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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Махачкала, Тарки-Тау, Джума-мечеть, бархан Сарыкум
Сбор группы в аэропорту.
Встреча с гидом. Рекомендуемое время прилета — до 12.00.
Вас встретит гид с табличкой с названием тура. *Внимание: просьба уточнять информацию по встрече группы у менеджера.
Прежде всего, гостя на Кавказе принято вкусно накормить, ваш обед пройдет в национальном кафе, где вы отведаете блюда национальной кухни.
Далее отправитесь на экскурсию по столице Дагестана — Махачкале.
Во время экскурсии вы узнаете почему Махачкала — один из самых противоречивых городов страны.
Вы узнаете, почему ее называют «современным Вавилоном», чем живут старые улицы и набережные и как выглядят современные районы.
А также услышите о традициях и обычаях горцев и ощутите душевную теплоту местных жителей.
Вы прогуляетесь по набережной и посетите местный рынок.
Далее отправитесь на смотровую площадку Тарки-Тау, откуда открывается прекрасный вид на весь город.
Посетите Центральную Джума-мечеть, полюбуетесь ее архитектурой и окунетесь в тишину и спокойствие после городского шума.
Далее вы попадете в золотой вихрь Дагестана — на бархан Сарыкум.
Будете встречать закаты и в окружении гор и наслаждаться мини-пустыней: мечтать и делать потрясающие кадры.
Вечером разместитесь в прекрасном месте с красивыми видами на Сулакский каньон.
Чиркейское водохранилище, Сулакский каньон, пещера Нохъо
09:00 Завтрак на свежем воздухе с потрясающими видами на Сулакский каньон.
Сегодня Вы получите заряд положительных эмоций во время катания на катере по Чиркейскому водохранилищу, который поражает своей величиной и размахом.
Во время катания, вы увидите самую высокую арочную плотину в России, услышите легенду от местного жителя о своем селе, ушедшем под воду.
Далее посетите нетипичную смотровую площадку жемчужины Дагестана – Сулакский каньон, откуда откроются потрясающие виды на бирюзовые воды, над которыми пролетает живой герб Дагестана – горный орел, и там же мы выпьем свежесваренный кофе.
Вы отправитесь на вкусный обед в атмосферном месте – нескучный сад Салмановых, где готовится самая вкусная и сочная баранина на вертеле, прямо на Ваших глазах.
За доп плату: вы посетите пещеру Нохъо – новая изюминка нашего Тура!
Прогуляетесь по подвесному мосту над Сулакским каньоном.
В пещерах проложено множество лабиринтов общей протяженностью несколько сотен метров.
Гоор, Ирганайское водохранилище, Карадахская теснина
08:00 Завтрак.
Переезд в Гоор.
По дороге остановка на фото-сессию у Ирганайского водохранилища, сделаете кофе-тайм, где отведаете вкусный раф-кофе по уникальному рецепту.
По пути в Гоор увидите самый длинный тоннель в России –таинственное место, где машина сама катится в гору.
Увидите настоящий язык Шайтана (Гоор). Желающие смогут прокатиться на лошадях за доп. плату.
Встретитесь с местным Старцем.
После сытого обеда в семье, вы отправитесь в путешествие в Карадахскую теснину – жемчужина Дагестанского природного ландшафта.
Здесь вы окажетесь в самом сердце величественных гор, окруженных скалами, реками и густыми лесами.
Прогулка по тропам теснины позволит вам насладиться неповторимой атмосферой и уединиться с природой, наслаждаясь каждым моментом этого волшебного места. Вечером размещение в отеле в горах с красивыми видами.
После заселения – свободное время.
Аул Гуниб, Салтинское ущелье, Дербент
08:00 Завтрак по-горски.
Далее вы переедете в легендарный горный аул Гуниб.
Это настоящий музей под открытым небом, естественный горно-ботанический сад со своим микроклиматом, растительным и животным миром.
Во время экскурсии в Гунибский краеведческий музей, вы познакомитесь не только с историей села и бытом жителей Гуниба, увидите редкие экспонаты: стол, за которым завтракал император Александр II, когда посетил Гуниб в 1871 году и медицинские инструменты Николая Ивановича Пирогова, который принимал участие в Кавказской войне, но и сможете сделать красивое фото в национальных костюмах!
Далее вас ждет вкусный обед с дегустацией многочисленных блюд местной кухни.
Отъезд на экскурсию в Салтинское ущелье.
После прибытия в Салта, вы отправитесь на захватывающую экскурсию на Салтинский подземный водопад.
Пройдя через Салтинское ущелье, вы увидите уникальный мир кристально чистых водопадов, сталактитов и сталагмитов, создающих захватывающие ландшафты.
Переезд в Дербент.
Размещение в гостинице.
