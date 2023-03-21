Юрий — ваша команда гидов в Махачкале

Провели 128 экскурсий для 181 туриста

Привет, дорогой гость! Меня зовут Юра, будем знакомы. В 2019 году я ушел с офисной работы и решил сделать путешествия делом своей жизни. Мы с командой придумали формат иммерсивных путешествий — это про полное погружение, дегустацию лучшего и поиск смыслов. Наши туры — это дорога к себе, включение в настоящий момент и неординарные пути. Открываем места как многослойный пирог, чтобы добраться до самой вкусной начинки. Поехали с нами в иммерсивные приключения! Вместе с коллегами провожу иммерсивную квест-экскурсию по Тбилиси, после которой ты удивишься, как необычно можно исследовать город. Твои глаза загорятся восторгом и вдохновением, а в сердце навсегда поселится любовь к Тбилиси. Мы покажем тебе город через его звуки, вкусы, запахи, истории и тонкие детали. Приготовься полностью погрузиться в атмосферу Тбилиси и наслаждаться жизнью, как настоящий грузин!