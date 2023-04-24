Давайте исследовать Дагестан вместе! Мы покажем вам лучшее, ради чего стоит посетить этот удивительный край: Сулакский каньон, бархан Сарыкум, Дербентская крепость, высокие водопады, озеро в горах, теснины и ущелья, заброшенный аул и горные селения, где до сих пор живут и чтят традиции предков — край бурных рек, головокружительных вершин и старинных горных селений ждет вас.
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Что вас ожидает:
- Центральная Джума-мечеть Махачкалы
- Сквер Фазу Алиевой
- Центральная площадь Махачкалы и Дом правительства
- Памятник Сулейману Стальскому
- Родопский бульвар и городской пляж
- Смотровая площадка горы Тарки-Тау
- Чиркейское водохранилище
- Смотровая площадка на Сулакский каньон в поселке Дубки
- Подвесной мост и пещеры Нохъо
- Село Зубутли
- Река Сулак
- Форелевое хозяйство «Главрыба»
- Бархан Сарыкум
- Гимринская башня
- Ирганайское водохранилище
- Гунибская ГЭС
- Мемориальный комплекс «Андалал»
- Хунзахское плато
- Водопады Тобот и Итлятляр
- Озеро Мочох
- Матласское ущелье
- Каменная чаша
- Гоцатлинское водохранилище
- Гоцатлинская ГЭС
- Старый Кахиб
- Село Гоор
- «Язык Тролля»
- Датунский храм
- Чохские террасы
- Село-призрак Гамсутль
- Салтинский подземный водопад
- Село Гуниб
- Краеведческий музей в Гунибе
- Памятник «Белые журавли»
- Смотровая площадка на Гуниб
- Экраноплан «Лунь»
- Дербентская крепость
- Старая часть Дербента
- Джума-мечеть в Дербенте
- Девичьи бани
- Армянская церковь (музей ковров)
- Улица Счастливых людей (Стеклянный мост)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Знакомство с МахачкалойПервый день посвятим знакомству с прекрасным городом — Махачкалой. Во время вечерней экскурсии мы посетим главные местные достопримечательности: центральную Джума-мечеть, сквер Фазу Алиевой, главную площадь города и многие другие, поднимемся на смотровую площадку горы Тарки-Тау, с которой открывается панорамный вид на Махачкалу. По вашему желанию можем завершить экскурсию ужином в ресторане с местной кухней и национальными танцами.
Сулакский каньон и бархан СарыкумВо второй день нас ждет увлекательное путешествие на Сулакский каньон. Дорога к нему лежит через живописный Буйнакский перевал. Сделаем на Чиркейском водохранилище, посетим смотровую площадку, пройдемся по подвесному мосту и заглянем в пещеры Нохъо. Дальше вас ждет джиппинг до села Зубутли и обратно, прогулка на катере по реке Сулак, экскурсия по форелевому хозяйству «Главрыба» и финальная точка экскурсии — бархан Сарыкум.
Села Хунзах, Кахиб и ГоорТретий день проведем в окрестностях дагестанского села Хунзах. Отправимся к Гимринской башне, посетим искусственное Ирганайское водохранилище и Хунзахское плато, где находятся прекрасные водопады Тобот и Итлятляр. Также нас ждет уникальный горный водоем — озеро Мочох. Вы увидите Матласское ущелье и теснину под названием Каменная чаша. В четвертый день отправимся в старинные села Кахиб и Гоор, имеющих богатую историю. Завершится наша экскурсия в средневековом Датунском храме.
Салтинский водопад и ДербентВ пятый день отправимся в высокогорное село Гуниб, где находится мемориальный комплекс памяти павших защитников Родины «Белые журавли». Отправимся на джипах в село-призрак Гамсутль, а после — в аул Чох и Чохские террасы. Дорога приведет нас к Салтинскому подземному водопаду. Последний день тура посвятим Дербенту, древнейшему городу России. Нас ждет осмотр уникального экспоната — экраноплана «Лунь». Отправимся на экскурсию по Дербентской крепости и посетим ресторан национальной кухни.
по понедельникам в 12:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер от/до аэропорта
- Экскурсионное обслуживание по программе
- Транспортное обслуживание по программе
- Джиппинг до локаций
- Проживание в отелях и гостевых домах
- Прогулка на катере по реке Сулак
- Завтраки и обеды (2, 3, 4, 5, 6 день)
- Входные билеты и эко-сборы
- Что не входит
- Ужины
- Авиа и ж/д билеты до Махачкалы и обратно
- Доплата за одноместный номер (10000 руб.)
- Сувениры
- Место начала и завершения?
- Аэропорт Махачкалы (Уйташ)
- Когда и сколько длится?
- Когда: по понедельникам в 12:00Экскурсия длится около 6 днейБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
- Важная информация
- В случае, если вы выбираете на сайте полную оплату на месте гиду наличными, мы свяжемся с вами до экскурсии и попросим внести предоплату.
- Туроператор оставляет за собой право в целях безопасности изменить экскурсионную программу по погодным условиям.
- Что взять с собой?
- Воду и перекус
- Паспорт
- Наличные деньги
- Солнцезащитные очки и крем
- Головной убор
- Купальные принадлежности
- Предметы личной гигиены (шампунь, тапочки, зубная щетка и паста и т. д.)
- Аптечку
- Зарядное устройство для гаджетов
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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