Мы встретим вас в аэропорту Махачкалы и сразу отправимся на сбор окаменелостей неогенового периода (миоцен) недалеко от аэропорта. Затем заселимся в гостиницу, позавтракаем и отдохнем после дороги.

В 14 часов отправимся на сбор минералов (халцедон), потом будем собирать окаменелости верхнего мела – морских ежей музейного качества и другие окаменелости. Вечером возвращаемся на базу, ужинаем и отдыхаем.