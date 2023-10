Светлана. Питер. 27.09.-01.10.23. «Осенние краски Дагестана».



Шикарная поездка. Я ничего не ждала от тура, не настраивалась на худшее или лучшее, а как всегда просто хотела отдохнуть и перезагрузиться после моего тяжелого трудового летнего сезона, во чтобы то ни стало.

По прибытию в Махачкалу появилось небольшое разочарование и некое чувство жалости…. Складывается ощущение, что до этого уголка России совершенно не доходят гос. средства, все оседают в Москве и Питере…. а дальнейшее путешествие только усиливало это ощущение… Я не ждала каких то лакшерных условий в поездке, меня не расстраивали какие-то бытовые нюансы по ходу путешествия.. Я ждала прекрасных пейзажей и волшебных эмоций … И я их получила на все 100500%. Перед поездкой я даже не читала отзывы. И почитала их уже после нашей поездки, когда наш менеджер Ксения сбросила мне ссылку, куда надо оставить отзыв. Столько пишут негатива, такое ощущение, что люди едут за негативом и выискиванием всяческих косяков и недочетов (ну какая разница где остановиться на 1, максимум 2 ночи, главное есть туалет, душ и кровать). Но я разделяю чувства и переживания людей, которые по много часов ехали в транспорте, находящемся в ужасном техническом состоянии. Как то по зиме сама была на экскурсии во Пскове и на меня стала капать вода с потолка в автобусе, когда начал резко таять снег во время оттепели, и какая-то сварливая бабуленция не хотела пускать меня на единственное свободное место рядом с ней, ей комфортно одной видите ли….

Видимо от нашего настроя зависит всё. И нам конечно же невероятно повезло. Нас в группе оказалось трое девушек, и прямо накануне нам поменяли гида. Не знаю какой был предыдущий, но наш новый гид - это просто находка и кладезь для любой тур фирмы и любого туриста. Во первых перемещались мы на джипе мерседес ML350: чисто, комфортно, просторно, быстро, весело, всегда с зажигательной музыкой, пели и танцевали вчетвером🙌🏼. Неожиданно у нас получился просто индивидуальный джип-тур с джигитом🙌🏼👍🏼👍🏼

Наш гид - Алихан Шаруханов. Он с легкостью объединил трех орлиц (так он нас называл🤣)) разных возрастов (34, 48 и 57 лет), легко и тонко настраивал как струны на гитаре, обладающий нескончаемым искрометным юмором. Я так много и долго не смеялась очень давно. В поездке всегда останавливались в самых атмосферных и красивых локациях и не на стандартных смотровых площадках, а в безлюдных уголках с потрясающими видами, пили кофе или чай, который готовил гид прямо на наших остановках с потрясающими горными пейзажами. Алихан решал все вопросы, мы были за ним, как за каменной стеной. Больше всего меня зацепил Гоор, это просто что-то с чем-то, а из отельных размещений - очень атмосферное стильное местечко «На Рахате». В Дербенте: совершенно новейший современный симпатичный отель «TS», расположенный на 1 линии, ооочень сильно разочаровал тем, что сточные воды отель спускал прямо в море и запах стоял просто жутчайший, со всеми вытекающими так сказать. Не понимаю таких бездушных хозяев, и кто принял в эксплуатацию такой объект🤷🏻‍♀️…. Вобщем-то там была только ночь и речь сейчас не о глобальном засорении окружающей среды…

Конечно же в рамках нашей программы мы увидели только часть красот Дагестана, многое осталось пока что за кадром, и сюда ооочень хочется вернуться вновь.

Дорогие организаторы, цените и оценивайте труд вашего бесценного (извините за тавтологию🙏🏻) гида Алихана достойно и по максимуму, он этого действительно заслуживает🙌🏼

И ещё безмерно признательна моим девочкам за шикарную компанию и классно проведенное вместе время: Насте из Томска, моей подруге Люде из Питера. Ароматное шардоне и «телу танцевать надо»🤣 мы будем помнить долго. Кто знает, может и встретимся ещё также на том же месте. Дагестан - always in my mind 💕