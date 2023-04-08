Покорим Дагестан вместе

Описание
Фото
Выбрать день
Ответы на вопросы
Добро пожаловать в Дагестан — гордость России и один из самых красивых и разнообразных регионов страны.

Расположенный в самом южном углу России на границе с Кавказскими горами, Дагестан представляет собой удивительное сочетание величественных гор, живописных долин, скалистых берегов и чистейших рек.
Покорим Дагестан вместе
Покорим Дагестан вместе
Покорим Дагестан вместе
Покорим Дагестан вместе
Покорим Дагестан вместе
Покорим Дагестан вместе
Ближайшие даты:
10
апр
11
апр
12
апр
13
апр
14
апр
15
апр
16
апр
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Этот регион богат историей и культурой, с более чем 30 народами, каждый из которых имеет свой язык, обычаи и традиции. Здесь можно посетить крепости и мечети, где на протяжении веков слились восточные и западные влияния, создавая неповторимую мозаику архитектуры и искусства.
  • Дагестан также славится своей кухней, где местные блюда, такие как чебуреки, шашлык, лагман и кубба, приготовленные по древним рецептам, будут радовать ваши вкусовые рецепторы. Не забудьте также попробовать знаменитый местный чай, который считается одним из лучших в России.
  • 1 день: Встреча гостей прямо в аэропорту, Сулакский каньон, смотровая площадка на Буйнакском перевале, поездка на катере по Чиркейскому водохранилищу, смотровая площадка, начало каньона «Тёщин язык», село Дубки и Сулакский каньон, зип-лайн по желанию, Главрыба — форелевое хозяйство, бархан Сарыкум.
  • 2 день: Гимринский автодорожный тоннель, Ирганайская ГЭС, смотровая площадка, село Хунзах, водопад Тобот, Матласское плато, Каменная чаша.
  • 3 день: Куппинский перевал, Салтинский водопад, Гунибская ГЭС, Гуниб (смотровые площадки), Гунибский водопад, село призрак Гамсутль, село Чох.
  • 4 день: Карадахская теснина, село Кахиб, Датунский храм, село Гоор.
  • 5 день: Дербент, «Лунь», крепость Нарын-кала, прогулка по набережной, стоянка Петра I, по желанию горячий источник (с собой брать нижнее бельё для замены и полотенце).

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспортные услуги
Что не входит
  • Проживание
  • Питание
  • Входные билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Уйташ
Завершение: Махачкала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Махачкалы

Индивидуальные
Горы
Природа и пейзажи
Гастрономические
Водные развлечения
Дагестан
Выездные
Многодневные туры
5-дневные туры

Похожие туры из Махачкалы

Открывая секреты Дагестана: барханы, каньон и много гор
4 дня
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
Организатор экскурсии Алана
Алана
Нет отзывов
Открывая секреты Дагестана: барханы, каньон и много гор
Увидеть природные чудеса Дагестана и поддаться кавказскому очарованию с восточной перчинкой
Махачкала, 10:30 - отель «Жак» (ул. Ирчи Казака, 3...
9 апр
16 апр
23 апр
30 апр
25 000 за человека
Дагестан: путешествие-погружение
3 дня
🚗 На машине
Авторский тур
Организатор экскурсии Юрий
Юрий
1 отзыв
Дагестан: путешествие-погружение
Познакомиться с традициями Дагестана через национальные блюда, плетение ковров и общение с местными
Аэропорт Махачкалы, 11:20
5 мая
28 июня
26 июля
16 авг
54 000 за человека
Дагестан: водопады, теснины, пустыня и Сулакский каньон
4 дня
🚗 На машине
Авторский тур
Организатор экскурсии Магомед
Магомед
Нет отзывов
Дагестан: водопады, теснины, пустыня и Сулакский каньон
Увидеть цветущие горы Дагестана и насладиться красотой кавказской природы
Махачкала, 8:00
28 апр
8 мая
35 000 за человека
У нас ещё много экскурсий в Махачкале. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Махачкале
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