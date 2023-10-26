Прогуляться в мини-группе по вечерним улочкам под душевные разговоры и отдохнуть в атмосферном баре
А в завершении экскурсии любителей атмосферных мест познакомлю с одним из лучших баров города, в который попадают лишь избранные.
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Описание
Что вас ожидает
Часть первая — познавательная
Наша прогулка будет очень насыщенной. За 3 часа вы увидите все театры города, памятники и фонтаны, главную площадь и Родопский бульвар, набережную и Каспийское море, местный Арбат и Старый город с древними улочками и строениями, скверы Фазу Алиевой и Борцов Революции. А ещё посетите величественную Джума-мечеть.
Я познакомлю вас с моей любимой Махачкалой в формате лёгкого живого общения. Вы узнаете:
- как появилась и развивалась Махачкала,
- где вкусно поесть и купить местное хорошее вино,
- какие национальные блюда обязательно надо попробовать,
- какие музеи желательно посетить,
- почему часть наших женщин ходит в чёрных одеяниях,
- почему в городе так мало собак и много кофеен,
- правда ли, что в Дагестане разрешено многожёнство,
- как сейчас играют дагестанские свадьбы,
- действительно ли в городе есть настоящий дом-корабль,
- как проходило становление и развитие профессиональной музыкальной культуры и кто стоял у её истоков,
- какие мировые знаменитости выступали на сценах Махачкалы.
А если любите стихи, я обязательно познакомлю вас с творчеством наших великих поэтов. Свои рассказы я дополняю показом старых фотографий города и иллюстраций национальных костюмов наших народов.
Часть вторая — зажигательная
Если у вас будет желание — вечер продолжим в атмосферном закрытом баре. Там можно попробовать алкогольные напитки, вкусно поужинать, потанцевать, попеть караоке и покурить кальян. Туда пускают не всех — поэтому вы будете чувствовать себя в полной безопасности.
Организационные детали
Дополнительно оплачивается:
- проезд до Джума-мечети (около 200 рублей на такси). Если будут силы и желание, до мечети можно дойти и пешком за 25 минут.
- проезд до бара на такси или городском автобусе
- напитки и еда в баре
в среду и субботу в 16:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- Кукольный театр
- Когда и сколько длится?
- Когда: в среду и субботу в 16:00Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
Во-первых, гид Оксана - это просто чудо. Прекрасно владеет информацией о городе, очень доступно и ярко преподносит материал, читает стихи, рассказывает интересные истории из жизни знаменитых людей Дагестана. В процессе экскурсии мы зашли в дом-корабль (кстати очень прикольный внутри), в Джума-мечеть, а также внепланово посетили аллею с бронзовыми статуями знаменитых дагестанских спортсменов (это не входило в программу).
Во-вторых, сам город оказался очень даже интересным. Да, есть свои недостатки, но в целом симпатичный со своим южным шармом. У него интересная и насыщенная история и культура.
Единственное что обидно - в бар я так и не успел, так как надо было ехать в аэропорт. О нём ничего не могу сказать.
А сама экскурсия и гид мне очень понравились.
Оксана, спасибо! Буду давать Ваши контакты своим знакомым!