батарейками;
- влагозащищенная сумка для денег и документов.
- Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к началу отравления и от места окончания в стоимость тура не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или иногда за помощью к нам.
- Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку в любом удобном сервисе.
- Чем нас будут кормить?
В гостиницах на завтрак и ужин будут кормить блюдами средней кухни Дагестана: абрикосовая каша с урбечом, хинкал, чуду, курзе и др.
- Какая нас ждёт погода?
Зима в Дагестане мягкая и теплая. Снег на побережье бывает редко и не часто задерживается больше, чем на сутки. Средняя температура воздуха днём -5… +12⁰С.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это новогодний тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору