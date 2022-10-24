От Чечни до Дагестана. Рождественские кавказские каникулы

Приглашаем Вас в Рождественское путешествие по двум прекрасным республикам Северного Кавказа

4.7
3 отзыва
Приглашаем Вас в Рождественское путешествие по двум прекрасным республикам Северного Кавказа – Чечне и Дагестану! Это величественные горы Кавказа и чарующий Каспий, затерянные аулы – призраки и современные красавицы мечети, прекрасные озера и барханы, это гостеприимство людей и вкусная кухня! Это край, овеянный легендами, воспетый поэтами и художниками! Давайте же устроим себе каникулы по-кавказски – полные впечатлений, яркие и запоминающиеся!
От Чечни до Дагестана. Рождественские кавказские каникулы
От Чечни до Дагестана. Рождественские кавказские каникулы
От Чечни до Дагестана. Рождественские кавказские каникулы
От Чечни до Дагестана. Рождественские кавказские каникулы
От Чечни до Дагестана. Рождественские кавказские каникулы
От Чечни до Дагестана. Рождественские кавказские каникулы
От Чечни до Дагестана. Рождественские кавказские каникулы
От Чечни до Дагестана. Рождественские кавказские каникулы
От Чечни до Дагестана. Рождественские кавказские каникулы
От Чечни до Дагестана. Рождественские кавказские каникулы
От Чечни до Дагестана. Рождественские кавказские каникулы
От Чечни до Дагестана. Рождественские кавказские каникулы
От Чечни до Дагестана. Рождественские кавказские каникулы
От Чечни до Дагестана. Рождественские кавказские каникулы
От Чечни до Дагестана. Рождественские кавказские каникулы
От Чечни до Дагестана. Рождественские кавказские каникулы
От Чечни до Дагестана. Рождественские кавказские каникулы
От Чечни до Дагестана. Рождественские кавказские каникулы
Ближайшие даты:
4
янв

Что вас ожидает 🤩

Вкусная кавказская кухня
Вкусная кавказская кухня
Попробуем самые вкусные и интересные блюда региона
Потрясающий Сулакский каньон
Потрясающий Сулакский каньон
Полюбуемся на бирюзовые воды Сулака, насладимся красотой и силой каньона
Неприступная крепость Нарын-Кала
Неприступная крепость Нарын-Кала
Узнаем древнюю историю крепости, которая тысячи лет защищала город от нашествия кочевников

Программа тура по дням

1 день

Грозный

13:00-13:30 Встреча группы в аэропорту г. Грозный.

Внимание: просьба уточнять информацию по встрече и сбору группы у менеджера.

Сегодня Грозный – это спокойный, комфортный, современный мегаполис с небоскребами и новостройками, но при этом сохранивший свой национальный колорит.

Прежде всего, гостя на Кавказе принято накормить, поэтому мы отправляемся на обед, где нас познакомят с традиционной чеченской кухней.

Далее нам предстоит исследовать самые интересные места столицы.

После отправимся гулять по широким проспектам и бульварам города и посетим знаменитую мечеть «Сердце Чечни» — символ возрождения республики. Построенная в традиционном османском стиле, она является украшением архитектурного ансамбля города.

Перейдя по мосту через реку Сунжа, мы окажемся в современном квартале «Грозный Сити» и поднимемся на вертолетную площадку бизнес-центра, чтобы посмотреть на город с высоты 115 метров.

В завершение нашей пешеходной экскурсии по Грозному мы побываем в Цветочном парке и посетим православный храм Архангела Михаила, основанный в конце XIX века терскими казаками.

После экскурсии по столице нас ждет переезд в г. Аргун, где мы познакомимся с первой ультрасовременной мечетью, выполненной в стиле «хай-тек».

Она названа именем матери главы республики Аймани Кадыровой и известна также как мечеть «Сердце матери».

Особенно красива мечеть вечером.

Резной купол оснащен подсветкой, в темное время суток включаются 50 тысяч светодиодных ламп и 96 прожекторов (их цвет постоянно меняется: то розовый, то зеленый, то синий).

Наполненные впечатлениями мы отправляемся в отель в г Грозный 3 *.

ГрозныйГрозныйГрозныйГрозный
2 день

Шали. Озеро Кезеной-Ам

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров.

Сегодня нам предстоит подняться по горному серпантину к крупнейшему озеру Северного Кавказа – Кезеной-Ам и восхититься величием чеченской природы.

Кезеной-Ам – изумительное высокогорное озеро с кристально чистой водой, расположенное на границе Чечни и Дагестана.

Вы услышите связанные с ним легенды, насладитесь волшебным лазурным цветом воды и вдохнете аромат окружающих озеро субальпийских лугов.

Далее нас ждет переезд в г. Шали и сытный обед из национальных блюд.

