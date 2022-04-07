От глубин Карадахской теснины до панорам на Языке тролля

Услышать истории древних построек и собрать коллекцию природных красот

Индивидуальная
Это будет путешествие к далекому селу Гоор: вы услышите историю его неприступных башен, а рядом навестите тезку норвежской достопримечательности — скальный выступ, нависающий над горами.

По пути заедем к живописным водохранилищам и Сулакскому каньону, впечатлимся текстурой ущелья Карадах, посетим комплекс Ахульго и поговорим о культуре и быте горцев.
От глубин Карадахской теснины до панорам на Языке тролля
От глубин Карадахской теснины до панорам на Языке тролля
От глубин Карадахской теснины до панорам на Языке тролля
От глубин Карадахской теснины до панорам на Языке тролля
От глубин Карадахской теснины до панорам на Языке тролля
От глубин Карадахской теснины до панорам на Языке тролля
От глубин Карадахской теснины до панорам на Языке тролля
От глубин Карадахской теснины до панорам на Языке тролля
От глубин Карадахской теснины до панорам на Языке тролля
От глубин Карадахской теснины до панорам на Языке тролля
От глубин Карадахской теснины до панорам на Языке тролля
От глубин Карадахской теснины до панорам на Языке тролля
От глубин Карадахской теснины до панорам на Языке тролля
От глубин Карадахской теснины до панорам на Языке тролля
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Из Махачкалы мы отправимся к селу Гоор; проедем через Гимринский автомобильный тоннель, самый длинный в России, окажемся у слияния трех рек и увидим, где начинается Сулакский каньон. А еще побываем у Ирганайского и Гоцатлинского водохранилищ, впечатляющих ярким цветом воды.
Также в программе:

  • Комплекс Ахульго: вы услышите о событии, в честь которого он возведен — о сражении войск Имама Шамиля во время Кавказский войны; сможете подняться в башню и полюбоваться видами гор.
  • Датунский храм (6 век) — единственный сохранившийся христианский храм на территории Дагестана и еще одна живописная локация на маршруте.
  • Карадахская теснина — прогуляемся по дну этого ущелья, созданного работой кропотливой реки. Стены его почти смыкаются над головой, поэтому здесь всегда царит полумрак.
  • Язык тролля — инстаграмная точка, куда не так просто добраться. С высоты 1700 метров вы полюбуетесь головокружительными видами и сделаете необычные снимки.
  • Село Гоор — вы осмотрите его знаменитые оборонительные башни 14 века и узнаете, почему это селение выдерживало длительные осады
  • Старый Кахиб — атмосферное место, один из аулов-призраков, которые часто встречаются в Дагестане.

В пути вы услышите самое любопытное о локациях на нашем маршруте. В каком из сел родился и жил имам Шамиль, где выращивают абрикосы, как налажен быт в селениях, какие традиции соблюдают и сегодня — ответим на все ваши вопросы!

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет сертифицированный гид на японском минивэне комфорт-класса с полным приводом
  • Маршрут гибкий и может быть скорректирован по вашему желанию
  • Экскурсию можно начать из Махачкалы, Каспийска, Избербаша, Дербента
  • Дорога до села Гоор занимает 2,5-3 часа, но по пути мы сделаем немало остановок. Прогулка по Карадахской теснине займет 20-30 минут в одну сторону.
  • В дождливую погоду в горах экскурсия может быть отменена или перенесена: в сильный дождь проход в Карадахскую теснину закрыт

Дополнительные расходы

  • Обед — 300-400 руб. /чел.; к сожалению, в горах Дагестана пока нет комфортных ресторанов и сервиса «как в Турции», зато есть радушие и гостеприимство
  • Вход в комплекс Ахульго — 50 руб.
  • Кофе — 150 руб. (по желанию)

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля или апартаментов
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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