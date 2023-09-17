Палеонтологические раскопки в дагестанском селе

Поучаствовать в настоящей палеонтологической экспедиции и прикоснуться к истории

Описание
Программа по дням
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О гиде
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Ответы на вопросы
Это путешествие-погружение, в котором вы сможете воплотить свою детскую мечту и почувствовать себя искателем древностей.

Будем искать аммониты (древние моллюски), кости китов, окаменелости морских ежей и отпечатки растений Юрского периода.

После раскопок будем выезжать на экскурсии и мастер-классы: исследовать аул-призрак Гамсутль, изучать традиционную дагестанскую вышивку, любоваться подземным Салтинским водопадом и купаться в Каспийском море. А находки вы сможете увезти с собой!
Палеонтологические раскопки в дагестанском селе
Палеонтологические раскопки в дагестанском селе
Палеонтологические раскопки в дагестанском селе
Палеонтологические раскопки в дагестанском селе
Палеонтологические раскопки в дагестанском селе
Палеонтологические раскопки в дагестанском селе
Палеонтологические раскопки в дагестанском селе
Ближайшие даты:
17
сен
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Вам должно быть не менее 12 лет для того, чтобы вы могли принять участие в экспедиции.

Программа тура по дням

1 день

Встреча и знакомство. Сбор окаменелостей и минералов

Мы встретим вас в аэропорту Махачкалы и сразу отправимся на сбор окаменелостей неогенового периода (миоцен) недалеко от аэропорта. Затем заселимся в гостиницу, позавтракаем и отдохнем после дороги.

В 14 часов отправимся на сбор минералов (халцедон), потом будем собирать окаменелости верхнего мела – морских ежей музейного качества и другие окаменелости. Вечером возвращаемся на базу, ужинаем и отдыхаем.

2 день

Поиск аммонитов и дагестанская вышивка

Завтракаем и выезжаем в Акушинский район на поиск аммонитов мелового периода (нижний мел, аптский ярус). После этого вас ждет полевой обед и отдых, а потом продолжим собирать аммониты.

Вечером поедем на экскурсию по окрестностям, а потом будет мастер-класс по традиционной дагестанской вышивке в селе Гопшима. Вернемся на ужин в гостиницу и отдохнём.

3 день

Поиск аммонитов и мастер-класс по гончарному делу

Завтракаем и выезжаем в Акушинский район на поиск аммонитов мелового периода (нижний мел, аптский ярус). Затем вас ждёт полевой обед и отдых.

Отдохнув, продолжим собирать аммотиты и поедем на слой верхнего апта (нижний мел). Вечером будет экскурсия и мастер-класс по изготовлению керамики в cеле Балхар. Затем поужинаем и отдохнём.

4 день

Гунибская крепость и аул-призрак

Завтракаем и едем в Гуниб. Вы увидите Гунибскую крепость, а потом поднимитесь в аул-призрак Гамсутль. Устроем обед на природе и отправимся в Солтинскую теснину смотреть на каньон водопад. Вечером вас ждёт вкусный ужин и тёплые посиделки.

5 день

Поиск аммонитов юрского периода

После завтрака едем изучать келловейский ярус в Левашинском районе и собираем аммониты Среднеюрского периода. Обедаем на природе и отправляемся в Лакский район. Там будем исследовать слои Средний байос в окрестностях села Куба и собирать аммониты Stephanoceras. После этого вернёмся на базу и поужинаем.

6 день

Море и поиск костей ископаемых китов

Завтракаем и выезжаем на отложения сарматского яруса неогенового периода, собираем кости китов! Затем обедаем на природе и едем на море, там купаемся и отдыхаем на пляже. Вечером возвращаемся на ужин в гостиницу, отдыхаем и общаемся.

7 день

Сбор флоры юрского периода и вылет в Москву

После завтрака собираем вещи и сдаём номера. Выезжаем на сбор отпечатков растений Юрского периода. Собрав находки, обедаем и отдыхаем. Затем едем сбор ожелезненной древесины на слой Тоар Нижнеюрского периода.

Во второй половине дня выезжаем в аэропорт Махачкалы. Можете выбирать рейсы после 20 вечера.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Аэропорт Махачкалы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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