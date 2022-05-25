Долгое время 8-ой цех завода «Дагдизель» находился под грифом «совершенно секретно», но сегодня мы можем смело отправиться к объекту, на котором проходили испытания морских торпед. Из Махачкалы мы доедем до причала Каспийска, а затем на катере доберемся до цеха. Здесь вы пройдете по производственным цехам, сделаете атмосферные фото, услышите об истории и легендах этого места. Осмотрите ключевые заводские помещения и перенесетесь в советское прошлое.
По закону дагестанского гостеприимства мы организуем небольшой пикник прямо на территории цеха и угостим вас фруктами и горячим чаем. Если позволит погода, вы сможете нырнуть в море с трехметровой высоты и поплавать рядом с островом-цехом. А на обратном пути капитан катера предложит вам взять штурвал в свои руки и поучит управлять судном.
Если захотите, программу экскурсии можно расширить: мы прогуляется по самой длинной набережной Каспийска, посетим памятник русской учительнице или отправимся на знаменитый продуктовый базар Махачкалы.