Поучаствовать в настоящей палеонтологической экспедиции и прикоснуться к истории
Будем искать аммониты (древние моллюски), кости китов, окаменелости морских ежей и отпечатки растений Юрского периода.
После раскопок будем выезжать на экскурсии и мастер-классы: исследовать аул-призрак Гамсутль, изучать традиционную дагестанскую вышивку, любоваться подземным Салтинским водопадом и купаться в Каспийском море. А находки вы сможете увезти с собой!
сен
Описание
Организационные детали
Вам должно быть не менее 12 лет для того, чтобы вы могли принять участие в экспедиции.
Программа тура по дням
Встреча и знакомство. Сбор окаменелостей и минералов
Мы встретим вас в аэропорту Махачкалы и сразу отправимся на сбор окаменелостей неогенового периода (миоцен) недалеко от аэропорта. Затем заселимся в гостиницу, позавтракаем и отдохнем после дороги.
В 14 часов отправимся на сбор минералов (халцедон), потом будем собирать окаменелости верхнего мела – морских ежей музейного качества и другие окаменелости. Вечером возвращаемся на базу, ужинаем и отдыхаем.
Поиск аммонитов и дагестанская вышивка
Завтракаем и выезжаем в Акушинский район на поиск аммонитов мелового периода (нижний мел, аптский ярус). После этого вас ждет полевой обед и отдых, а потом продолжим собирать аммониты.
Вечером поедем на экскурсию по окрестностям, а потом будет мастер-класс по традиционной дагестанской вышивке в селе Гопшима. Вернемся на ужин в гостиницу и отдохнём.
Поиск аммонитов и мастер-класс по гончарному делу
Завтракаем и выезжаем в Акушинский район на поиск аммонитов мелового периода (нижний мел, аптский ярус). Затем вас ждёт полевой обед и отдых.
Отдохнув, продолжим собирать аммотиты и поедем на слой верхнего апта (нижний мел). Вечером будет экскурсия и мастер-класс по изготовлению керамики в cеле Балхар. Затем поужинаем и отдохнём.
Гунибская крепость и аул-призрак
Завтракаем и едем в Гуниб. Вы увидите Гунибскую крепость, а потом поднимитесь в аул-призрак Гамсутль. Устроем обед на природе и отправимся в Солтинскую теснину смотреть на каньон водопад. Вечером вас ждёт вкусный ужин и тёплые посиделки.
Поиск аммонитов юрского периода
После завтрака едем изучать келловейский ярус в Левашинском районе и собираем аммониты Среднеюрского периода. Обедаем на природе и отправляемся в Лакский район. Там будем исследовать слои Средний байос в окрестностях села Куба и собирать аммониты Stephanoceras. После этого вернёмся на базу и поужинаем.
Море и поиск костей ископаемых китов
Завтракаем и выезжаем на отложения сарматского яруса неогенового периода, собираем кости китов! Затем обедаем на природе и едем на море, там купаемся и отдыхаем на пляже. Вечером возвращаемся на ужин в гостиницу, отдыхаем и общаемся.
Сбор флоры юрского периода и вылет в Москву
После завтрака собираем вещи и сдаём номера. Выезжаем на сбор отпечатков растений Юрского периода. Собрав находки, обедаем и отдыхаем. Затем едем сбор ожелезненной древесины на слой Тоар Нижнеюрского периода.
Во второй половине дня выезжаем в аэропорт Махачкалы. Можете выбирать рейсы после 20 вечера.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- Аэропорт Махачкалы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 днейБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.