По горам и аулам Дагестана

Исследуем аулы-призраки и найдем подземный водопад

Авторский тур
Хочется найти аутентичное место, где сохранилось все настоящее? Это Дагестан! За три дня вы увидите древние аулы, отведаете необычные блюда аварской кухни, вдохновитесь красотой и нетронутостью Сулакского каньона и почувствуете себя исследователями-первооткрывателями.
По горам и аулам Дагестана
По горам и аулам Дагестана
По горам и аулам Дагестана
По горам и аулам Дагестана
По горам и аулам Дагестана
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Организационные детали

Дагестан — мусульманская республика, поэтому стоит быть сдержанными в одежде. Очень просим девушек не выбирать глубокие декольте, а ребят — короткие шорты и прозрачные футболки; вызывающую одежду. Для посещения мечети девушкам потребуется платок.

Просим быть максимально пунктуальными и выполнять рекомендации гида-проводника.

Наше путешествие не подразумевает большие чемоданы. Пожалуйста, не берите с собой много вещей (в идеале такие сумки и чемоданы, которые проходят как ручная кладь) — в машине не будет отдельного отсека для багажа.

Желательно прилететь за день до даты начала тура и улететь на следующий день после его окончания — мы поможем вам выбрать наиболее удобные рейсы. Авиабилеты стоит покупать после подтверждения тура от нас.

Обязательно возьмите с собой полис ОМС, солнцезащитный крем и головной убор (кепку или шапку) от солнца. Мы будем ходить по горам, поэтому ваша одежда и обувь должны быть удобными, не стесняющими движения.

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Махачкалы, 7:00
Завершение: Махачкала, 20:00
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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