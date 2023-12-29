Новогодняя вечеринка в загородном особняке и колорит Южного Дагестана

Новогодний тур в Махачкале

Расслабиться в чане с горячей водой, пройтись по магалу в Дербенте и отыскать древнюю крепость

Мы приглашаем вас в тур по неизбитому маршруту Южного Дагестана.

Вы увидите малоизвестные локации — высокогорное село Куруш, арочные мосты Ахтынского района, пляж с чёрным песком, крепость Семи братьев и одной сестры. Жить будем в загородном доме с крытыми бассейнами, сауной и собственным поваром. А Новый год встретим шумной вечеринкой с диджеем, барбекю и безлимитным игристым.
Новогодняя вечеринка в загородном особняке и колорит Южного Дагестана
Новогодняя вечеринка в загородном особняке и колорит Южного Дагестана
Новогодняя вечеринка в загородном особняке и колорит Южного Дагестана
Новогодняя вечеринка в загородном особняке и колорит Южного Дагестана
Новогодняя вечеринка в загородном особняке и колорит Южного Дагестана
Новогодняя вечеринка в загородном особняке и колорит Южного Дагестана
Новогодняя вечеринка в загородном особняке и колорит Южного Дагестана
Новогодняя вечеринка в загородном особняке и колорит Южного Дагестана
Ближайшие даты:
29
дек

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет89 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возраст участников — 18+

Программа тура по дням

1 день

День отдыха в загородном доме

Встречаемся в аэропорту Махачкалы и едем на юг Дагестана в село Хазар. Размещаемся и до ужина отдыхаем: паримся в сауне или ныряем в бассейн. Вечером желающие могут отправиться в Дербент с нашим водителем. Этот древний городок очарует вас узкими вымощенными улочками, уютными ресторанчиками и самым большим в стране фонтаном.

День отдыха в загородном домеДень отдыха в загородном домеДень отдыха в загородном домеДень отдыха в загородном домеДень отдыха в загородном доме
2 день

Село Куруш и Ахтынский район

Ранним утром завтракаем и едем к границе с Азербайджаном, в село Куруш — самое южное в России и самое высокогорное в Европе. Отсюда открывается восхитительная панорама кавказских вершин, в том числе вид на высочайшую точку Дагестана — гору Базардюзю (4466 м). Обедать будем у местных жителей.

Затем на нашем пути лежит Ахтынский район с его арочными мостами и самобытной культурой лезгин. Вечером возвращаемся в село Хазар и ужинаем. После активного дня расслабляемся в сауне и бассейне, играем в настольные игры и знакомимся поближе.

Село Куруш и Ахтынский районСело Куруш и Ахтынский районСело Куруш и Ахтынский районСело Куруш и Ахтынский район
3 день

Дербент и новогодняя вечеринка

После завтрака отправляемся на пешеходную экскурсию в Дербент. Следующие 2,5 часа проведём, узнавая о многовековой истории и мистических тайнах города. Посетим старый центр — магал — и заглянем в старейшую в России и СНГ Джума-мечеть.

По возвращении обедаем и готовимся к празднованию новогодней ночи. Закрытая вечеринка начнётся в 21:00 и продлится до утра. К нам присоединятся гости по приглашениям, не проживающие в доме, всего соберётся не больше 30 человек. Наш повар подготовит авторское меню, а музыкальное сопровождение обеспечит диджей. Фуршет, барбекю во дворе и море шампанского — всё это на нашей праздничной вечеринке 2024!

Дербент и новогодняя вечеринкаДербент и новогодняя вечеринкаДербент и новогодняя вечеринкаДербент и новогодняя вечеринка
4 день

Экраноплан «Лунь» и осетровый питомник

Сегодня отсыпаемся и собираемся на неспешный и очень поздний завтрак. После полудня выезжаем в субтропические лиановые леса Самурского заповедника, по пути сделаем остановку для фото у экраноплана «Лунь». Заглянем на пляж с чёрным песком и дойдём до 800-летнего платана. Разведём костёр и устроим дружеские посиделки.

Желающие смогут арендовать беседку и порыбачить в осетровом питомнике, улов вам тут же приготовят. Здесь же продаётся свежая красная икра. Вечер проведём, расслабляясь на свежем воздухе в чанах с горячей водой. После ужина будет свободное время для отдыха.

Экраноплан «Лунь» и осетровый питомникЭкраноплан «Лунь» и осетровый питомникЭкраноплан «Лунь» и осетровый питомникЭкраноплан «Лунь» и осетровый питомник
5 день

Табасаранский район, Ханагский водопад и крепость Семи братьев и одной сестры

Позавтракав, направляемся в Табасаранский район, который называют «дагестанской Швейцарией». Побываем в живописной долине у Ханагского водопада и познакомимся с легендами средневековой крепости Семи братьев и одной сестры. Полюбуемся на древний виадук и деревянный мост, построенный без единого гвоздя. Пообедаем у местных жителей и отдохнём на природе.

Вечером устроим дома прощальный ужин. Можем пожарить шашлыки или поиграть в мафию.

Табасаранский район, Ханагский водопад и крепость Семи братьев и одной сестрыТабасаранский район, Ханагский водопад и крепость Семи братьев и одной сестрыТабасаранский район, Ханагский водопад и крепость Семи братьев и одной сестрыТабасаранский район, Ханагский водопад и крепость Семи братьев и одной сестры
6 день

Заключительный день

Завтракаем, собираем вещи и до 12:00 выселяемся. Спешим на рейс в аэропорт и прощаемся.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: аэропорт Махачкалы, 14:00
Завершение: аэропорт Махачкалы, после 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это новогодний тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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