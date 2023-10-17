Новогодний Дагестан. Экскурсионный тур

5
3 отзыва
Программа по дням
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Ответы на вопросы
Встречайте Новый год среди горных вершин, в эпицентре кавказского гостеприимства! Прекрасный Дагестан раскроет перед Вами всю широту своей души.

Живописные водопады, глубокие каньоны и ущелья, лазурные воды рек и озер, древние достопримечательности городов с богатейшей историей — горной республике на берегу Каспийского моря есть чем Вас удивить!
Новогодний Дагестан. Экскурсионный тур
Новогодний Дагестан. Экскурсионный тур
Новогодний Дагестан. Экскурсионный тур
Новогодний Дагестан. Экскурсионный тур
Новогодний Дагестан. Экскурсионный тур
Новогодний Дагестан. Экскурсионный тур
Новогодний Дагестан. Экскурсионный тур
Новогодний Дагестан. Экскурсионный тур
Новогодний Дагестан. Экскурсионный тур
Новогодний Дагестан. Экскурсионный тур
Новогодний Дагестан. Экскурсионный тур
Новогодний Дагестан. Экскурсионный тур
Новогодний Дагестан. Экскурсионный тур
Новогодний Дагестан. Экскурсионный тур
Новогодний Дагестан. Экскурсионный тур
Новогодний Дагестан. Экскурсионный тур
Новогодний Дагестан. Экскурсионный тур
Новогодний Дагестан. Экскурсионный тур
Новогодний Дагестан. Экскурсионный тур
Новогодний Дагестан. Экскурсионный тур
Ближайшие даты:
30
дек
4
янв

Что вас ожидает:

История древнего города
История древнего города
Посетите самые известные места старого Дербента — города, в котором каждый уголок дышит историей
Катание на катере
Катание на катере
Прокатитесь по водной глади реки Сулак, восхититесь невероятными пейзажами этих мест
Покорение вершины
Покорение вершины
Подниметесь на вершину горы, чтобы исследовать находящийся там аул Гамсутль, основанный, по некоторым данным, 2000 лет назад

Программа тура по дням

1 день

Прибытие, экскурсия по Махачкале

Встреча в аэропорту и на ж/д вокзале Махачкалы до 14:30.

Размещение в гостинице «Абу Даги» г. Махачкала.

16:00 Обзорная экскурсия по Махачкале.

19:00 Возвращение в гостиницу, свободное время.

Прибытие, экскурсия по МахачкалеПрибытие, экскурсия по МахачкалеПрибытие, экскурсия по МахачкалеПрибытие, экскурсия по Махачкале
2 день

Поездка в Дербент, новогодний банкет по желанию

Завтрак.

08:30 Экскурсия в древний город Дербент.

Мы посетим: крепость Нарын-кала, Старый город, Дербентскую Джума-мечеть, армянский храм Святого Всеспасителя 19 века, экраноплан Лунь.

Обед на экскурсии (доп. плата).

19:00 Возвращение в гостиницу в Махачкале.

21:00 Новогодний банкет с национальной кухней и танцами в кавказском ресторане (по желанию, доп. плата).

Поездка в Дербент, новогодний банкет по желаниюПоездка в Дербент, новогодний банкет по желаниюПоездка в Дербент, новогодний банкет по желаниюПоездка в Дербент, новогодний банкет по желанию
3 день

Сулакский каньон, Чиркейское водохранилище, Чиркейская ГЭС, катание на катере

Завтрак

09:30 Поездка на Сулакский каньон.

По пути мы посетим: Чиркейское водохранилище, смотровую площадку с видом на каньон, Чиркейскую ГЭС.

Обед на турбазе "Главрыба" (доп. плата), тут вы сможете попробовать свежевыловленную форель.

Прокатимся на катере по Сулакскому каньону, вас ждут невероятные виды!

19:00 Возвращение в гостиницу, свободное время.

