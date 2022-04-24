Организационные детали

В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов маршрут треккинга может быть изменен.

Мы будем много ходить (по 5-7 км в день), так что берите с собой удобную обувь. А для прогулки к подземному водопаду захватите резиновые сапоги. Не лишними будут солнечные очки — в горах в это время года может быть очень солнечно. Еще берите пенки-сидушки — так можно будет присесть везде, где захочется, и комфортно чувствовать себя на наших обедах-пикниках.

По маршруту есть небольшие продуктовые магазины и кафе, местные жители продают домашний сыр, лепёшки чуду с начинкой. Для оплаты в кафе и магазинах лучше взять наличные, так как терминалов нет. Хотя практикуется оплата безналичным переводом с карты на карту — правда, хороший интернет тоже есть не везде.