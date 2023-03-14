Встреча в аэропорту Махачкалы.
Рекомендуем прилететь до 11:30. Если вы прилетаете накануне или приезжаете на ж/д вокзал, сообщите об этом при бронировании.
Посадка в автобус.
Наше знакомство начнется со знакомства с Сулакским каньоном – жемчужиной Дагестана.
Со смотровой площадки п. Дубки полюбуемся на бирюзовые воды Сулакского каньона.
Обед на Форелевом хозяйстве «Главрыба» из свежевыловленной форели.
После небольшого отдыха нам предстоит завораживающее приключение.
Посетим пещеру «Нохьо».
Получим заряд адреналина, прогуливаясь по подвесному мосту над Сулакским каньоном. В пещерах проложено множество лабиринтов общей протяженностью несколько сотен метров.
Далее нас ждет увлекательная экскурсия и катание на катере по Чиркейскому водохранилищу.
Прогулка будет длиться примерно 30 минут. Советуем одеться потеплее.
Трансфер в Азимут отель Каспийск.
Размещение.
Свободное время.
Завтрак в гостинице.
Далее отправляемся на экскурсию по столице Дагестана – Махачкала.
Во время экскурсии вы узнаете почему Махачкала – один из самых противоречивых городов страны.
Вы узнаете, почему ее называют «современным Вавилоном», чем живут старые улицы и набережные и как выглядят современные районы.
А также услышите о традициях и обычаях горцев и ощутите душевную теплоту местных жителей.
Мы посетим смотровую площадку Тарки-Таун, откуда открывается прекрасный вид на весь город.
Посетим Центральную Джума-мечеть, полюбуемся ее архитектурой и окунемся в тишину и спокойствие после городского шума.
Посетим национальный музей им. А. Тахо-Годи.
Далее отправимся в национальное кафе, где проведем дегустацию национальной кухни Дагестана.
Возвращаемся в отель для подготовки к празднованию Нового года.
Новогодний банкет в ресторане Breeze (за доп. плату).
Стоимость банкета – 4 500 руб.
Поздний завтрак.
Сегодня отправимся на Юг Дагестана.
Мы посетим жемчужину Дагестана – уникальный Самурский лес.
Вас ждут широколиственные лианы, более 30 видов реликтовых растений и множество птиц, занесенных в Красную книгу Международного Союза охраны природы.
На обед нас ждет шашлык на природе и дегустация домашнего вина.
А после мастер-класс по зажигательной лезгинке и масса позитивных эмоций.
Вечером возвращаемся в отель.
Свободное время.
Ранний завтрак в отеле.
Сегодня мы едем в самое сердце горного Дагестана на высоту 2 000 метров над уровнем моря – Хунзах.
Увидим один из самых высоких водопадов не только в горном Дагестане, но и на всей территории Северного Кавказа – водопад Тобот.
По дороге у нас будет остановка и кофе-брейк на Ирганайском водохранилище, где будет время пополнить альбом красивыми фото на память.
Мы посетим село Мочох.
Там увидим живописное горное озеро на высоте больше полутора тысяч метров над уровнем моря.
Это озеро будет превращено в каток. Вы сможете покататься или просто прогуляться.
Активности (за доп. плату):
Пообедаем с красивыми видами на озеро.
По пути в Каспийск посетим мастерскую по производству дагестанской Нутеллы – Урбеча.
Увидим своими глазами процесс ее производства, продегустируем.
Вечером возвращение в гостиницу.
Свободное время.
Завтрак.
Переезжаем на экскурсию в Дербент.
После завтрака направимся к парку Патриот на берегу Каспийского моря.
Вас ждет увлекательная экскурсия по древней крепости Нарын-Кала, прогулка по старинным кварталам города – магалам, посещение старейшей Джума мечети.
Обед в аутентичном ресторане Хаял.
Трансфер в аэропорт Махачкалы.
Советуем выбирать обратные рейсы с вылетом после 18:00.
Тур предусматривает проживание в отеле «AZIMUT Каспийск».
Доплата за одноместное размещение – 12 000 руб.
Отель «AZIMUT Каспийск» расположен в Каспийске, в 1,3 км от пляжа Лагуна. К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка, сезонный открытый бассейн и фитнес-центр. Стойка регистрации открыта круглосуточно. На всей территории комплекса работает бесплатный Wi-Fi. Кроме того, организована доставка еды и напитков в номер. При отеле работает бар.
В некоторых номерах обустроена кухня с микроволновой печью, холодильником и мини-баром.
По утрам в гостинице сервируют завтрак «шведский стол».
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.