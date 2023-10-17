Живописные водопады, глубокие каньоны и ущелья, лазурные воды рек и озер, древние достопримечательности городов с богатейшей историей — горной республике на берегу Каспийского моря есть чем Вас удивить!
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие, экскурсия по Махачкале
Встреча в аэропорту и на ж/д вокзале Махачкалы до 14:30.
Размещение в гостинице «Абу Даги» г. Махачкала.
16:00 Обзорная экскурсия по Махачкале.
19:00 Возвращение в гостиницу, свободное время.
Поездка в Дербент, новогодний банкет по желанию
Завтрак.
08:30 Экскурсия в древний город Дербент.
Мы посетим: крепость Нарын-кала, Старый город, Дербентскую Джума-мечеть, армянский храм Святого Всеспасителя 19 века, экраноплан Лунь.
Обед на экскурсии (доп. плата).
19:00 Возвращение в гостиницу в Махачкале.
21:00 Новогодний банкет с национальной кухней и танцами в кавказском ресторане (по желанию, доп. плата).
Сулакский каньон, Чиркейское водохранилище, Чиркейская ГЭС, катание на катере
Завтрак
09:30 Поездка на Сулакский каньон.
По пути мы посетим: Чиркейское водохранилище, смотровую площадку с видом на каньон, Чиркейскую ГЭС.
Обед на турбазе "Главрыба" (доп. плата), тут вы сможете попробовать свежевыловленную форель.
Прокатимся на катере по Сулакскому каньону, вас ждут невероятные виды!
19:00 Возвращение в гостиницу, свободное время.
Ирганайское водохранилище, Салтинский водопад, Гуниб
Завтрак, освобождение номеров.
Выезд с чемоданами.
08:30 Поездка в горную часть Дагестана, в аул Гуниб.
Дорога будет проходить через Гимринский тоннель — это самый длинный тоннель в России длиной 4 303 м.
По пути в Гуниб мы посетим: Ирганайское водохранилище, Салтинский подземный водопад, к водопаду ведет тропинка через узкую теснину длиной 500 м.
Обед на экскурсии.
17:00 Приезд в Гуниб, размещение в гостинице «Белые Журавли».
Посещение крепости Имама Шамиля и природного парка Верхний Гуниб.
Свободное время.
Аул Гамсутль, отъезд
Завтрак, освобождение номеров, выезд с чемоданами.
Выезд в аул-призрак Гамсутль — это заброшенный горный аул основанный, по некоторым данным, 2000 лет назад.
Аул находится на вершине горы, поэтому идти до него придется пешком по горной тропе 4 км.
Дорога в Гамсутль очень живописная, а сверху открываются фантастические виды.
Обед в горах.
17:00 Трансфер на ж/д вокзал.
18:00 Трансфер в аэропорт.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице «Абу Даги» (г. Махачкала, ул. Абу Даги 5) и в гостинице “Белые журавли” в ауле Гуниб.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|2-местное размещение
|Доплата за 1-местное размещение
|40 000
|11 000
При бронировании тура до 01.12.2023 – скидка на тур 2000 руб.
Варианты проживания
Гостиница «Абу Даги»
Гостиница “Абу Даги” находится в Махачкале. Свои двери для гостей она распахнула в 2011 году и с тех пор только радует своих клиентов качеством обслуживания и высокой квалификацией персонала. После тяжелого дня все проживающие могут расслабиться в сауне, поплавать в бассейне или поиграть в бильярд.
Номерной фонд представляет собой несколько категорий, каждая из которых укомплектована всем необходимым, что подойдет даже для длительного проживания. Во всех номерах есть удобная мебель, качественная техника и собственная ванная комната..
Каждое утро в ресторане накрываются питательные завтраки, а обеды и ужины возможно заказать за дополнительную плату. В пешей доступности имеются несколько кафе и баров.
Для тех, кто привык проводить свое время в работе, отель готов предложить вместительный конференц-зал, оснащенный мультимедийным и звуковым оборудованием, для того, чтобы все переговоры прошли успешно.
Гостиница «Белые журавли»
Отель "Белые Журавли" располагается в горном селе Гуниб, Республика Дагестан. Здесь гости смогут отдохнуть в тишине и покое, вдали от суеты и забот. Для личных автомобилей предлагается парковка. По запросу осуществляется трансфер.
Номерной фонд представлен уютными номерами различной вместимости. В каждом доступен бесплатный скоростной интернет. Также есть функциональная мебель, современный телевизор. Из окон открывается красивый вид на горы.
В стоимость тарифа может быть включен завтрак. Отведать блюда местной кухни возможно в ближайших кафе и ресторанах быстрого питания.
В окрестностях популярны пешие туристические маршруты, занятия лыжными видами спорта. Вблизи находится остановка, аптеки, различные магазины. Международный аэропорт расположен в Махачкале, расстояние до него около 130 км.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание в гостиницах (3 ночи в Махачкале, 1 в ауле Гуниб)
- Трансферы в рамках тура
- Питание по программе: завтраки
- Экскурсионная программа
- Билеты на катер по Сулакскому каньону
- Билеты на посещение достопримечательностей
- Что не входит
- Авиа или ж/д билеты до Махачкалы и обратно
- Индивидуальный трансфер
- Питание, не указанное в программе: обеды и ужины
- Новогодний банкет (ориентировочная стоимость – 4000 руб. с человека (по желанию))
- Место начала и завершения?
- Республика Дагестан, Махачкала
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- документы;
- удобная одежда и обувь по погоде;
- головной убор;
- солнцезащитные очки;
- средства личной гигиены;
- аптечка;
- праздничный наряд для новогоднего ужина (одежда не должна быть открытой и вызывающей);
- телефон, зарядное устройство, фотоаппарат и т. п.
- На каком транспорте будем передвигаться?
Передвигаться будем на комфортном автобусе Mercedes Sprinter или на минивэне Volkswagen Caravelle. Водители проходят медицинский осмотр перед каждым рейсом.
- Если не успеваю на трансфер, что делать?
Если турист опаздывает на групповой трансфер, то в этом случае мы предоставляем индивидуальный трансфер за доплату.
- Могут ли быть изменения в экскурсионной программе?
Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, либо заменять их на альтернативные, не менее интересные, ввиду погодных условий, либо иных непредвиденных обстоятельств.
- Будет ли проводиться новогодний банкет?
- В новогоднюю ночь планируем проведение банкета.Точной стоимости пока нет: рестораны и кафе готовят прайсы. Ориентировочно 4000 руб. с человека.Посещение банкета по желанию.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это новогодний тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору