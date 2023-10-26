Огни ночной Махачкалы

Прогуляться в мини-группе по вечерним улочкам под душевные разговоры и отдохнуть в атмосферном баре

5
1 отзыв
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Театры и парки, море и Старый город, Джума-мечеть и магазины хорошего местного вина — всё это вы сможете увидеть и посетить на нашей прогулке. Я расскажу вам о прошлом и настоящем моего родного города.

А в завершении экскурсии любителей атмосферных мест познакомлю с одним из лучших баров города, в который попадают лишь избранные.
Огни ночной Махачкалы
Огни ночной Махачкалы
Огни ночной Махачкалы
Огни ночной Махачкалы
Огни ночной Махачкалы
Огни ночной Махачкалы
Огни ночной Махачкалы
Огни ночной Махачкалы
Огни ночной Махачкалы
Огни ночной Махачкалы
Огни ночной Махачкалы
Огни ночной Махачкалы
Огни ночной Махачкалы
Огни ночной Махачкалы
Огни ночной Махачкалы
Огни ночной Махачкалы
Огни ночной Махачкалы
Огни ночной Махачкалы
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Часть первая — познавательная

Наша прогулка будет очень насыщенной. За 3 часа вы увидите все театры города, памятники и фонтаны, главную площадь и Родопский бульвар, набережную и Каспийское море, местный Арбат и Старый город с древними улочками и строениями, скверы Фазу Алиевой и Борцов Революции. А ещё посетите величественную Джума-мечеть.

Я познакомлю вас с моей любимой Махачкалой в формате лёгкого живого общения. Вы узнаете:

  • как появилась и развивалась Махачкала,
  • где вкусно поесть и купить местное хорошее вино,
  • какие национальные блюда обязательно надо попробовать,
  • какие музеи желательно посетить,
  • почему часть наших женщин ходит в чёрных одеяниях,
  • почему в городе так мало собак и много кофеен,
  • правда ли, что в Дагестане разрешено многожёнство,
  • как сейчас играют дагестанские свадьбы,
  • действительно ли в городе есть настоящий дом-корабль,
  • как проходило становление и развитие профессиональной музыкальной культуры и кто стоял у её истоков,
  • какие мировые знаменитости выступали на сценах Махачкалы.

А если любите стихи, я обязательно познакомлю вас с творчеством наших великих поэтов. Свои рассказы я дополняю показом старых фотографий города и иллюстраций национальных костюмов наших народов.

Часть вторая — зажигательная

Если у вас будет желание — вечер продолжим в атмосферном закрытом баре. Там можно попробовать алкогольные напитки, вкусно поужинать, потанцевать, попеть караоке и покурить кальян. Туда пускают не всех — поэтому вы будете чувствовать себя в полной безопасности.

Организационные детали

Дополнительно оплачивается:

  • проезд до Джума-мечети (около 200 рублей на такси). Если будут силы и желание, до мечети можно дойти и пешком за 25 минут.
  • проезд до бара на такси или городском автобусе
  • напитки и еда в баре

в среду и субботу в 16:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Кукольный театр
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и субботу в 16:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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М
26 окт 2023
На днях посетил обзорную экскурсию по Махачкале. Скажу честно, я не любитель таких экскурсий. Просто выдался свободный день после многодневки, и я для себя решил: не сидеть в отеле, а пойти прогуляться. И как же приятно я был удивлён!
Во-первых, гид Оксана - это просто чудо. Прекрасно владеет информацией о городе, очень доступно и ярко преподносит материал, читает стихи, рассказывает интересные истории из жизни знаменитых людей Дагестана. В процессе экскурсии мы зашли в дом-корабль (кстати очень прикольный внутри), в Джума-мечеть, а также внепланово посетили аллею с бронзовыми статуями знаменитых дагестанских спортсменов (это не входило в программу).
Во-вторых, сам город оказался очень даже интересным. Да, есть свои недостатки, но в целом симпатичный со своим южным шармом. У него интересная и насыщенная история и культура.
Единственное что обидно - в бар я так и не успел, так как надо было ехать в аэропорт. О нём ничего не могу сказать.
А сама экскурсия и гид мне очень понравились.
Оксана, спасибо! Буду давать Ваши контакты своим знакомым!

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