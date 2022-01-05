Что такое Новый год — это прекрасная возможность оглянуться назад и оценить приобретения и потери. Где же лучше всего думается, где человеку легче всего заглянуть в самого себя? Конечно, в горах, — вдали от бешеного ритма городских скачек, от пестроты и навязчивости маркетинговых картинок, среди покоя вековых деревьев и грандиозных картин горного Дагестана!

Программа тура по дням

1 день Встреча, Бархан-Сарыкум, форелевое хозяйство, Сулакский каньон

Встреча группы в аэропорту г Махачкала. Рекомендуемое время прилета до 11:00. Гид с табличкой "Новогодняя сказка в Дагестане". Сегодня день захватывает дух, и вы еще долго будете повторять «Как же красиво!». Сегодня наше путешествие по самым сказочным местам Дагестана. Телепортация в дагестанскую Сахару, к дюнам высотой несколько сотен метров. Такие пейзажи мы увидим на Бархане-Сарыкум. Побываем в мини-пустыне, сделаем прекрасные фотографии, побегаем по песку, помечтаем, получим заряд песочной релаксации и начнем наше путешествие приветственным сетом. Мы посетим одно из лучших в Дагестане форелевое хозяйство, где отведаем на обед вкуснейшую форель. Далее наш путь лежит в п.Дубки. Отсюда начинается наше захватывающее приключение по самым сказочным местам! Со смотровой площадки в п. Дубки полюбуемся на бирюзовые воды Сулака, насладимся красотой и силой каньона. Наш путь лежит в село Забутли. По дороге фото-стоп у Чиркейской Гидроэлектростанции. Вы получите заряд положительных эмоций во время нашего джип-тура к Сулакскому каньону. Прокатимся с ветерком на катере по Сулаку и получим потрясающие впечатления, сделаем отличные фото! Завораживает все вокруг: и виды, и высота, обилие воды, гор, воздуха! После всех приключений и потрясений (в хорошем смысле!) мы едем в Дербент на размещение в гостиницу на берегу Каспийского моря. Свободный вечер. За дополнительную плату возможен ужин.

2 день Экскурсионная программа «Новогодний Дербент»

Завтрак в гостинице. Отъезд на экскурсионную программу «Новогодний Дербент». Сегодня мы познакомимся с главной дагестанской крепостью – Нарын Кала с её загадками, мощными стенами, потайными местами и панорамными видами на город. С крепости спустимся на улочки Старого города, заглянем в необычную Джума мечеть. Вы увидите традиционные для Востока Подземные бани (Девичьи бани), место для омовения перед брачным обрядом (внешний осмотр). Посетим Дербентский рынок. Прогуляемся по модерновому авеню вдоль крепостной стены. Пройдем по улице «Счастливых людей» и загадаем желание. Завершаем путешествие самой вкусной едой в Дагестане — на иммерсивной трапезе в Этнодоме. Это застолье-погружение в этнических интерьерах с рассказами про традиции и гастрономию Южного Дагестана. Вы попробуете довгу, долму, чуду, пахлаву, исито и шах-плов! Так же для вас проведут мастер-класс по приготовлению тонкого чуду. За чаепитием поделимся самыми красивыми событиями уходящего года и загадаем желания! Далее прогуляемся по самой красивой набережной. Сделаем красивое фото у главной Новогодней красавице. Свободное время. Подготовка к встрече Нового года. За дополнительную плату Вы можете заказать Новогодний праздничный ужин в ресторане гостиницы (стоимость уточняется).

3 день Знакомство с бытом кавказской семьи, Хучни, мастер-класс, "Лунь"

Поздний завтрак. Сегодня день погружения в настоящую кавказскую культуру! Мы побываем с Вами в кавказской семье в одном из горных сел, познакомимся с бытом и традициями одного из многочисленных народов Дагестана. Мы узнаем, что такое настоящее кавказское гостеприимство и попробуем эко-кухню Кавказа. Переезд в Хучни — центр Табасаранского района Дагестана. Осмотр Хучнинской крепости «Семи братьев и одной сестры». Крепость окружена многочисленными легендами. Все предания говорят о том, что крепость несколько раз осаждали, но она оставалась неприступной. Прогуляемся к уникальному живописному месту «маленькой Швейцарии» — Хучнинскому водопаду. Погостим в настоящей кавказской семье, где нас угостят обедом из национальных блюд, научат готовить «чуду» и покажут мастер-класс по ковроткачеству. Отъезд в Дербент с остановкой для фотосессии на фоне легендарного Каспийского монстра — «ЛУНЬ» — самого большого в мире ракетоносца — экраноплана. Свободное время.

4 день Хунзах, водопад Тобот, Карадахская теснина, Мочох

Ранний завтрак по-дагестански. Сегодня мы едем в самое сердце горного Дагестана на высоту 2000 метров над уровнем моря – Хунзах! Родину воинов и поэтов. Увидим один из самых высоких водопадов не только в горном Дагестане, но и на всей территории Северного Кавказа — водопад Тобот. Водопад украшает собой Хунзахское плато. Здесь есть несколько водопадов, но этот самый живописный! Рядом с аулом Хунзах растянулся Цолотлинский каньон, в который и срываются в виде водопадов три речки. Здесь же располагается и смотровая площадка — с ее высоты открывается потрясающий вид! Далее мы отправимся к Воротами Чудес. Так иногда называют Карадахскую теснину. Каньон очень узкий — шириной всего от двух до четырех метров, а высота «стен» при этом достигает 170 метров. Протянулась теснина примерно на четыре сотни метров. Сама теснина очень живописная, ее необычные изгибы поднимаются на высоту сотен метров. Далее мы посетим село Мочох. Там увидим живописное горное озеро на высоте больше полутора тысяч метров над уровнем моря. И каждую зиму горное озеро на окраине села превращается в каток. Отведаем вкусный домашний обед с красивыми видами на озеро. Отдых на озере Мочох (зимние покатушки на ватрушках, катание на коньках, катание на лошадях, зимнее чаепитие из самовара). Дышим свежим горным воздухом, набираемся сил на год, отдыхаем, фотографируемся, чувствуем себя свободными от городской суеты! Вечером отъезд в Дербент. Свободный вечер.

5 день Махачкала, отъезд