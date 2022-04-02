Организационные детали

Дагестан — мусульманская республика. Поэтому мы просим быть сдержанными в одежде. Очень просим девушек не одевать глубокие декольте и ребят — короткие шорты и прозрачные футболки, прозрачную или вызывающую одежду. Для мечети девушкам потребуется платок. Просим быть максимально пунктуальными и выполнять рекомендации гида-проводника.

Наше путешествие не подразумевает большие чемоданы. Пожалуйста, не берите с собой много вещей (в идеале берите такие сумки и чемоданы, которые проходят как ручная кладь) — в машине не будет отдельного отсека для вещей, и чем больше чемоданов будет, тем больше будет неудобства для всех.

Желательно прилететь за день до даты интересующего тура и улететь на следующий день после его окончания — мы поможем вам выбрать наиболее удобные рейсы. Авиабилеты стоит покупать после подтверждения тура от нас.

Обязательно возьмите с собой полис ОМС, солнцезащитный крем и головной убор (кепку или шапку) от солнца. Конечно же, надевайте удобную обувь — будем ходить по горам, и одежда должна подходить для этого и не ограничивать движения.