Новогодние каникулы в Дагестане

Посмотреть в Дагестане действительно есть на что - природа и национальное гостеприимство притягивают в Дагестан гостей

5
3 отзыва
Посмотреть в Дагестане действительно есть на что – природа и национальное гостеприимство притягивают в Дагестан гостей.

Гостям очень рады не только летом, когда можно искупаться в водах седого Каспия и вдохнуть аромат трав и цветов, но и в межсезонье, когда можно увидеть самые красивые места Страны гор.
Новогодние каникулы в Дагестане
Новогодние каникулы в Дагестане
Новогодние каникулы в Дагестане
Новогодние каникулы в Дагестане
Новогодние каникулы в Дагестане
Новогодние каникулы в Дагестане
Новогодние каникулы в Дагестане
Новогодние каникулы в Дагестане
Новогодние каникулы в Дагестане
Новогодние каникулы в Дагестане
Новогодние каникулы в Дагестане
Новогодние каникулы в Дагестане
Новогодние каникулы в Дагестане
Новогодние каникулы в Дагестане
Новогодние каникулы в Дагестане
Новогодние каникулы в Дагестане
Новогодние каникулы в Дагестане
Новогодние каникулы в Дагестане
Новогодние каникулы в Дагестане
Новогодние каникулы в Дагестане
Новогодние каникулы в Дагестане
Новогодние каникулы в Дагестане
Новогодние каникулы в Дагестане
Ближайшие даты:
03
янв

Описание

Преимущество этого путешествия:

  • водное путешествие – с ветерком прокатимся на катере по Сулакскому каньону;
  • гастрономические изыски – посетим одно из лучших в Дагестане форелевое хозяйство, где отведаем на обед вкуснейшую рыбку, а также попробуем довгу, долму, чуду, пахлаву, исито и шах-плов;
  • полное "погружение" в Дагестан – за пять дней Вы узнаете интересные факты истории, собственными глазами увидите незабываемые виды Кавказа;
  • семейный отдых – в туре будет интересно абсолютно всем;
  • возьмем кусочек Дагестана с собой – после этого тура у Вас останутся на память потрясающие снимки отдыха.

Программа тура по дням

1 день
Встреча, Бархан-Сарыкум, форелевое хозяйство, Сулакский каньон

Встреча группы в аэропорту г Махачкала.

Рекомендуемое время прилета до 11:00.

Гид с табличкой "Новогодние каникулы в Дагестане".

Сегодня день захватывает дух, и вы еще долго будете повторять «Как же красиво!». 

Сегодня наше путешествие по самым сказочным местам Дагестана.

Телепортация в дагестанскую Сахару, к дюнам высотой несколько сотен метров.

Такие пейзажи мы увидим на Бархане-Сарыкум.

Побываем в мини-пустыне, сделаем прекрасные фотографии, побегаем по песку, помечтаем, получим заряд песочной релаксации и начнем наше путешествие приветственным сетом.

Мы посетим одно из лучших в Дагестане форелевое хозяйство, где отведаем на обед вкуснейшую форель.

Далее наш путь лежит в п.Дубки.

Отсюда начинается наше захватывающее приключение по самым сказочным местам!

Со смотровой площадки в п. Дубки полюбуемся на бирюзовые воды Сулака, насладимся красотой и силой каньона.

Наш путь лежит в село Забутли.

По дороге фото-стоп у Чиркейской Гидроэлектростанции.

Вы получите заряд положительных эмоций во время нашего джип-тура к Сулакскому каньону. 

Прокатимся с ветерком на катере по Сулаку и получим потрясающие впечатления, сделаем отличные фото!

Завораживает все вокруг: и виды, и высота, обилие воды, гор, воздуха!

После всех приключений и потрясений (в хорошем смысле!) мы едем в Дербент на размещение в гостиницу на берегу Каспийского моря.

Свободный вечер.

За дополнительную плату возможен ужин.

Встреча, Бархан-Сарыкум, форелевое хозяйство, Сулакский каньонВстреча, Бархан-Сарыкум, форелевое хозяйство, Сулакский каньонВстреча, Бархан-Сарыкум, форелевое хозяйство, Сулакский каньонВстреча, Бархан-Сарыкум, форелевое хозяйство, Сулакский каньонВстреча, Бархан-Сарыкум, форелевое хозяйство, Сулакский каньонВстреча, Бархан-Сарыкум, форелевое хозяйство, Сулакский каньон
2 день
Экскурсионная программа «Новогодний Дербент»

Завтрак в гостинице.

