Ранним утром завтракаем и едем к границе с Азербайджаном, в село Куруш — самое южное в России и самое высокогорное в Европе. Отсюда открывается восхитительная панорама кавказских вершин, в том числе вид на высочайшую точку Дагестана — гору Базардюзю (4466 м). Обедать будем у местных жителей.

Затем на нашем пути лежит Ахтынский район с его арочными мостами и самобытной культурой лезгин. Вечером возвращаемся в село Хазар и ужинаем. После активного дня расслабляемся в сауне и бассейне, играем в настольные игры и знакомимся поближе.