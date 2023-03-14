2 день

Махачкала

Завтрак в гостинице.

Далее отправляемся на экскурсию по столице Дагестана – Махачкала.

Во время экскурсии вы узнаете почему Махачкала – один из самых противоречивых городов страны.

Вы узнаете, почему ее называют «современным Вавилоном», чем живут старые улицы и набережные и как выглядят современные районы.

А также услышите о традициях и обычаях горцев и ощутите душевную теплоту местных жителей.

Мы посетим смотровую площадку Тарки-Таун, откуда открывается прекрасный вид на весь город.

Посетим Центральную Джума-мечеть, полюбуемся ее архитектурой и окунемся в тишину и спокойствие после городского шума.

Посетим национальный музей им. А. Тахо-Годи.

Далее отправимся в национальное кафе, где проведем дегустацию национальной кухни Дагестана.

Возвращаемся в отель для подготовки к празднованию Нового года.

Новогодний банкет в ресторане Breeze (за доп. плату).

Стоимость банкета – 4 500 руб.