Поездка в древней город Дербент

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Дербент — один из самых древних городов России, расположенный на южном побережье Каспийского моря.

Его история насчитывает более 5 тысяч лет и включает в себя эпохи древней Парфии, Сассанидской империи, Арабского халифата, Золотой Орды, Персии, Российской империи и Советского Союза.

Город известен своей культурной и исторической ценностью, что подтверждается включением его в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Поездка в древней город Дербент
Поездка в древней город Дербент
Поездка в древней город Дербент
Поездка в древней город Дербент
Поездка в древней город Дербент
Поездка в древней город Дербент
Ближайшие даты:
7
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Что вас ожидает:

  • Нарын-Кала «цитадель»
  • Джума-мечеть
  • Экраноплан «Лунь»
  • Набережная города Дербент
  • Армянский храм
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Дербент и экраноплан «Лунь» за 1 день.
  • Во время нашей экскурсии мы начнем с прогулки по узким улочкам старой части города. Вы увидите множество исторических и культурных достопримечательностей, включая самую древнюю мечеть в Европе - Джума-мечеть, известную также как «Пятничная мечеть». Этот исламский храм был построен в 8 веке и является одним из самых древних на Европейском континенте.
  • Затем мы отправимся на экраноплан «Лунь», чтобы насладиться прекрасными видами на город с морской стороны. Это уникальное средство передвижения было разработано в Советском Союзе и представляет собой гибрид между самолетом и катером. Наконец, мы посетим еще несколько интересных мест в Дербенте. В итоге, наша экскурсия по Дербенту станет уникальным путешествием во времени, которое позволит вам узнать много нового о богатой истории.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Трансфер
  • Интересная экскурсия
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Где удобно клиенту
Завершение: Махачкала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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