Отъезд на экскурсионную программу «Новогодний Дербент».

Сегодня мы познакомимся с главной дагестанской крепостью – Нарын Кала с её загадками, мощными стенами, потайными местами и панорамными видами на город.

С крепости спустимся на улочки Старого города, заглянем в необычную Джума мечеть.

Вы увидите традиционные для Востока Подземные бани (Девичьи бани), место для омовения перед брачным обрядом (внешний осмотр).

Посетим Дербентский рынок.

Прогуляемся по модерновому авеню вдоль крепостной стены.

Пройдем по улице «Счастливых людей» и загадаем желание.

Завершаем путешествие самой вкусной едой в Дагестане — на иммерсивной трапезе в Этнодоме.

Это застолье-погружение в этнических интерьерах с рассказами про традиции и гастрономию Южного Дагестана.

Вы попробуете довгу, долму, чуду, пахлаву, исито и шах-плов!

Так же для вас проведут мастер-класс по приготовлению тонкого чуду.

За чаепитием поделимся самыми красивыми событиями уходящего года и загадаем желания!

Далее прогуляемся по самой красивой набережной.

Сделаем красивое фото у главной Новогодней красавице.

Свободное время.

Подготовка к встрече Нового года.

За дополнительную плату Вы можете заказать Новогодний праздничный ужин в ресторане гостиницы (стоимость уточняется).

Экскурсионная программа «Новогодний Дербент»Экскурсионная программа «Новогодний Дербент»Экскурсионная программа «Новогодний Дербент»Экскурсионная программа «Новогодний Дербент»Экскурсионная программа «Новогодний Дербент»
3 день
Знакомство с бытом кавказской семьи, Хучни, мастер-класс, &quot;Лунь&quot;

Поздний завтрак.

Сегодня день погружения в настоящую кавказскую культуру!

Мы побываем с Вами в кавказской семье в одном из горных сел, познакомимся с бытом и традициями одного из многочисленных народов Дагестана. 

Мы узнаем, что такое настоящее кавказское гостеприимство и попробуем эко-кухню Кавказа.

Переезд в Хучни — центр Табасаранского района Дагестана.

Осмотр Хучнинской крепости «Семи братьев и одной сестры»

Крепость окружена многочисленными легендами.

Все предания говорят о том, что крепость несколько раз осаждали, но она оставалась неприступной.

Прогуляемся к уникальному живописному месту «маленькой Швейцарии» —  Хучнинскому водопаду.

Погостим в настоящей кавказской семье, где нас угостят обедом из национальных блюд, научат готовить «чуду» и покажут мастер-класс по ковроткачеству.

Отъезд в Дербент с остановкой для фотосессии на фоне легендарного Каспийского монстра — «ЛУНЬ» — самого большого в мире ракетоносца — экраноплана.

Свободное время.

Знакомство с бытом кавказской семьи, Хучни, мастер-класс, &quot;Лунь&quot;Знакомство с бытом кавказской семьи, Хучни, мастер-класс, &quot;Лунь&quot;Знакомство с бытом кавказской семьи, Хучни, мастер-класс, &quot;Лунь&quot;Знакомство с бытом кавказской семьи, Хучни, мастер-класс, &quot;Лунь&quot;Знакомство с бытом кавказской семьи, Хучни, мастер-класс, &quot;Лунь&quot;Знакомство с бытом кавказской семьи, Хучни, мастер-класс, &quot;Лунь&quot;
4 день
Хунзах, водопад Тобот, Карадахская теснина, Мочох

Ранний завтрак по-дагестански.

Сегодня мы едем в самое сердце горного Дагестана на высоту 2000 метров над уровнем моря – Хунзах!

Родину воинов и поэтов.

Увидим один из самых высоких водопадов не только в горном Дагестане, но и на всей территории Северного Кавказа — водопад Тобот. 

Водопад украшает собой Хунзахское плато.

