Путешествие в Махачкалу: Индивидуальная экскурсия по Грозному и окрестностям
Чечня — республика с богатой историей и с войнами в прошлом, которая имеет иной облик на сегодняшний день. Мы отправимся с вами в один из быстрорастущих и современных городов России – Грозный.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Гимринский тоннель
- Гимринская башня
- Аул-призрак Гамсутль
- Салтинская теснина
- Ирганайское водохранилище
- Гунибская ГЭС
- Гергебильская ГЭС
- Аул Чох
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Гамсутль— аул призрак или Дагестанский Мачу-Пикчу. Село с многовековой историей традиционной горской архитектурой, расположен в Гунибском районе Дагестана. Люди покинули его около 30лет назад. на сегодняшний день сохранилась лишь часть села, расположеная на самой вершине горы,здесь на высоте около 1500 метров над уровнем моря. По преданию, ни один враг не смог захватить аул. Так же и нам будет нелегко добраться туда. В аул ведет узкая тропа машине туда не доехать. Поэтому это путешествие для любителей активного отдыха и все же этот путь стоит пройти, что бы увидеть красоту и великолепие гор.
По пути несколько остановок, обед или просто сделать фотографии, сможете покататься на качелях с видом на изумрудные воды. Так же увидите Гимринскую тоннель, Ирганайское водохранилище и Гимринская башня, а гид расскажет вам немного из истории связанные с эти местом и о великом Имаме Шамиле!
Салтинская теснина—удивительный памятник природы. На вроде в теснину увидим завораживающий водопад, падающий с 20-ти метровой высоты😍. Он образуется из реки с очень красивым названием Салтинка.
Так же в этом путешествии вы увидите два малых ГЭС Дагестана.
Гергебильская ГЭС—первенец гидроэнергетики Дагестана, расположена на р. Кара-Койсу. Станция является старейшей ГЭС Дагестана.
Гунибская ГЭС являющейся более молодой, полностью ее построили лишь в 2005 году. Распологается она выше по течению от Гергебильской ГЭС.
Ежедневно в 8:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Услуги гида
- Что не входит
- Личные расходы
- Питание
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: По договоренности Махачкала, КаспийскЗавершение: По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 8:00Экскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Дорогие гости! Берите с собой солнцезащитные очки и крем).
- Можно взять бутылку воды!
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
26 июля 2023
Здравствуйте, большое спасибо нашему гиду. Эмоций море, виды завораживают 😻. Истории от гида интересные, комфортный транспорт и весёлая компания в лице гида! Рекомендую всем!!!
Е
Екатерина
18 июля 2023
Все было просто великолепно, до сих пор эмоции переполняют, спасибо Вам огромное за все.
Если честно, не ожидали что будет настолько интересно, мы однозначно ещё вернёмся 😊
Если честно, не ожидали что будет настолько интересно, мы однозначно ещё вернёмся 😊
М
Магомед
18 июля 2023
Спасибо Вам большое за экскурсию! Обязательно будем рекомендовать Вас всем, отличный водитель, гид и бонусом прекрасный фотограф!
Экскурсия была очень интересной и познавательной!
Экскурсия была очень интересной и познавательной!
А
Алжана
4 июля 2023
Здравствуйте, Нурмагомед✋🏼
Хотели бы поблагодарить вас за проведенную экскурсию. Так подробно,понятно и главное терпеливо все показывали и объяснили нам. Мы остались в восторге от экскурсии, обещаем вернутся ещё раз
Хотели бы поблагодарить вас за проведенную экскурсию. Так подробно,понятно и главное терпеливо все показывали и объяснили нам. Мы остались в восторге от экскурсии, обещаем вернутся ещё раз
Н
Нурмагомед
3 июля 2023
h
hi+79674
3 июля 2023
Все прошло отлично, комфортное вождение, отличная музыка, и прекрасная экскурсия по прекрасной республике!
Буду смело советовать друзьям и близким! 👍
Буду смело советовать друзьям и близким! 👍
О
Омаров
3 июля 2023
Честно говоря давно не испытывал таких впечатлений. Особенно я восхищён вашей харизмой и стилем 😉
Просто идеальное чувство юмора тоже имеется 👍🏻
Кроме красивых пейзажей и богатого исторического наследия, вы показали нам Чечню, закрытую от туристических глаз🔥
Ещё хочется отметить навыки вождения, просто идеально управляете автомобилем, так еще и приятная музыка, плейлист на любой вкус✔️
В общем и целом, я очень рад что мне попался такой гид как ты Нурмагомед!
Просто идеальное чувство юмора тоже имеется 👍🏻
Кроме красивых пейзажей и богатого исторического наследия, вы показали нам Чечню, закрытую от туристических глаз🔥
Ещё хочется отметить навыки вождения, просто идеально управляете автомобилем, так еще и приятная музыка, плейлист на любой вкус✔️
В общем и целом, я очень рад что мне попался такой гид как ты Нурмагомед!
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