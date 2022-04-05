Заезды по воскресеньям:
10:30 сбор группы от центральных отелей в Махачкале и на ж. д. вокзале.
12:00 сбор группы в аэропорту Махачкалы.
Начало - 12:15, программа дня: Махачкала – Дербент – Избербаш (километраж за день:240 км.)
Неповторимый Дагестан приветствует и готов с радушием раскрыть Вам тайны древних легенд, познакомить с историей, традициями, местной кухней и гостеприимством. Переезд в Дербент – один из самых древних городов мира. (140 км.).
Обед (Вкл. в стоимость)
Обзорная экскурсия по Дербенту - крепостная стена Даг-Бары - цитадель Нарын-кала – Джума-мечеть - экраноплан Лунь - прогулка по магалам старого города. Возможность попробовать самые вкусные в мире национальные Чуду и Хинкал!
Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш.
Километраж за день: 240 км.
Заезды по средам:
13:30 сбор группы в аэропорту Махачкалы.
14:00 сбор группы от центральных отелей в Махачкале и на ж. д. в.
Начало - 14:00, программа дня: обзорная экскурсия по Махачкале - город-порт, молодая столица. Неповторимый Дагестан приветствует и готов с радушием раскрыть Вам тайны древних легенд, познакомить с историей, традициями, местной кухней и гостеприимством.
Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск.
Завтрак 07:00.
Начало программы дня 07:30.
Переезд в Гунибский район - аул-призрак Гамсутль - высокогорный аул Чох – Верхний Гуниб - «Беседка Шамиля» - «Царская поляна» - Гунибская крепость - «Ворота Шамиля».
Обед. (Вкл. в стоимость)
Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск.
Километраж за день: 270 км., продолжительность 9 часов.
Завтрак 07:00.
Начало программы дня 07:30.
Переезд к Сулакскому каньону – смотровые площадки с видами на Сулакский каньон и Чиркейскую ГЭС.
Прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу - рыбное хозяйство «Янтарное».
Обед (вкл. в стоимость).
Бархан Сарыкум.
Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск.
Километраж за день: 280 км., продолжительность 9 часов.
Заезды по воскресеньям:
Завтрак 07:30.
Начало программы дня 08:00.
Переезд в Махачкалу: (километраж за день: 70 км., продолжительность 4 часа).
Обзорная экскурсия по Махачкале - город-порт, молодая столица.
Посещение рынка.
Покупка сувениров в дорогу.
12:00 трансфер в аэропорт/на вокзал Махачкалы.
Счастливого пути!
Километраж: 70 км., продолжительность 4 часа.
Заезды по средам:
Завтрак 07:00.
Начало программы дня 07:30: Избербаш - Дербент – аэропорт Махачкалы (километраж за день:220 км.)
Программа дня: переезд в Дербент– Обзорная экскурсия по Дербенту - крепостная стена Даг-Бары - цитадель Нарын-кала – Джума-мечеть - экраноплан Лунь - прогулка по магалам старого города.
Возможность попробовать самые вкусные в мире национальные Чуду и Хинкал!
Обед (вкл. в стоимость).
15:00 групповой трансфер в аэропорт Махачкалы к вечерним рейсам, позже 18:00.
Километраж за день: 220 км.
Тур предусматривает проживание в гостинице и/или в гостевом доме.
Стоимость тура за номер в зависимости от размещения, руб:
|РАЗМЕЩЕНИЕ ПО МАРШРУТУ
|Даты заездов:
|Размещение
|Twin/Double
|Single
|Triple*
|2Ad+1Ch (10-16 лет)
|Гостиничный комплекс Океан, г. Избербаш 3*
|01.03, 05.03, 08.03, 12.03, 15.03, 19.03, 22.03, 26.03, 29.03.2023
|48000
|34000
|69000
|66000
При трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).
Указаны возможные варианты размещения. Указанные объекты размещения могут быть заменены на аналогичные по решению туроператора.
Гостиница «Океан» расположена на берегу моря в Избербаше, в 100 метрах от городского пляжа. На территории работает бар и обустроена терраса. К услугам гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Производится доставка еды и напитков в номер. Гости могут забронировать семейные номера.
Все номера со шкафом для одежды оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном и кабельными каналами, холодильником, чайником и феном. В числе удобств душ. Во всех номерах отеля есть гостиная зона.
В гостинице «Океан» можно сыграть в настольный теннис.
Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Пожалуйста, возьмите с собой то, что вы обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха. Планируя посещение заповедных зон и горных ущелий лучше всего подойдут кроссовки на прочной и не скользкой подошве.
Вне зависимости от прогнозируемых погодных условий в поездку необходимо взять несколько теплых вещей, несколько пар сменной обуви, одежду от дождя; они пригодятся в случае похолодания.
Головные уборы от солнца, крем, солнцезащитные очки. Солнцезащитные очки обязательный атрибут в горах в независимости, когда Вы путешествуете зимой или летом. Одежда, закрывающая плечи и руки в дневные часы активного солнца.
При посещении святынь понадобиться соответствующая одежда. В мечеть женщинам необходимо надевать одежду, которая будет прикрывать все тело, открытыми остаются только лицо и кисти рук, штаны так же не допускаются. Мужчинам для посещения мечети достаточно надеть штаны и рубашку с рукавом.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Наличие кондиционера в номере не гарантировано. Более подробную информацию уточняйте при бронировании.
Необходимо брать наличные. Оплата картой в регионах слабо распространена. Можно снять наличные с карты в банкоматах в крупных городах.
Денежная единица – российский рубль.
В зависимости от места и локаций проведения экскурсий транспорт может предоставляться различной вместимости:
В групповых турах к рассадке предлагаются все имеющиеся в транспортных средствах посадочные места.
Рассадка в автобусах произвольная.