Мастер-класс по зажигательной лезгинке, дегустация кавказской кухни и дагестанского вина, мастер-класс по приготовлению национальных блюд, множество сюрпризов, горный воздух и, конечно, великолепные зимние пейзажи — всё это зарядит вас энергией и хорошим настроением на целый год!
янв
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Сулакский каньон, форелевое хозяйство «Главрыба», катание на катере по Чиркейскому водохранилищу
Встреча в аэропорту Махачкалы. Прилёт до 11:30.
Посадка в автобус. Отправляемся на встречу приключениям и ярким эмоциям.
Наше путешествие начнётся со знакомства с Сулакского каньона — жемчужиной Дагестана.
Со смотровой площадки п. Дубки полюбуемся на бирюзовые воды Сулакского каньона.
Далее нас ждет вкусный обед на форелевом хозяйстве «Главрыба» из свежевыловленной форели.
После небольшого отдыха нам предстоит завораживающее приключение.
Посетим пещеру «Нохьо» — новая изюминка нашего тура! Получим заряд адреналина, прогуливаясь по подвесному мосту над Сулакским каньоном. В пещерах проложено множество лабиринтов общей протяженностью несколько сот метров.
А еще здесь можно увидеть Сулакский каньон с другого ракурса.
Далее нас ждет увлекательная экскурсия по Чиркейскому водохранилищу.
Мощные двигатели, бешеная скорость, веселые рулевые, звонкая музыка, визжащие пассажиры, свистящий ветер и брызги в лицо, бирюзово-нефритовый цвет воды и великолепные ущелья вокруг. Отличная встряска после работы в офисе и хорошая идея разбавить тур остротой приключений. Радости, восторга и адреналина через край.
Переезд в Дербент. Размещение в гостинице Алые паруса.
Новогодний Дербент
Отъезд на экскурсионную программу «Новогодний Дербент».
Сегодня мы познакомимся с главной дагестанской крепостью — Нарын Кала с её загадками, мощными стенами, потайными местами и панорамными видами на город.
С крепости спустимся на улочки Старого города, заглянем в необычную Джума-мечеть.
Вы увидите традиционные для востока подземные бани (Девичьи бани) — место для омовения перед брачным обрядом (внешний осмотр).
Посетим Дербентский рынок. Прогуляемся по модерновому авеню вдоль крепостной стены. Пройдем по улице «Счастливых людей» и загадаем желание.
Завершим путешествие самой вкусной едой в Дагестане — на иммерсивной трапезе в Этнодоме. Это застолье-погружение в этнических интерьерах с рассказами про традиции и гастрономию Южного Дагестана. Вы попробуете довгу, долму, чуду, пахлаву, исито и шах-плов! Также для вас проведут мастер-класс по приготовлению тонкого чуду. За чаепитием поделимся самыми красивыми событиями уходящего года и загадаем желания!
Далее прогуляемся по самой красивой набережной. Сделаем красивое фото у главной новогодней красавице.
Свободное время.
Самурский лес, пикник на природе, дегустация домашних вин и мастер-класс по лезгинке
Поздний завтрак.
Сегодня отправимся на Юг Дагестана — Самурский лес. Мы посетим жемчужину Дагестана — уникальный Самурский лес. Вас ждут широколиственные лианы, более 30 видов реликтовых растений и множество птиц, занесенных в Красную книгу Международного Союза охраны природы.
На обед нас ждет шашлык на природе и дегустация домашнего вина. А после мастер-класс по зажигательной лезгинке и масса позитивных эмоций.
Вечером возвращаемся в отель.
Свободное время.
Хунзах, водопад Тобот, мастерская по приготовлению урбеча
Ранний завтрак в отеле.
Сегодня мы едем в самое сердце горного Дагестана на высоту 2000 метров над уровнем моря — Хунзах! Родину воинов и поэтов.
Увидим один из самых высоких водопадов не только в горном Дагестане, но и на всей территории Северного Кавказа — водопад Тобот. По дороге у нас будет остановка и кофе-брейк.
Дышим свежим горным воздухом, набираемся сил, отдыхаем, фотографируемся, чувствуем себя свободными от городской суеты!
Мы посетим мастерскую по производству дагестанской нутеллы — урбеча. Увидим своими глазами процесс ее производства, продегустируем.
Вечером возвращение в гостиницу.
Свободное время.
Экскурсия по новогодней Махачкале
Завтрак в гостинице.
Далее отправляемся на экскурсию по столице Дагестана — Махачкале.
Во время экскурсии вы узнаете почему Махачкала — один из самых противоречивых городов страны.
Вы узнаете, почему ее называют «современным Вавилоном», чем живут старые улицы и набережные и как выглядят современные районы. А также услышите о традициях и обычаях горцев и ощутите душевную теплоту местных жителей.
Вы прогуляетесь по набережной и посетите местный рынок.
Далее отправляемся на смотровую площадку Тарки-Тау, откуда открывается прекрасный вид на весь город. Посетим Центральную Джума-мечеть, полюбуемся ее архитектурой и окунемся в тишину и спокойствие после городского шума.
Далее отправимся в национальное кафе, где проведем дегустацию национальной кухни Дагестана.
После обеда вы отправляетесь в аэропорт Махачкалы.
Вылет после 18:00.
Проживание
В туре предусмотрено размещение в гостинице «Алые паруса» в г. Дербент.
Стоимость тура на 1 человека, руб. : 44 900.
Доплата за одноместное размещение: 10 000 рублей.
Варианты проживания
Гостиница Алые Паруса Дербент
Гостиница Алые Паруса располагается на берегу Каспийского моря в зоне отдыха города Дербент. В пользовании проживающих различные номера, ресторан, небольшую кофейню, медицинский центр и частную пляжную зону.
Постояльцам предоставляются 17 номеров, все они оснащены телевизором с плоским экраном, а в некоторых предусмотрен уютный гостиный уголок, тапочки, халаты и бесплатные средства личной гигиены.
В отеле имеется ресторан, предлагающий различные вкусные блюда. Разнообразие изысканной национальной кавказской и европейской кухни помогут Вам в полной мере ощутить прелести отдыха.
Современный конференц-зал, оснащенный необходимым оборудованием, отлично подойдет для организации конференций, семинаров, тренингов и других видов мероприятий.
Отель находится на первой береговой линии в 20 метрах от Каспийского моря, в 110 км от аэропорта и в 10 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание по программе в гостинице 3* (Алые паруса г. Дербент)
- Завтраки, обеды
- Трансфер и транспорт комфортабельный микроавтобус
- Услуги гида по программе
- Входные билеты в музеи по программе
- Катание на катерах по Чиркейскому водохранилищу
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты
- Питание, не указанное в программе тура
- Дополнительные расходы
- Место начала и завершения?
- Республика Дагестан, Махачкала
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Страховка входит в стоимость тура?
Да, входит страховка от несчастного случая.
- Какой транспорт используется в туре?
Мерседес спринтер, 20 мест.
- В какое время происходит встреча группы в первый день и проводы в последний день?
Мы встречаем группу в аэропорту до 11:30 (зависит от прилетов).
Проводы групп происходит в аэропорт к вылетам, которые начинаются в 18:00 (т. е. мы привозим группу в аэропорт к 16:30 (можно брать рейсы с 18:00).
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Отзывы и рейтинг
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