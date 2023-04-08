Добро пожаловать в Дагестан — гордость России и один из самых красивых и разнообразных регионов страны.
Расположенный в самом южном углу России на границе с Кавказскими горами, Дагестан представляет собой удивительное сочетание величественных гор, живописных долин, скалистых берегов и чистейших рек.
Расположенный в самом южном углу России на границе с Кавказскими горами, Дагестан представляет собой удивительное сочетание величественных гор, живописных долин, скалистых берегов и чистейших рек.
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Описание
Что вас ожидает:
- Этот регион богат историей и культурой, с более чем 30 народами, каждый из которых имеет свой язык, обычаи и традиции. Здесь можно посетить крепости и мечети, где на протяжении веков слились восточные и западные влияния, создавая неповторимую мозаику архитектуры и искусства.
- Дагестан также славится своей кухней, где местные блюда, такие как чебуреки, шашлык, лагман и кубба, приготовленные по древним рецептам, будут радовать ваши вкусовые рецепторы. Не забудьте также попробовать знаменитый местный чай, который считается одним из лучших в России.
- 1 день: Встреча гостей прямо в аэропорту, Сулакский каньон, смотровая площадка на Буйнакском перевале, поездка на катере по Чиркейскому водохранилищу, смотровая площадка, начало каньона «Тёщин язык», село Дубки и Сулакский каньон, зип-лайн по желанию, Главрыба — форелевое хозяйство, бархан Сарыкум.
- 2 день: Гимринский автодорожный тоннель, Ирганайская ГЭС, смотровая площадка, село Хунзах, водопад Тобот, Матласское плато, Каменная чаша.
- 3 день: Куппинский перевал, Салтинский водопад, Гунибская ГЭС, Гуниб (смотровые площадки), Гунибский водопад, село призрак Гамсутль, село Чох.
- 4 день: Карадахская теснина, село Кахиб, Датунский храм, село Гоор.
- 5 день: Дербент, «Лунь», крепость Нарын-кала, прогулка по набережной, стоянка Петра I, по желанию горячий источник (с собой брать нижнее бельё для замены и полотенце).
Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспортные услуги
- Что не входит
- Проживание
- Питание
- Входные билеты
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт УйташЗавершение: Махачкала
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 дней 5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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