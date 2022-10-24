Новогодний трип из Дербента в Махачкалу

Прогуляться по аулу-призраку, увидеть старейшую мечеть и узнать историю дагестанских башен

Неприступные вершины, обрывистые скалы, заброшенные селения, песчаные дюны и бирюзовые воды — это всё Дагестан, такой разный и такой притягательный.

Отправляемся в путешествие, чтобы за 5 дней рассмотреть республику во всей красе, прочувствовать местное гостеприимство и насладиться национальной кухней.

Вы побываете в селе Гуниб, увидите места съёмок фильма «Белое солнце пустыни» в бархане Сарыкум, надышитесь пряными специями на махачкалинском рынке и познакомитесь с историей гордого Дагестана.
Новогодний трип из Дербента в Махачкалу
Новогодний трип из Дербента в Махачкалу
Новогодний трип из Дербента в Махачкалу
Новогодний трип из Дербента в Махачкалу
Новогодний трип из Дербента в Махачкалу
Новогодний трип из Дербента в Махачкалу
Новогодний трип из Дербента в Махачкалу
Новогодний трип из Дербента в Махачкалу
Ближайшие даты:
31
дек
3
янв
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Программа может меняться из-за погодных условий.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Махачкалы, 12:00 или 15:30
Завершение: Аэропорт Махачкалы, 17:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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