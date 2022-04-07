Из Махачкалы мы отправимся к селу Гоор; проедем через Гимринский автомобильный тоннель, самый длинный в России, окажемся у слияния трех рек и увидим, где начинается Сулакский каньон. А еще побываем у Ирганайского и Гоцатлинского водохранилищ, впечатляющих ярким цветом воды.
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В пути вы услышите самое любопытное о локациях на нашем маршруте. В каком из сел родился и жил имам Шамиль, где выращивают абрикосы, как налажен быт в селениях, какие традиции соблюдают и сегодня — ответим на все ваши вопросы!