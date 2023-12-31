Новый год в Дагестане

Новогодний тур в Махачкале
Если вы хотите встретить новый год не стандартно дома, а на природе у костра с красивым видом на город, то приглашаем с нами в тур.

Новогодний тур в Дагестане — это интересные и простые трекинги каждый день по топовым локациям республики.

В этом туре вас ждет встреча Нового года 2024 на горе с видом на салюты всего Дербента, проживание горном селе Гуниб, красоту которого запечатлел в своих картинах Айвазовский. Вы увидите Сулакский каньон - самый глубокий каньон Европы.

Посетите “Дагестанский Мачу-Пикчу” - аул Гамсутль, восхититесь масштабами Карадахской теснины и попробуете все блюда местной кухни.
Новый год в Дагестане
Новый год в Дагестане
Новый год в Дагестане
Новый год в Дагестане
Новый год в Дагестане
Новый год в Дагестане
Новый год в Дагестане
Новый год в Дагестане
Новый год в Дагестане
Новый год в Дагестане
Новый год в Дагестане
Новый год в Дагестане
Новый год в Дагестане
Новый год в Дагестане
Новый год в Дагестане
Ближайшие даты:
31
дек

Что вас ожидает:

Карадахская теснина
Карадахская теснина
Побываем в месте, где скалы будто смыкаются над головой каменным сводом
Дагестанский Мачу-Пикчу
Дагестанский Мачу-Пикчу
Посетим заброшенные аулы Гамсутль и Чох с древними постройками возрастом около 2000 лет!
Новогодняя ночь на горе
Новогодняя ночь на горе
Это будет незабываемый Новый год — праздничный пикник в Дербенте с видом на тысячи сверкающих огней

Программа тура по дням

1 день

Трансфер из Махачкалы, новогодняя ночь в Дербенте

Встречаем участников в аэропорту Махачкалы в 14:00.

Обедаем и едем на организованном трансфере в Дербент, в пути 2 часа.

По приезде заселяемся в гостиницу и ужинаем.

После ужина у вас будет время отдохнуть после дороги, прогуляться по набережной у моря.

Новый год уже близко и мы выходим на гору, где вас ждёт праздничный пикник с видом на огни и салюты Дербента.

Это будет самый необычная и запоминающаяся новогодняя ночь в вашей жизни!

Трансфер из Махачкалы, новогодняя ночь в ДербентеТрансфер из Махачкалы, новогодняя ночь в ДербентеТрансфер из Махачкалы, новогодняя ночь в Дербенте
2 день

Экскурсия по Дербенту, переезд в Гуниб

Утром вкусный завтрак и в 12:00 отправляемся знакомиться с достопримечательностями Дербента: крепость Нарын-Кала, старинные улочки, мечеть Джума, которой больше 1000 лет.
Вы проникнетесь колоритом и архитектурой Дербента, аккуратными домами, выстроенными из местного камня ракушечника.
После обедаем и переезжаем в горы, в село Гуниб.
Время в пути 3,5 часа.
По приезду заселяемся и ужинаем.
Расстояние пешком 5 км.
Экскурсия по Дербенту, переезд в ГунибЭкскурсия по Дербенту, переезд в ГунибЭкскурсия по Дербенту, переезд в Гуниб
3 день

Заброшенный аул Гамсутль, аул Чох

Сегодня посетим заброшенный аул Гамсутль, который расположился на горе на высоте 1500 м над уровнем моря.
Это место часто называют «дагестанским Мачу-Пикчу», и действительно, если подняться на главную вершину аула можно увидеть похожий вид.
Селение считается очень древним, примерный возраст составляет 2000 лет.
Когда-то это был аул со своей школой, больницей, но сорок лет назад жители начали покидать эти места, переселяясь в менее труднодоступные районы и аул опустел.
Последний житель покинул село в 2015 году.
Расстояние пешком 10 км, набор высоты 400 м.
Заброшенный аул Гамсутль, аул ЧохЗаброшенный аул Гамсутль, аул ЧохЗаброшенный аул Гамсутль, аул Чох
4 день

Карадахская теснина, переезд в Махачкалу

Утром вкусный завтрак из традиционной дагестанской абрикосовой каши с урбечом.
И отправляемся исследовать Карадахскую теснину.
Она представляет собой ущелье протяженностью почти полкилометра и шириной максимум 5 м, с обеих сторон возвышаются каменные стены высотой до 170 м.
Ощущение, словно, попадаешь в огромный каменный мешок и своды стен смыкаются над головой.
После прогулки обедаем и переезжаем в Махачкалу, заселяемся в гостиницу, ужинаем.
Расстояние пешком 8 км.
Карадахская теснина, переезд в МахачкалуКарадахская теснина, переезд в МахачкалуКарадахская теснина, переезд в Махачкалу
5 день

