Путешествие-погружение: все грани Дагестана за выходные

Посетить самые захватывающие места, пообщаться с местными жителями и узнать главный секрет Дагестана

Описание
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Ответы на вопросы
За 3 дня вы продегустируете дивный горный край со всех сторон.

Пройдётесь по подвесному мосту над Сулакским каньоном, побываете в таинственном ауле Гамсутль, в древнем Дербенте и в пещере «Нохъо».

Попробуете все виды чуду и научитесь его готовить, насладитесь ароматным кофе, любуясь террасами, лугами и каньонами. Будете жить в горах и познакомитесь с коренными жителями. А ещё вас ждут приятные сюрпризы, квиз и загадки. Мы обо всём позаботились, а у вас впереди — удивления, подарки и вдохновение!
Путешествие-погружение: все грани Дагестана за выходные
Путешествие-погружение: все грани Дагестана за выходные
Путешествие-погружение: все грани Дагестана за выходные
Путешествие-погружение: все грани Дагестана за выходные
Путешествие-погружение: все грани Дагестана за выходные
Путешествие-погружение: все грани Дагестана за выходные
Путешествие-погружение: все грани Дагестана за выходные
Ближайшие даты:
7
апр
14
апр
21
апр
29
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даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 10 лет.
Возможны изменения по дням экскурсионной программы, порядку посещения объектов и остановок в гостиницах, в том числе, из-за погодных условий или других факторов. Качество программы при этом не пострадает.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Махачкала, аэропорт
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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