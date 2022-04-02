Первая встреча с Дагестаном

Прокатимся на катере по Сулакскому каньону и исследуем легендарный аул-призрак Гамсутль

Авторский тур
Если у вас есть всего два дня и хочется за это время узнать, что такое настоящий Дагестан, то это приключение для вас! Мы увидим самые красивые места республики — знаменитый Сулакский каньон, древние башни в селе Гоор и невероятный подземный водопад, пробивающийся в пещере.

А еще будем есть национальную кухню и приятно удивляться гостеприимством местных жителей.
Первая встреча с Дагестаном
Первая встреча с Дагестаном
Первая встреча с Дагестаном
Первая встреча с Дагестаном
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Организационные детали

Дагестан — мусульманская республика. Поэтому мы просим быть сдержанными в одежде. Очень просим девушек не одевать глубокие декольте и ребят — короткие шорты и прозрачные футболки, прозрачную или вызывающую одежду. Для мечети девушкам потребуется платок. Просим быть максимально пунктуальными и выполнять рекомендации гида-проводника.

Наше путешествие не подразумевает большие чемоданы. Пожалуйста, не берите с собой много вещей (в идеале берите такие сумки и чемоданы, которые проходят как ручная кладь) — в машине не будет отдельного отсека для вещей, и чем больше чемоданов будет, тем больше будет неудобства для всех.

Желательно прилететь за день до даты интересующего тура и улететь на следующий день после его окончания — мы поможем вам выбрать наиболее удобные рейсы. Авиабилеты стоит покупать после подтверждения тура от нас.

Обязательно возьмите с собой полис ОМС, солнцезащитный крем и головной убор (кепку или шапку) от солнца. Конечно же, надевайте удобную обувь — будем ходить по горам, и одежда должна подходить для этого и не ограничивать движения.

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Махачкалы, 7:00
Завершение: Махачкала, 12:00
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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