Сулакский каньон, Чиркейское водохранилище, Чиркейская ГЭС, катание на катереСулакский каньон, Чиркейское водохранилище, Чиркейская ГЭС, катание на катереСулакский каньон, Чиркейское водохранилище, Чиркейская ГЭС, катание на катереСулакский каньон, Чиркейское водохранилище, Чиркейская ГЭС, катание на катере
4 день

Ирганайское водохранилище, Салтинский водопад, Гуниб

Завтрак, освобождение номеров.

Выезд с чемоданами.

08:30 Поездка в горную часть Дагестана, в аул Гуниб.

Дорога будет проходить через Гимринский тоннель — это самый длинный тоннель в России длиной 4 303 м.

По пути в Гуниб мы посетим: Ирганайское водохранилище, Салтинский подземный водопад, к водопаду ведет тропинка через узкую теснину длиной 500 м.

Обед на экскурсии.

17:00 Приезд в Гуниб, размещение в гостинице «Белые Журавли».

Посещение крепости Имама Шамиля и природного парка Верхний Гуниб.

Свободное время.

Ирганайское водохранилище, Салтинский водопад, ГунибИрганайское водохранилище, Салтинский водопад, ГунибИрганайское водохранилище, Салтинский водопад, ГунибИрганайское водохранилище, Салтинский водопад, Гуниб
5 день

Аул Гамсутль, отъезд

Завтрак, освобождение номеров, выезд с чемоданами.

Выезд в аул-призрак Гамсутль — это заброшенный горный аул основанный, по некоторым данным, 2000 лет назад.

Аул находится на вершине горы, поэтому идти до него придется пешком по горной тропе 4 км.

Дорога в Гамсутль очень живописная, а сверху открываются фантастические виды.

Обед в горах.

17:00 Трансфер на ж/д вокзал.

18:00 Трансфер в аэропорт.

Аул Гамсутль, отъездАул Гамсутль, отъездАул Гамсутль, отъездАул Гамсутль, отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице «Абу Даги» (г. Махачкала, ул. Абу Даги 5) и в гостинице “Белые журавли” в ауле Гуниб.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

2-местное размещениеДоплата за 1-местное размещение
40 00011 000

При бронировании тура до 01.12.2023 – скидка на тур 2000 руб.

В случае если турист путешествует один и подселение не находится, будет необходимо доплатить за одноместное размещение.

Варианты проживания

Гостиница «Абу Даги»

3 ночи

Гостиница “Абу Даги” находится в Махачкале. Свои двери для гостей она распахнула в 2011 году и с тех пор только радует своих клиентов качеством обслуживания и высокой квалификацией персонала. После тяжелого дня все проживающие могут расслабиться в сауне, поплавать в бассейне или поиграть в бильярд.

Номерной фонд представляет собой несколько категорий, каждая из которых укомплектована всем необходимым, что подойдет даже для длительного проживания. Во всех номерах есть удобная мебель, качественная техника и собственная ванная комната..

Каждое утро в ресторане накрываются питательные завтраки, а обеды и ужины возможно заказать за дополнительную плату. В пешей доступности имеются несколько кафе и баров.

Для тех, кто привык проводить свое время в работе, отель готов предложить вместительный конференц-зал, оснащенный мультимедийным и звуковым оборудованием, для того, чтобы все переговоры прошли успешно.

Гостиница «Абу Даги»Гостиница «Абу Даги»Гостиница «Абу Даги»Гостиница «Абу Даги»Гостиница «Абу Даги»Гостиница «Абу Даги»Гостиница «Абу Даги»Гостиница «Абу Даги»Гостиница «Абу Даги»Гостиница «Абу Даги»

Гостиница «Белые журавли»

1 ночь

Отель "Белые Журавли" располагается в горном селе Гуниб, Республика Дагестан. Здесь гости смогут отдохнуть в тишине и покое, вдали от суеты и забот. Для личных автомобилей предлагается парковка. По запросу осуществляется трансфер.

Номерной фонд представлен уютными номерами различной вместимости. В каждом доступен бесплатный скоростной интернет. Также есть функциональная мебель, современный телевизор. Из окон открывается красивый вид на горы.

