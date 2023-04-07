Дербент — один из самых древних городов России, расположенный на южном побережье Каспийского моря.
Его история насчитывает более 5 тысяч лет и включает в себя эпохи древней Парфии, Сассанидской империи, Арабского халифата, Золотой Орды, Персии, Российской империи и Советского Союза.
Город известен своей культурной и исторической ценностью, что подтверждается включением его в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Его история насчитывает более 5 тысяч лет и включает в себя эпохи древней Парфии, Сассанидской империи, Арабского халифата, Золотой Орды, Персии, Российской империи и Советского Союза.
Город известен своей культурной и исторической ценностью, что подтверждается включением его в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Ближайшие даты:
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даты
Что вас ожидает:
- Нарын-Кала «цитадель»
- Джума-мечеть
- Экраноплан «Лунь»
- Набережная города Дербент
- Армянский храм
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Дербент и экраноплан «Лунь» за 1 день.
- Во время нашей экскурсии мы начнем с прогулки по узким улочкам старой части города. Вы увидите множество исторических и культурных достопримечательностей, включая самую древнюю мечеть в Европе - Джума-мечеть, известную также как «Пятничная мечеть». Этот исламский храм был построен в 8 веке и является одним из самых древних на Европейском континенте.
- Затем мы отправимся на экраноплан «Лунь», чтобы насладиться прекрасными видами на город с морской стороны. Это уникальное средство передвижения было разработано в Советском Союзе и представляет собой гибрид между самолетом и катером. Наконец, мы посетим еще несколько интересных мест в Дербенте. В итоге, наша экскурсия по Дербенту станет уникальным путешествием во времени, которое позволит вам узнать много нового о богатой истории.
Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Трансфер
- Интересная экскурсия
- Что не входит
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Где удобно клиентуЗавершение: Махачкала
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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