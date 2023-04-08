Путешествие к водопадам Хунзаха

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Одни из самых красивых водопадов России, Хунзах — бывшая столица Аварского ханства, Каменная чаша и это только та малая часть того, что вы увидите и услышите. Добро пожаловать в Дагестан!
Путешествие к водопадам Хунзаха
Путешествие к водопадам Хунзаха
Путешествие к водопадам Хунзаха
Путешествие к водопадам Хунзаха
Путешествие к водопадам Хунзаха
Путешествие к водопадам Хунзаха
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Что вас ожидает:

  • Самый длинный автодорожный тоннель в России. Башня имама Газимагомеда Ирганайское водохранилище
  • Водопад Тобот и Итлятляр Каменная чаша Дом музей им. Расула Гамзатова Матлас
  • Ханские водопады
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Описание

Что вас ожидает:

  • Предлагаю вам посетить локацию Хунзахский район, который богат не только историей, но и природой. Водопад Тобот — один из самых красивых водопадов России. В разные века границы этого государства были раскиданы от заснеженных гор до побережья Каспийского моря. Хунзахский район подарил нашей стране таких известных поэтов как: Гамзат Цадаса, Расул Гамзатов, Фазу Алиева.
  • Первая точка на которую мы отправимся — Водопад Тобот и Итлятляр откуда нам откроется прекрасный вид на каньон Цолотль на заснеженные горы. Следующая точка — Каменная чаша, далее мы поедем в Матлас, где прогуляемся и увидим Ханский водопад. Посетим родовое село и дом, где вырос поэт Расул Гамзатов, там мы познакомимся с историей жизни нашего поэта. Далее мы посетим мельницу, где изготавливают знаменитый дагестанский Урбеч — экологически чистый продукт, по желанию можно его приобрести. Вот такое увлекательное путешествие вас ждёт.

Важная информация:

Рекомендуем одеться и обуться в удобную форму для пешего тура. Взять собой солнцезащитные очки и крем от загара.

с понедельника в 08.00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Гид-проводник
  • Транспорт
Что не входит
  • Авиа и ж/д билеты.
  • Обед
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: с понедельника в 08.00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Рекомендуем одеться и обуться в удобную форму для пешего тура. Взять собой солнцезащитные очки и крем от загара
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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