Сулакский каньон, бархан Сары-Кум

Посвятим этот день прогулке к визитным карточкам Дагестана: глубочайшему каньону Европы и крупнейшему бархану Европы.
Это Сулакский каньон и чудо природы Бархану Сары-Кум.
Сулакский каньон увидим сверху с главной смотровой площадки в селении Дубки.
Расстояние пешком 8 км.
Сулакский каньон, бархан Сары-КумСулакский каньон, бархан Сары-КумСулакский каньон, бархан Сары-Кум
6 день

Махачкала. Окончание тура

Утром завтракаем, и у вас ещё будет время посетить рынок Махачкалы, прогуляться по городу и купить сувениры.

Выселение из гостиницы в 12:00, но можно оставить вещи в отеле и погулять по городу если у вас поздний рейс.

Проживание

В туре предусмотрено проживание в уютных 2-х местных номерах в гостиницах по маршруту:

  • в Дербенте — 1 ночь;
  • в горном селе Гуниб — 2 ночи;
  • в Махачкале — 2 ночи.

Варианты проживания

Гостиница в Дербенте

1 ночь

Гостиница в Гунибе

2 ночи

Гостиница в Махачкале

2 ночи

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Встреча в Махачкале и трансфер в гостиницу
  • Проживание в гостинице
  • Трехразовое питание
  • Групповая аптечка
  • Услуги инструктора-гида
  • Передвижения по Дагестану в составе группы
  • Консультации перед походом и помощь в подготовке
  • Коллективное групповое снаряжение
Что не входит
  • Билеты в Махачкалу и обратно
  • Расходы, не указанные в программе (сувениры, кафе)
  • Обед в 1 и 6 день тура
Место начала и завершения?
Россия, Республика Дагестан, Махачкала
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

От качества и надежности экипировки и снаряжения зависит наша с вами уверенность и комфорт при различных погодных условиях и ситуациях походной жизни.

Основное снаряжение:

  • рюкзак — объемом 10-30 литров для однодневных походов и прогулок;
  • чехол на рюкзак на случай дождя или дождевик-пончо, который укроет от непогоды вас вместе с рюкзаком;
  • сидушка — незаменимая вещь в походе: сиди где хочешь и на чём хочешь;
  • трекинговые палки — снимают нагрузки с коленных суставов при подъеме и спуске;
  • ботинки — удобная обувь для прогулок по пересеченной местности;
  • сменная обувь — шлепки или тапочки;
  • фонарик — особенно удобен налобный. Обязательно!

Одежда – список самого необходимого, что обычно берут в походы:

  • куртка-дождевик (штормовка) с капюшоном, плащ-дождевик для рюкзака и владельца, куртка-пуховик;
  • удобные спортивные штаны (но не джинсы!), утепленные штаны и термобелье;
  • флисовая кофта или джемпер;
  • носки из натуральных материалов 2-3 пары;
  • несколько футболок с коротким рукавом, легкая рубашка или футболка с длинным рукавом;
  • одежда для гостиницы.

Предметы личной гигиены:

  • зубная паста и щетка, мыло твердое или маленький флакон жидкого, шампунь;
  • туалетная бумага, гигиенические салфетки;
  • гигиеническая губная помада (пригодится даже мужчинам);
  • легкое небольшое полотенце.

Другое:

  • посуда пластиковая термостойкая или металлическая – кружка, ложка, миска, складной нож. Никакого стекла!;
  • аптечка – у инструктора всегда есть с собой групповая аптечка, но обязательно возьмите с собой лекарственные препараты с учетом личных особенностей организма;
  • бутылка для воды (1 - 1,5 л);
  • солнцезащитные очки;
  • фотоаппарат с заряженными аккумуляторами или батарейками;
  • влагозащищенная сумка для денег и документов.
Билеты входят в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты к началу отравления и от места окончания в стоимость тура не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или иногда за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку в любом удобном сервисе.

Чем нас будут кормить?

В гостиницах на завтрак и ужин будут кормить блюдами средней кухни Дагестана: абрикосовая каша с урбечом, хинкал, чуду, курзе и др.

Какая нас ждёт погода?

Зима в Дагестане мягкая и теплая. Снег на побережье бывает редко и не часто задерживается больше, чем на сутки. Средняя температура воздуха днём -5… +12⁰С.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это новогодний тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору

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