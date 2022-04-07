Что вас ожидает

Из Махачкалы мы отправимся к селу Гоор; проедем через Гимринский автомобильный тоннель, самый длинный в России, окажемся у слияния трех рек и увидим, где начинается Сулакский каньон. А еще побываем у Ирганайского и Гоцатлинского водохранилищ, впечатляющих ярким цветом воды.

Также в программе:

Комплекс Ахульго : вы услышите о событии, в честь которого он возведен — о сражении войск Имама Шамиля во время Кавказский войны; сможете подняться в башню и полюбоваться видами гор.

: вы услышите о событии, в честь которого он возведен — о сражении войск Имама Шамиля во время Кавказский войны; сможете подняться в башню и полюбоваться видами гор. Датунский храм (6 век) — единственный сохранившийся христианский храм на территории Дагестана и еще одна живописная локация на маршруте.

(6 век) — единственный сохранившийся христианский храм на территории Дагестана и еще одна живописная локация на маршруте. Карадахская теснина — прогуляемся по дну этого ущелья, созданного работой кропотливой реки. Стены его почти смыкаются над головой, поэтому здесь всегда царит полумрак.

— прогуляемся по дну этого ущелья, созданного работой кропотливой реки. Стены его почти смыкаются над головой, поэтому здесь всегда царит полумрак. Язык тролля — инстаграмная точка, куда не так просто добраться. С высоты 1700 метров вы полюбуетесь головокружительными видами и сделаете необычные снимки.

— инстаграмная точка, куда не так просто добраться. С высоты 1700 метров вы полюбуетесь головокружительными видами и сделаете необычные снимки. Село Гоор — вы осмотрите его знаменитые оборонительные башни 14 века и узнаете, почему это селение выдерживало длительные осады

— вы осмотрите его знаменитые оборонительные башни 14 века и узнаете, почему это селение выдерживало длительные осады Старый Кахиб — атмосферное место, один из аулов-призраков, которые часто встречаются в Дагестане.

В пути вы услышите самое любопытное о локациях на нашем маршруте. В каком из сел родился и жил имам Шамиль, где выращивают абрикосы, как налажен быт в селениях, какие традиции соблюдают и сегодня — ответим на все ваши вопросы!

Организационные детали

Экскурсию для вас проведет сертифицированный гид на японском минивэне комфорт-класса с полным приводом

Маршрут гибкий и может быть скорректирован по вашему желанию

Экскурсию можно начать из Махачкалы, Каспийска, Избербаша, Дербента

Дорога до села Гоор занимает 2,5-3 часа, но по пути мы сделаем немало остановок. Прогулка по Карадахской теснине займет 20-30 минут в одну сторону.

В дождливую погоду в горах экскурсия может быть отменена или перенесена: в сильный дождь проход в Карадахскую теснину закрыт

Дополнительные расходы