Здесь есть несколько водопадов, но этот самый живописный!

Рядом с аулом Хунзах растянулся Цолотлинский каньон, в который и срываются в виде водопадов три речки.

Здесь же располагается и смотровая площадка — с ее высоты открывается потрясающий вид!

Далее мы отправимся к Воротами Чудес.

Так иногда называют Карадахскую теснину.

Каньон очень узкий — шириной всего от двух до четырех метров, а высота «стен» при этом достигает 170 метров.

Протянулась теснина примерно на четыре сотни метров.

Сама теснина очень живописная, ее необычные изгибы поднимаются на высоту сотен метров.

Далее мы посетим село Мочох.

Там увидим живописное горное озеро на высоте больше полутора тысяч метров над уровнем моря.

И каждую зиму горное озеро на окраине села превращается в каток.

Отведаем вкусный домашний обед с красивыми видами на озеро.

Отдых на озере Мочох (зимние покатушки на ватрушках, катание на коньках, катание на лошадях, зимнее чаепитие из самовара).

Дышим свежим горным воздухом, набираемся сил на год, отдыхаем, фотографируемся, чувствуем себя свободными от городской суеты!

Вечером отъезд в Дербент.

Свободный вечер.

Хунзах, водопад Тобот, Карадахская теснина, МочохХунзах, водопад Тобот, Карадахская теснина, МочохХунзах, водопад Тобот, Карадахская теснина, МочохХунзах, водопад Тобот, Карадахская теснина, Мочох
5 день
Махачкала, отъезд

Завтрак в гостинице.

Сбор группы с вещами.

Переезд в Махачкалу.

Познакомимся с Махачкалой — столицей Республики Дагестан, южный форпост России.

Махачкала — столица молодая.

Городу нет и двухсот лет, однако истории тут хранится столько, что хватит на много-много городов.

В Махачкале вы посетите смотровую площадку на Тарки-Тау, откуда открывается прекрасный вид и весь город предстает как на ладони.

Посетим Джума мечеть

Пообедаем в национальном кафе с блюдами национальной кухни.

Посетим современный интерактивный музей «Россия моя история».

Прогуляемся по набережной под звук прибоя.

Посетим знаменитый рынок в Махачкале.

Купим подарки себе и родным.

После – отправляемся в аэропорт и домой!

Влюбленные в Дагестан и с огромным желанием вернуться, отдыхать, исследовать и узнавать его больше и больше!

Время вылета из Дагестана — после 18:00.

Махачкала, отъездМахачкала, отъездМахачкала, отъездМахачкала, отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:
Стоимость 1/2 twin/dbl 30 000
Доплата за одноместное размещение  6 500
Дополнительная ночь в гостинице ½ twin/dbl   3 500 

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер аэропорт – отель – аэропорт
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Проживание в гостинице 4 ночи г Дербент
  • Питание, указанное в программе тура
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Входные билеты в музеи
  • Катание на катере по каньону
  • Мастер-класс по приготовлению национального блюда
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Махачкалы и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура (ужины примерно 600 руб. /чел.)
  • Сувениры
Место начала и завершения?
г. Махачкала
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • паспорт;
  • телефон;
  • зарядка для телефона + powerbank;
  • лекарства, из общего взять ношпу, стрепсилс, пластырь, парацетамол;
  • увлажняющий крем;
  • антисептик, глазные капли;
  • средства личной гигиены;
  • расческа;
  • дезодорант;
  • полотенце;
  • нижнее белье и носки;
  • майки;
  • удобная обувь;
  • удобные вещи по погоде.

Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
О
10 янв 2022
Отдых прошёл отлично, большое спасибо организаторам! Всё было чётко, без накладок. Гид Мария очень понравилась, старалась подстроиться под погодную и иную обстановку и пожелания участников, в результате все остались довольны. Водители были отличные, возили по горным дорогам быстро, но бережно.
М
10 янв 2022
Все отлично, спасибо!
О
10 янв 2022
Отдых прошёл отлично, большое спасибо организаторам! Всё было чётко, без накладок. Гид Мария очень понравилась, старалась подстроиться под погодную и иную обстановку и пожелания участников, в результате все остались довольны. Водители были отличные, возили по горным дорогам быстро, но бережно.

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