Цитадель Нарын-Кала, Джума-мечеть. Отъезд
Завтрак в гостинице.
Последний день нашего тура, вы проведем в Дербенте — самом южном и самом древнем городе России.
Посетите цитадель Нарын-Кала, которая сотни лет защищала город от нашествия кочевников.
Сохранившаяся для потомков, она является символом мужества и непобедимости народов Кавказа.
Далее вас ждет прогулка по улицам Старого города и посещение Джума мечети, построенной в 733 году.
Вы окунетесь в культуру южных народов Дагестана и почувствуете восточный колорит Дербента.
Посетите сувенирный магазин, где вы сможете приобрести подарки для себя и близких на память о Дагестане.
Здесь представлены традиционные ремесла народов, чай и сладости.
Завершите путешествие застольем в этнодоме с блюдами южно-дагестанской кухни: долма, плов, чуду и чаепитие.
Отправление в аэропорт Махачкалы. Вылет после 18.00
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах 3*г. Махачкала (2 ночи), гостевой дом в горах (1 ночь), Дербент (1 ночь).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты заезда, руб:
|Двухместное размещение
|39 500
|Доплата за одноместное размещение
|10 000
|Стоимость на ребенка до 6 лет
|27 600
|Стоимость на ребенка от 6 до 12 лет
|35 550
Указаны возможные варианты размещения. Указанные объекты размещения могут быть заменены на аналогичные по решению туроператора.
Варианты проживания
Гостиница «На Рахате»
Двухместные домики со всеми удобствами и видом на Сулакский каньон
Гостевой дом «Чалда»
Двухместные номера со всеми удобствами
Гостевой дом «Хадижат»
Двухместные номера со всеми удобствами
Отель «У моря»
Двухместные номера со всеми удобствами
Гостиница «Дуэт»
Двухместные номера со всеми удобствами
Гостиница «TS»
Двухместные номера со всеми удобствами
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное обслуживание по программе
- Услуги гида
- Проживание в гостинице
- Питание (завтрак, обед)
- Входные билеты
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Махачкала и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Посещение экскурсионного объекта (пещера Нохъо)
- Сувениры
- Место начала и завершения?
- Республика Дагестан, Махачкала
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- документы;
- удобная комплексная одежда. Рассчитывайте так, что днем может быть жарко, а вечером может быть ветрено;
- непромокаемая обувь;
- дождевик.
- солнечные очки;
- деньги для дополнительных оплат по туру (согласно программе), на питание и сувениры.
Внимание, регион многоконфессиональный. На небольшой территории проживают люди разных вероисповеданий, со своей уникальной историей, своими традициями и порядками.
Будьте толерантны в отношении обычаев кавказских народов. Посещая республики Северного Кавказа, не забывайте о внешнем виде. Не рекомендуется в теплый период оголение рук, короткие юбки, для мужчин – шорты.
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Какие правила безопасности на экскурсиях?
На экскурсиях необходимо выполнять следующие правила безопасности:
- Соблюдать общепринятые правила поведения и личной гигиены.
- Соблюдать дисциплину, четко выполнять все указания экскурсовода и руководителя группы.
- Соблюдать установленный и объявленный распорядок экскурсии, а также время, отпущенное для осмотра конкретного объекта посещения.
- Отлучаться от группы только с разрешения экскурсовода и руководителя группы.
- Приобретать и употреблять продукты питания только после согласования с руководителем группы.
- В весеннее и летнее время проводить личный визуальный осмотр на предмет обнаружения клещей.
- Внимательно слушать экскурсовода.
Техника безопасности на экскурсионных объектах:
- При посещении смотровых площадок не выходить за установленные ограждения.
- При посещении производственных помещений держаться группой. Не подходить к движущимся и вращающимся механизмам. Беречь глаза от пыли. С территории предприятий ничего не выносить.
- Быть осторожным, беречь глаза от мелкой каменной крошки и пальцы рук.
- Не разрешается отходить от маршрута (тропы, дорожки), подходить к электропроводам, неогороженным краям оврагов, обрывов и т. д.
Во время автобусной экскурсии:
- Туристы обязаны бережно обращаться с имеющимся оборудованием салона автобуса
- Посадка в автобус производится только по команде руководителя, на места, указанные руководителем.
- Ручная кладь туристов располагается в специально отведенном месте (под сиденьем, на верхней полке и др.).
- Запрещается располагать сумки или иные вещи туристов в проходах. В целях безопасности проход должен быть свободным.
- Перед началом движения автобуса экскурсант обязуется пристегнуться ремнями безопасности и не расстегивать их до полной остановки автобуса или разрешения сопровождающего лица (экскурсовода).