В стоимость тарифа может быть включен завтрак. Отведать блюда местной кухни возможно в ближайших кафе и ресторанах быстрого питания.

В окрестностях популярны пешие туристические маршруты, занятия лыжными видами спорта. Вблизи находится остановка, аптеки, различные магазины. Международный аэропорт расположен в Махачкале, расстояние до него около 130 км.

Гостиница «Белые журавли»Гостиница «Белые журавли»Гостиница «Белые журавли»Гостиница «Белые журавли»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостиницах (3 ночи в Махачкале, 1 в ауле Гуниб)
  • Трансферы в рамках тура
  • Питание по программе: завтраки
  • Экскурсионная программа
  • Билеты на катер по Сулакскому каньону
  • Билеты на посещение достопримечательностей
Что не входит
  • Авиа или ж/д билеты до Махачкалы и обратно
  • Индивидуальный трансфер
  • Питание, не указанное в программе: обеды и ужины
  • Новогодний банкет (ориентировочная стоимость – 4000 руб. с человека (по желанию))
Место начала и завершения?
Республика Дагестан, Махачкала
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • документы;
  • удобная одежда и обувь по погоде;
  • головной убор;
  • солнцезащитные очки;
  • средства личной гигиены;
  • аптечка;
  • праздничный наряд для новогоднего ужина (одежда не должна быть открытой и вызывающей);
  • телефон, зарядное устройство, фотоаппарат и т. п.
На каком транспорте будем передвигаться?

Передвигаться будем на комфортном автобусе Mercedes Sprinter или на минивэне Volkswagen Caravelle. Водители проходят медицинский осмотр перед каждым рейсом.

Если не успеваю на трансфер, что делать?

Если турист опаздывает на групповой трансфер, то в этом случае мы предоставляем индивидуальный трансфер за доплату.

Могут ли быть изменения в экскурсионной программе?

Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, либо заменять их на альтернативные, не менее интересные, ввиду погодных условий, либо иных непредвиденных обстоятельств.

Будет ли проводиться новогодний банкет?
В новогоднюю ночь планируем проведение банкета.
Точной стоимости пока нет: рестораны и кафе готовят прайсы. Ориентировочно 4000 руб. с человека.
Посещение банкета по желанию.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это новогодний тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Д
17 окт 2023
Огромное спасибо принимающей стороне за эту чудесную неделю, за поздравление с днём рождения (очень приятно). Отдельное спасибо гидам Николаю и Сергею, ваша поддержка была местами очень необходима, и вы со своей задачей справились отлично. До встречи в новых путешествиях. Компании развития и процветания!
Огромное спасибо принимающей стороне за эту чудесную неделю, за поздравление с днём рождения (очень приятно). ОтдельноеОгромное спасибо принимающей стороне за эту чудесную неделю, за поздравление с днём рождения (очень приятно). ОтдельноеОгромное спасибо принимающей стороне за эту чудесную неделю, за поздравление с днём рождения (очень приятно). ОтдельноеОгромное спасибо принимающей стороне за эту чудесную неделю, за поздравление с днём рождения (очень приятно). ОтдельноеОгромное спасибо принимающей стороне за эту чудесную неделю, за поздравление с днём рождения (очень приятно). ОтдельноеОгромное спасибо принимающей стороне за эту чудесную неделю, за поздравление с днём рождения (очень приятно). ОтдельноеОгромное спасибо принимающей стороне за эту чудесную неделю, за поздравление с днём рождения (очень приятно). ОтдельноеОгромное спасибо принимающей стороне за эту чудесную неделю, за поздравление с днём рождения (очень приятно). ОтдельноеОгромное спасибо принимающей стороне за эту чудесную неделю, за поздравление с днём рождения (очень приятно). ОтдельноеОгромное спасибо принимающей стороне за эту чудесную неделю, за поздравление с днём рождения (очень приятно). Отдельное
В
16 окт 2023
Организация на высшем уровне, все быстро было согласовано, мы постоянно были на связи со всеми. В быстром режиме были даны ответы на интересующие вопросы.
И
3 окт 2023
Всё хорошо.

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