Театры и парки, море и Старый город, Джума-мечеть и магазины хорошего местного вина — всё это вы сможете увидеть и посетить на нашей прогулке. Я расскажу вам о прошлом и настоящем моего родного города. А в завершении экскурсии любителей атмосферных мест познакомлю с одним из лучших баров города, в который попадают лишь избранные.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Часть первая — познавательная

Наша прогулка будет очень насыщенной. За 3 часа вы увидите все театры города, памятники и фонтаны, главную площадь и Родопский бульвар, набережную и Каспийское море, местный Арбат и Старый город с древними улочками и строениями, скверы Фазу Алиевой и Борцов Революции. А ещё посетите величественную Джума-мечеть.

Я познакомлю вас с моей любимой Махачкалой в формате лёгкого живого общения. Вы узнаете:

как появилась и развивалась Махачкала,

где вкусно поесть и купить местное хорошее вино,

какие национальные блюда обязательно надо попробовать,

какие музеи желательно посетить,

почему часть наших женщин ходит в чёрных одеяниях,

почему в городе так мало собак и много кофеен,

правда ли, что в Дагестане разрешено многожёнство,

как сейчас играют дагестанские свадьбы,

действительно ли в городе есть настоящий дом-корабль,

как проходило становление и развитие профессиональной музыкальной культуры и кто стоял у её истоков,

какие мировые знаменитости выступали на сценах Махачкалы.

А если любите стихи, я обязательно познакомлю вас с творчеством наших великих поэтов. Свои рассказы я дополняю показом старых фотографий города и иллюстраций национальных костюмов наших народов.

Часть вторая — зажигательная

Если у вас будет желание — вечер продолжим в атмосферном закрытом баре. Там можно попробовать алкогольные напитки, вкусно поужинать, потанцевать, попеть караоке и покурить кальян. Туда пускают не всех — поэтому вы будете чувствовать себя в полной безопасности.

Организационные детали

Дополнительно оплачивается: