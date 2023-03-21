Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 10 лет. Возможны изменения по дням экскурсионной программы, порядку посещения объектов и остановок в гостиницах, в том числе, из-за погодных условий или других факторов. Качество программы при этом не пострадает.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Махачкала, аэропорт
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юрий — ваша команда гидов в Махачкале
Провели 128 экскурсий для 181 туриста
Привет, дорогой гость! Меня зовут Юра, будем знакомы. В 2019 году я ушел с офисной работы и решил сделать путешествия делом своей жизни. Мы с командой придумали формат иммерсивных путешествий — это про полное погружение, дегустацию лучшего и поиск смыслов. Наши туры — это дорога к себе, включение в настоящий момент и неординарные пути. Открываем места как многослойный пирог, чтобы добраться до самой вкусной начинки. Поехали с нами в иммерсивные приключения!
Вместе с коллегами провожу иммерсивную квест-экскурсию по Тбилиси, после которой ты удивишься, как необычно можно исследовать город. Твои глаза загорятся восторгом и вдохновением, а в сердце навсегда поселится любовь к Тбилиси. Мы покажем тебе город через его звуки, вкусы, запахи, истории и тонкие детали. Приготовься полностью погрузиться в атмосферу Тбилиси и наслаждаться жизнью, как настоящий грузин!