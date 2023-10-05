2 день

Новогодний Дербент

Отъезд на экскурсионную программу «Новогодний Дербент».

Сегодня мы познакомимся с главной дагестанской крепостью — Нарын Кала с её загадками, мощными стенами, потайными местами и панорамными видами на город.

С крепости спустимся на улочки Старого города, заглянем в необычную Джума-мечеть.

Вы увидите традиционные для востока подземные бани (Девичьи бани) — место для омовения перед брачным обрядом (внешний осмотр).

Посетим Дербентский рынок. Прогуляемся по модерновому авеню вдоль крепостной стены. Пройдем по улице «Счастливых людей» и загадаем желание.

Завершим путешествие самой вкусной едой в Дагестане — на иммерсивной трапезе в Этнодоме. Это застолье-погружение в этнических интерьерах с рассказами про традиции и гастрономию Южного Дагестана. Вы попробуете довгу, долму, чуду, пахлаву, исито и шах-плов! Также для вас проведут мастер-класс по приготовлению тонкого чуду. За чаепитием поделимся самыми красивыми событиями уходящего года и загадаем желания!

Далее прогуляемся по самой красивой набережной. Сделаем красивое фото у главной новогодней красавице.

Свободное время.