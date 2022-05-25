Путешествие к 8 цеху «Дагдизель» из Махачкалы

Добраться до одного из самых фактурных мест Дагестана и поучиться управлять катером

Готовы приоткрыть завесу военных тайн СССР? Всего в 3 километрах от берега Каспийска над морем возвышается 8 цех завода «Дагдизель», куда мы и отправимся сначала на автомобиле, а затем — на катере.

Вы осмотрите производственные помещения, где изготавливали торпеды, откроете истории и легенды этого места.

А на обратном пути сможете искупаться и встать у штурвала катера.
Путешествие к 8 цеху «Дагдизель» из Махачкалы
Путешествие к 8 цеху «Дагдизель» из Махачкалы
Путешествие к 8 цеху «Дагдизель» из Махачкалы
Путешествие к 8 цеху «Дагдизель» из Махачкалы
Путешествие к 8 цеху «Дагдизель» из Махачкалы
Путешествие к 8 цеху «Дагдизель» из Махачкалы
Путешествие к 8 цеху «Дагдизель» из Махачкалы
Путешествие к 8 цеху «Дагдизель» из Махачкалы
Путешествие к 8 цеху «Дагдизель» из Махачкалы
Путешествие к 8 цеху «Дагдизель» из Махачкалы
Путешествие к 8 цеху «Дагдизель» из Махачкалы
Путешествие к 8 цеху «Дагдизель» из Махачкалы
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

На катере — к секретному цеху!

Долгое время 8-ой цех завода «Дагдизель» находился под грифом «совершенно секретно», но сегодня мы можем смело отправиться к объекту, на котором проходили испытания морских торпед. Из Махачкалы мы доедем до причала Каспийска, а затем на катере доберемся до цеха. Здесь вы пройдете по производственным цехам, сделаете атмосферные фото, услышите об истории и легендах этого места. Осмотрите ключевые заводские помещения и перенесетесь в советское прошлое.

Искупаться в море и встать у штурвала

По закону дагестанского гостеприимства мы организуем небольшой пикник прямо на территории цеха и угостим вас фруктами и горячим чаем. Если позволит погода, вы сможете нырнуть в море с трехметровой высоты и поплавать рядом с островом-цехом. А на обратном пути капитан катера предложит вам взять штурвал в свои руки и поучит управлять судном.

Если захотите, программу экскурсии можно расширить: мы прогуляется по самой длинной набережной Каспийска, посетим памятник русской учительнице или отправимся на знаменитый продуктовый базар Махачкалы.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Мы встретим вас в аэропорту или у вашего отеля
  • Трансфер на автомобиле и катере входит в стоимость. Дорога на катере займет около 30 минут, еще час мы проведем в цеху. При желании можно будет порулить катером.
  • Также в экскурсию включен легкий перекус: фрукты и чай
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды

Дополнительные опции (по желанию)

  • Аренда минивэна для группы до 7 человек: +1000 руб. к стоимости
  • Дополнение программы: +2000 руб. к стоимости. После цеха мы сможем на ваш выбор: прогуляться по Каспийску, посетить базар или обзорную площадку Махачкалы.
  • В летнее время можно искупаться (для этого захватите с собой купальные принадлежности)

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Махачкалы

🎩ИндивидуальныеВодные🧒Можно с детьми⚙️Необычные

Еще несколько похожих предложений в Махачкале

Из Махачкалы - в самые живописные места Дагестана
12 часов
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Групповая
Анна
Нет отзывов
Из Махачкалы - в самые живописные места Дагестана
Сулакский каньон, бархан Сарыкум, Чиркейское водохранилище и прогулка на катере за 1 день
25 мая
26 мая
27 мая
5 900 за 1 человека
Топовый тур в Дагестан
5 дней
Авторский тур
ЭтноМир
5
5 отзывов
Топовый тур в Дагестан
Дагестан - одно из интереснейших мест в России
2 июня
9 июня
16 июня
50 000 за 1 человека
Дагестан: путешествие-погружение
2 дня
🚗 На машине
Авторский тур
Юрий
Нет отзывов
Дагестан: путешествие-погружение
Познакомиться с традициями Дагестана через национальные блюда, плетение ковров и общение с местными
28 мая
29 мая
12 июня
29 500 за 1 человека
Сулакский каньон и бархан Сарыкум - сокровища Дагестана
7 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Марианна
5
81 отзыв
Сулакский каньон и бархан Сарыкум - сокровища Дагестана
Поразиться красоте самого глубокого ущелья Европы и увидеть одну из крупнейших песчаных гор в мире
25 мая
26 мая
27 мая
7 000 за 1-4 чел.
Самые знаковые места Дагестана за 3 дня: каньон, пустыня, водопады и горные аулы
2 дня
🚗 На машине
Авторский тур
Магомед
Нет отзывов
Самые знаковые места Дагестана за 3 дня: каньон, пустыня, водопады и горные аулы
Покататься на катере по Сулакскому каньону и увидеть дагестанский Мачу-Пикчу
30 мая
18 июня
3 июля
26 500 за 1 человека
Бархан Сарыкум и Сулакский каньон с прогулкой на катере
10 часов
Групповая
ЭтноМир
4.7
119 отзывов
Бархан Сарыкум и Сулакский каньон с прогулкой на катере
Приглашаю вас в однодневный тур по самым красивым местам Дагестана
Сегодня
Завтра
23 мая
3 500 за 1 человека
Незабываемые места Дагестана: Сулакский каньон и бархан Сарыкум
9 часов
Индивидуальная
Амрах
4.5
14 отзывов
Незабываемые места Дагестана: Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Давайте отправимся к самому глубокому каньону в Европе! По его бирюзовым водам вы сможете прокатиться на катере, а со
8 000 за 1-4 чел.
Головокружительный Дагестан
10 часов
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
Гаджи
4.9
55 отзывов
Головокружительный Дагестан
Сулакский каньон, бархан Сарыкум и Чиркейское водохранилище в путешествии из Махачкалы
Завтра
29 мая
30 мая
7 500 за 1-4 чел.
Сулакский каньон и бархан Сарыкум: путешествие из Махачкалы
10 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Курбан
4.5
10 отзывов
Сулакский каньон и бархан Сарыкум: путешествие из Махачкалы
Полюбоваться фантастической природой Дагестана и узнать самое интересное о местных традициях
23 мая
29 мая
30 мая
6 500 за 1-4 чел.
Путешествие-перезагрузка в горном ауле Дагестана
1 день
🚗 На машине
Авторский тур
Александра
Нет отзывов
Путешествие-перезагрузка в горном ауле Дагестана
Пожить в спокойном месте среди гор и фруктового сада и наслаждаться природой без спешки
14 июня
2645023 805 за 1 человека
Путешествие на Сулакский каньон с прогулкой на катере для вашей компании
10 часов
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
Amirov-Tour
Нет отзывов
Путешествие на Сулакский каньон с прогулкой на катере для вашей компании
За пределами городов в Дагестане есть множество интересных мест
Завтра
23 мая
24 мая
от 23 000 за 1-4 чел.
Поездка в группе на Сулакский каньон и бархан Сары-кум
10 часов
Групповая
Патимат
4.8
64 отзыва
Поездка в группе на Сулакский каньон и бархан Сары-кум
Приглашаем вас на экскурсию к одной из самых живописных природных достопримечательностей Дагестана! Вас ждут
Завтра
23 мая
24 мая
3 500 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Махачкале. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Махачкале
ХОРОШО
🧭
ТАМ