Расслабиться в чане с горячей водой, пройтись по магалу в Дербенте и отыскать древнюю крепость
Вы увидите малоизвестные локации — высокогорное село Куруш, арочные мосты Ахтынского района, пляж с чёрным песком, крепость Семи братьев и одной сестры. Жить будем в загородном доме с крытыми бассейнами, сауной и собственным поваром. А Новый год встретим шумной вечеринкой с диджеем, барбекю и безлимитным игристым.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|89 900 ₽
Описание
Организационные детали
Возраст участников — 18+
Программа тура по дням
День отдыха в загородном доме
Встречаемся в аэропорту Махачкалы и едем на юг Дагестана в село Хазар. Размещаемся и до ужина отдыхаем: паримся в сауне или ныряем в бассейн. Вечером желающие могут отправиться в Дербент с нашим водителем. Этот древний городок очарует вас узкими вымощенными улочками, уютными ресторанчиками и самым большим в стране фонтаном.
Село Куруш и Ахтынский район
Ранним утром завтракаем и едем к границе с Азербайджаном, в село Куруш — самое южное в России и самое высокогорное в Европе. Отсюда открывается восхитительная панорама кавказских вершин, в том числе вид на высочайшую точку Дагестана — гору Базардюзю (4466 м). Обедать будем у местных жителей.
Затем на нашем пути лежит Ахтынский район с его арочными мостами и самобытной культурой лезгин. Вечером возвращаемся в село Хазар и ужинаем. После активного дня расслабляемся в сауне и бассейне, играем в настольные игры и знакомимся поближе.
Дербент и новогодняя вечеринка
После завтрака отправляемся на пешеходную экскурсию в Дербент. Следующие 2,5 часа проведём, узнавая о многовековой истории и мистических тайнах города. Посетим старый центр — магал — и заглянем в старейшую в России и СНГ Джума-мечеть.
По возвращении обедаем и готовимся к празднованию новогодней ночи. Закрытая вечеринка начнётся в 21:00 и продлится до утра. К нам присоединятся гости по приглашениям, не проживающие в доме, всего соберётся не больше 30 человек. Наш повар подготовит авторское меню, а музыкальное сопровождение обеспечит диджей. Фуршет, барбекю во дворе и море шампанского — всё это на нашей праздничной вечеринке 2024!
Экраноплан «Лунь» и осетровый питомник
Сегодня отсыпаемся и собираемся на неспешный и очень поздний завтрак. После полудня выезжаем в субтропические лиановые леса Самурского заповедника, по пути сделаем остановку для фото у экраноплана «Лунь». Заглянем на пляж с чёрным песком и дойдём до 800-летнего платана. Разведём костёр и устроим дружеские посиделки.
Желающие смогут арендовать беседку и порыбачить в осетровом питомнике, улов вам тут же приготовят. Здесь же продаётся свежая красная икра. Вечер проведём, расслабляясь на свежем воздухе в чанах с горячей водой. После ужина будет свободное время для отдыха.
Табасаранский район, Ханагский водопад и крепость Семи братьев и одной сестры
Позавтракав, направляемся в Табасаранский район, который называют «дагестанской Швейцарией». Побываем в живописной долине у Ханагского водопада и познакомимся с легендами средневековой крепости Семи братьев и одной сестры. Полюбуемся на древний виадук и деревянный мост, построенный без единого гвоздя. Пообедаем у местных жителей и отдохнём на природе.
Вечером устроим дома прощальный ужин. Можем пожарить шашлыки или поиграть в мафию.
Заключительный день
Завтракаем, собираем вещи и до 12:00 выселяемся. Спешим на рейс в аэропорт и прощаемся.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: аэропорт Махачкалы, 14:00Завершение: аэропорт Махачкалы, после 12:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это новогодний тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.