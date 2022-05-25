Готовы приоткрыть завесу военных тайн СССР? Всего в 3 километрах от берега Каспийска над морем возвышается 8 цех завода «Дагдизель», куда мы и отправимся сначала на автомобиле, а затем — на катере. Вы осмотрите производственные помещения, где изготавливали торпеды, откроете истории и легенды этого места. А на обратном пути сможете искупаться и встать у штурвала катера.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

На катере — к секретному цеху!

Долгое время 8-ой цех завода «Дагдизель» находился под грифом «совершенно секретно», но сегодня мы можем смело отправиться к объекту, на котором проходили испытания морских торпед. Из Махачкалы мы доедем до причала Каспийска, а затем на катере доберемся до цеха. Здесь вы пройдете по производственным цехам, сделаете атмосферные фото, услышите об истории и легендах этого места. Осмотрите ключевые заводские помещения и перенесетесь в советское прошлое.

Искупаться в море и встать у штурвала

По закону дагестанского гостеприимства мы организуем небольшой пикник прямо на территории цеха и угостим вас фруктами и горячим чаем. Если позволит погода, вы сможете нырнуть в море с трехметровой высоты и поплавать рядом с островом-цехом. А на обратном пути капитан катера предложит вам взять штурвал в свои руки и поучит управлять судном.

Если захотите, программу экскурсии можно расширить: мы прогуляется по самой длинной набережной Каспийска, посетим памятник русской учительнице или отправимся на знаменитый продуктовый базар Махачкалы.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Мы встретим вас в аэропорту или у вашего отеля

Трансфер на автомобиле и катере входит в стоимость. Дорога на катере займет около 30 минут, еще час мы проведем в цеху. При желании можно будет порулить катером.

Также в экскурсию включен легкий перекус: фрукты и чай

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды

Дополнительные опции (по желанию)