- Запрещено вставать со своих мест и ходить по салону во время движения автобуса.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Отзывы и рейтинг
Данный тур я приобретала даже не читая описание, только чтобы по датам совпало мое пребывание. Я даже не ожидала что эти пять дней со мной сделают, это были прекрасные дни на лайте, по кайфу, или как научил нас Алихан НА РАХАТЕ 😍 Столько положительных эмоций, смеха и столько новой музыки 🤣😎 танцевали с девочками и отдыхали на всех локациях. И еще ….. Волшебный чай и кофе - индивидуальный подход к каждой из нас, я под впечатлением до сих пор. Наша компания ОРЛИЦ - Я ВАС НЕ ЗАБУДУ❤Я не люблю писать отзывы сразу, я пишу всегда через несколько дней, когда немного отпускает, но меня еще не отпустило и похоже не отпустит. Еще раз благодарю 🙏🙏🙏 развития и процветания 🙏 я ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЕРНУСЬ ❤
Шикарная поездка. Я ничего не ждала от тура, не настраивалась на худшее или лучшее, а как всегда просто хотела отдохнуть и перезагрузиться после моего тяжелого трудового летнего сезона, во чтобы то ни стало.
По прибытию в Махачкалу появилось небольшое разочарование и некое чувство жалости…. Складывается ощущение, что до этого уголка России совершенно не доходят гос. средства, все оседают в Москве и Питере…. а дальнейшее путешествие только усиливало это ощущение… Я не ждала каких то лакшерных условий в поездке, меня не расстраивали какие-то бытовые нюансы по ходу путешествия.. Я ждала прекрасных пейзажей и волшебных эмоций … И я их получила на все 100500%. Перед поездкой я даже не читала отзывы. И почитала их уже после нашей поездки, когда наш менеджер Ксения сбросила мне ссылку, куда надо оставить отзыв. Столько пишут негатива, такое ощущение, что люди едут за негативом и выискиванием всяческих косяков и недочетов (ну какая разница где остановиться на 1, максимум 2 ночи, главное есть туалет, душ и кровать). Но я разделяю чувства и переживания людей, которые по много часов ехали в транспорте, находящемся в ужасном техническом состоянии. Как то по зиме сама была на экскурсии во Пскове и на меня стала капать вода с потолка в автобусе, когда начал резко таять снег во время оттепели, и какая-то сварливая бабуленция не хотела пускать меня на единственное свободное место рядом с ней, ей комфортно одной видите ли….
Видимо от нашего настроя зависит всё. И нам конечно же невероятно повезло. Нас в группе оказалось трое девушек, и прямо накануне нам поменяли гида. Не знаю какой был предыдущий, но наш новый гид - это просто находка и кладезь для любой тур фирмы и любого туриста. Во первых перемещались мы на джипе мерседес ML350: чисто, комфортно, просторно, быстро, весело, всегда с зажигательной музыкой, пели и танцевали вчетвером🙌🏼. Неожиданно у нас получился просто индивидуальный джип-тур с джигитом🙌🏼👍🏼👍🏼
Наш гид - Алихан Шаруханов. Он с легкостью объединил трех орлиц (так он нас называл🤣)) разных возрастов (34, 48 и 57 лет), легко и тонко настраивал как струны на гитаре, обладающий нескончаемым искрометным юмором. Я так много и долго не смеялась очень давно. В поездке всегда останавливались в самых атмосферных и красивых локациях и не на стандартных смотровых площадках, а в безлюдных уголках с потрясающими видами, пили кофе или чай, который готовил гид прямо на наших остановках с потрясающими горными пейзажами. Алихан решал все вопросы, мы были за ним, как за каменной стеной. Больше всего меня зацепил Гоор, это просто что-то с чем-то, а из отельных размещений - очень атмосферное стильное местечко «На Рахате». В Дербенте: совершенно новейший современный симпатичный отель «TS», расположенный на 1 линии, ооочень сильно разочаровал тем, что сточные воды отель спускал прямо в море и запах стоял просто жутчайший, со всеми вытекающими так сказать. Не понимаю таких бездушных хозяев, и кто принял в эксплуатацию такой объект🤷🏻♀️…. Вобщем-то там была только ночь и речь сейчас не о глобальном засорении окружающей среды…
Конечно же в рамках нашей программы мы увидели только часть красот Дагестана, многое осталось пока что за кадром, и сюда ооочень хочется вернуться вновь.
Дорогие организаторы, цените и оценивайте труд вашего бесценного (извините за тавтологию🙏🏻) гида Алихана достойно и по максимуму, он этого действительно заслуживает🙌🏼
И ещё безмерно признательна моим девочкам за шикарную компанию и классно проведенное вместе время: Насте из Томска, моей подруге Люде из Питера. Ароматное шардоне и «телу танцевать надо»🤣 мы будем помнить долго. Кто знает, может и встретимся ещё также на том же месте. Дагестан - always in my mind 💕