После обеда мы отправимся любоваться архитектурой мечети «Гордость мусульман».

Это самая большая мечеть в Европе.

Облицованная белоснежным мрамором с греческого острова Тасос и украшенная яркими витражами, она погрузит вас в атмосферу настоящей восточной сказки.

Переезд в Дагестан.

Размещение в гостинице (гостиница в городах Махачкала/Каспийск/Избербаш).

Шали. Озеро Кезеной-АмШали. Озеро Кезеной-АмШали. Озеро Кезеной-АмШали. Озеро Кезеной-Ам
3 день

Сулакский каньон

Завтрак в гостинице.

Сегодня нас ждет путешествие по самым знаковым местам Дагестана.

Сначала мы отправимся любоваться водами Чиркейского водохранилища, самого крупного на всем Северном Кавказе.

Этот водоем образован на реке Сулак в результате строительства Чиркейской ГЭС.

Далее наш путь лежит в поселок Дубки, именно здесь открывается чудесный вид на Сулакский каньон.

Катание на катере по Чиркейскому водохранилищу зарядит нас положительными эмоциями и подарит потрясающие впечатления.

Обед.

Размещение в гостинице (гостиница в городах Махачкала/Каспийск/Избербаш/Чалда/Готцатль).

Сулакский каньонСулакский каньонСулакский каньонСулакский каньон
4 день

Гуниб, Гамсутль (в зависимости от погодных условий)

Завтрак в отеле.

Сегодня нам предстоит путь в горный Дагестан и знакомство с традициями аварского народа.

Гамсутль — знаменитый заброшенный аул Дагестана, расположенный на высоте почти 1500 метров над уровнем моря.

* экскурсия в Гамсутль проводится факультативо, в зависимости от погодных условий.

Он полон легенд и небылиц, а среди скопления опустевших домов «дагестанского Мачу-Пикчу» гуляют лишь ветер, да забредающие сюда отважные туристы.

Скалистые горы, рукотворные террасы и традиционная архитектура аула погрузит нас в особую атмосферу уклада жизни горцев.

На обеде мы попробуем национальные блюда аварцев: хинкал, ботишал и абрикосовую кашу.

Далее мы посетим село Гуниб, история которого неразрывно связана с именем Имама Шамиля и окончанием Кавказской войны. Краеведческий музей познакомит нас с историей села и бытом его жителей.

Максимального погружения в культуру можно достичь, примерив традиционные костюмы народов Дагестана из коллекции музея.

После насыщенного историей и красотой природы Гунибского района дня, мы отправляемся в отель.

Размещение в гостинице (гостиница в регионах Дербент/Избербаш).

Гуниб, Гамсутль (в зависимости от погодных условий)Гуниб, Гамсутль (в зависимости от погодных условий)Гуниб, Гамсутль (в зависимости от погодных условий)Гуниб, Гамсутль (в зависимости от погодных условий)
5 день

Древний Дербент, отъезд

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров.

Последний день нашего тура мы проведем в Дербенте — самом южном и самом древнем городе России.

Посещение цитадели Нарын-Кала откроет нам древнюю историю крепости, которая сотни лет защищала город от нашествия кочевников.

Сохранившаяся для потомков, она является символом мужества и непобедимости народов Кавказа.

Далее нас ждет прогулка по улицам Старого города и посещение Джума мечети, построенной в 733 году.

Мы окунемся в культуру южных народов Дагестана и почувствуем восточный колорит Дербента.

Сувенирный магазин, включенный в программу, позволит Вам приобрести подарки для себя и близких на память о Дагестане.

Здесь представлены традиционные ремесла народов, чай и сладости.

Завершаем наше путешествие застольем в этнодоме с блюдами южно-дагестанской кухни: долма, плов, чуду и чаепитие.

Трансфер группы в аэропорт.

Окончание программы в аэропорту в 18:30.

Древний Дербент, отъездДревний Дербент, отъездДревний Дербент, отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в разных отелях каждую ночь и ночь в горах.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты заезда, руб:

Двухместное размещение 40 000
Доплата за одноместное размещение12 000
Детям до 12 лет36 000
Доплата за ночь в Грозном/Махачкале


4 500/4 000

Указаны возможные варианты размещения. Указанные объекты размещения могут быть заменены на аналогичные по решению туроператора.

Варианты проживания

Гостиница «Океан»

4 ночи

Гостиница «Океан» расположена на берегу моря в Избербаше, в 100 метрах от городского пляжа. На территории работает бар и обустроена терраса. К услугам гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Производится доставка еды и напитков в номер. Гости могут забронировать семейные номера.

Все номера со шкафом для одежды оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном и кабельными каналами, холодильником, чайником и феном. В числе удобств душ. Во всех номерах отеля есть гостиная зона.

В гостинице «Океан» можно сыграть в настольный теннис.

Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»

Гостиница «Беркат»

4 ночи

Гостиница «Беркат» с рестораном и садом расположена в Грозном, в 5 км от стадиона «Ахмат-Арена». В номерах этой 3-звездочной гостиницы к услугам гостей собственная ванная комната. Из окон открывается вид на город.

Во всех номерах отеля установлен письменный стол. В числе удобств шкаф для одежды.

Каждое утро для гостей накрывают завтрак «шведский стол».

Сотрудники круглосуточной стойки регистрации говорят на русском и английском языках.

Расстояние до аэропорта Грозный составляет 6 км.

Гостиница «Беркат»Гостиница «Беркат»Гостиница «Беркат»Гостиница «Беркат»Гостиница «Беркат»Гостиница «Беркат»Гостиница «Беркат»Гостиница «Беркат»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер аэропорт – отель – аэропорт
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Проживание, указанное в программе
  • Питание, указанное в программе (HB)
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Входные билеты в музеи
  • Катание на катере
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Грозный и обратно из Махачкалы
  • Питание, не указанное в программе
  • Сувениры
Место начала и завершения?
г. Грозный
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • документы;
  • вещи на случай непогоды (брюки, свитер, куртка, шапка, шарф, зонт);
  • удобную обувь спортивного типа;
  • солнцезащитные очки;
  • солнцезащитный крем;
  • деньги для дополнительных оплат по туру (согласно программе), на питание и сувениры;
  • фотоаппарат.

Внимание, регион многоконфессиональный. На небольшой территории проживают люди разных вероисповеданий, со своей уникальной историей, своими традициями и порядками.

Будьте толерантны в отношении обычаев кавказских народов. Посещая республики Северного Кавказа, не забывайте о внешнем виде. Не рекомендуется в теплый период оголение рук, короткие юбки, для мужчин – шорты.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Рекомендуемые рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга

Из Москвы: АК Россия -08:20-10:50 / АК Utair 10:40 -13:10.

Из Махачкалы: АК Россия 18:50/ АК Победа 20:20

Из Санкт-Петербурга рекомендуется прилет на тур накануне: АК Россия 07:55-11:15

Из Махачкалы вылет на следующий день: АК Россия -15:20

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Какие правила безопасности на экскурсиях?

На экскурсиях необходимо выполнять следующие правила безопасности:

  • Соблюдать общепринятые правила поведения и личной гигиены.
  • Соблюдать дисциплину, четко выполнять все указания экскурсовода и руководителя группы.
  • Соблюдать установленный и объявленный распорядок экскурсии, а также время, отпущенное для осмотра конкретного объекта посещения.
  • Отлучаться от группы только с разрешения экскурсовода и руководителя группы.
  • Приобретать и употреблять продукты питания только после согласования с руководителем группы.
  • В весеннее и летнее время проводить личный визуальный осмотр на предмет обнаружения клещей.
  • Внимательно слушать экскурсовода.

Техника безопасности на экскурсионных объектах:

  • При посещении смотровых площадок не выходить за установленные ограждения.
  • При посещении производственных помещений держаться группой. Не подходить к движущимся и вращающимся механизмам. Беречь глаза от пыли. С территории предприятий ничего не выносить.
  • Быть осторожным, беречь глаза от мелкой каменной крошки и пальцы рук.
  • Не разрешается отходить от маршрута (тропы, дорожки), подходить к электропроводам, неогороженным краям оврагов, обрывов и т. д.

Во время автобусной экскурсии:

  • Туристы обязаны бережно обращаться с имеющимся оборудованием салона автобуса
  • Посадка в автобус производится только по команде руководителя, на места, указанные руководителем.
  • Ручная кладь туристов располагается в специально отведенном месте (под сиденьем, на верхней полке и др.).
  • Запрещается располагать сумки или иные вещи туристов в проходах. В целях безопасности проход должен быть свободным.
  • Перед началом движения автобуса экскурсант обязуется пристегнуться ремнями безопасности и не расстегивать их до полной остановки автобуса или разрешения сопровождающего лица (экскурсовода).
  • Запрещено вставать со своих мест и ходить по салону во время движения автобуса.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
М
24 окт 2022
Всё неплохо. Но хотелось бы больше времени на такие локации как Гамсутль,Дербент, Сулакский каньон. . Времени на который было не более 40 минут, а дорога достаточно длинная, считая что это первая локация после аэропорта и обеда у местных жителей. Спасибо нашему менеджеру: Юлии, которая была на связи и отвечала и помогала с решением вопросов!!
П
17 окт 2022
Спасибо! Все понравилось кроме отеля в Грозном.
Большое спасибо экскурсоводу Ирине и нашему водителю Баширу!!!
Л
11 окт 2022
Все было организовано на высоком уровне. Особенно понравилась гостиница в Избербаше. Бонус-купание в октябре в теплом Каспии

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