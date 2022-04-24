Природа и древности Дагестана: легкий треккинг

Пройти босиком по пустыне и исследовать древние аулы

Авторский тур
Вы удивитесь, как много всего есть в Дагестане: один из самых глубоких каньонов мира, своя пустыня с золотыми песками, живописные горные серпантины и волшебный лес с лианами.

А еще здесь много древних горных аулов, где возникает ощущение, будто попадаешь в прошлое, восточный колорит базара и море.

И все это мы увидим за 7 дней в небольших походах по 5-7 км налегке.
Природа и древности Дагестана: легкий треккинг
Природа и древности Дагестана: легкий треккинг
Природа и древности Дагестана: легкий треккинг
Природа и древности Дагестана: легкий треккинг
Природа и древности Дагестана: легкий треккинг
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Организационные детали

В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов маршрут треккинга может быть изменен.
Мы будем много ходить (по 5-7 км в день), так что берите с собой удобную обувь. А для прогулки к подземному водопаду захватите резиновые сапоги. Не лишними будут солнечные очки — в горах в это время года может быть очень солнечно. Еще берите пенки-сидушки — так можно будет присесть везде, где захочется, и комфортно чувствовать себя на наших обедах-пикниках.
По маршруту есть небольшие продуктовые магазины и кафе, местные жители продают домашний сыр, лепёшки чуду с начинкой. Для оплаты в кафе и магазинах лучше взять наличные, так как терминалов нет. Хотя практикуется оплата безналичным переводом с карты на карту — правда, хороший интернет тоже есть не везде.

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: 11:00 - сбор группы в аэропорту г. Махачкала 12:00 - сбор группы на железнодорожном вокзале г. Махачкала
Завершение: Ж / д Дербент - после 14:00 Аэропорт Махачкалы 15:00-16:00 Обратные билеты следует приобретать на рейсы самолетов после 17:00, на поезда - после 18:00
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Махачкалы

🚗На машине🧒Можно с детьми🧳Авторские туры🍀Природа и пейзажиТреккинг и походы

Еще несколько похожих предложений в Махачкале

Горы, море и древняя история Дагестана
4 дня
🚗 На машине
Авторский тур
Наталья
Нет отзывов
Горы, море и древняя история Дагестана
Полюбоваться 70-метровым водопадом и исследовать высокогорные аулы
48 900 за 1 человека
По горам и аулам Дагестана
2 дня
🚗 На машине
Авторский тур
Патимат
Нет отзывов
По горам и аулам Дагестана
Исследуем аулы-призраки и найдем подземный водопад
21 200 за 1-10 чел.
Дагестанский максимум: природа, башни и аулы-призраки
4 дня
🚗 На машине
Авторский тур
Патимат
Нет отзывов
Дагестанский максимум: природа, башни и аулы-призраки
Насладиться пейзажами и погрузиться в дагестанский колорит древних аулов
33 800 за 1 человека
Пустыни и каньоны Дагестана
10 часов
Индивидуальная
Иван
Нет отзывов
Пустыни и каньоны Дагестана
Приглашаем вас в любое удобное вам время отправиться в автопутешествие по сокровищам дагестанской природы
10 000 за 1 человека
Аул-призрак в горах Дагестана
10 часов
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
Патимат
4.5
2 отзыва
Аул-призрак в горах Дагестана
На высоте 1500 метров над уровнем моря расположился аул-призрак, местный Мачу-Пикчу, - Гамсутль
от 12 000 за 1-4 чел.
Из Махачкалы в аул-призрак Гамсутль
11 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Эльдар
5
45 отзывов
Из Махачкалы в аул-призрак Гамсутль
Открыть дагестанский Мачу-Пикчу, ощутить дух горных селений и увидеть подземный водопад
12 000 за 1-7 чел.
Лучшие места Дагестана за 3 дня
2 дня
🚗 На машине
Авторский тур
Патимат
Нет отзывов
Лучшие места Дагестана за 3 дня
Прокатиться на катере по Сулакскому каньону и походить по золотому песку пустыни
22 450 за 1 человека
Путешествие в древний город Дербент
10 часов
Индивидуальная
Патимат
Нет отзывов
Путешествие в древний город Дербент
Нас ждет древнейший город России, с его старыми улочками и древними мечетями
от 12 000 за 1-4 чел.
Топовый тур в Дагестан
5 дней
Авторский тур
ЭтноМир
Нет отзывов
Топовый тур в Дагестан
Дагестан - одно из интереснейших мест в России
45 000 за 1 человека
Поездка к древним башням аулов Гоор и Кахиб
15 часов
Индивидуальная
ЭтноМир
Нет отзывов
Поездка к древним башням аулов Гоор и Кахиб
Мы проедем по серпантину Буйнакского перевала, сквозь 4-километровый Гимринский тоннель, вдоль живописного Ирганайского
от 25 000 за 1-5 чел.
Отдых на побережье Каспийского моря и основные достопримечательности Дагестана
3 дня
🚗 На машине
Авторский тур
Наталья
Нет отзывов
Отдых на побережье Каспийского моря и основные достопримечательности Дагестана
Жить в лучшем отеле Дагестана и путешествовать по горным аулам
39 900 за 1 человека
Хунзах и Матлас - в сердце Горного Дагестана
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Марианна
Нет отзывов
Хунзах и Матлас - в сердце Горного Дагестана
Открыть древнюю историю Аварского ханства и влюбиться в величественные пейзажи края
11 000 за 1-4 чел.
У нас ещё много экскурсий 😎 в Махачкале. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Махачкале
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