Гамсутль— аул призрак или Дагестанский Мачу-Пикчу. Село с многовековой историей традиционной горской архитектурой, расположен в Гунибском районе Дагестана. Люди покинули его около 30лет назад. на сегодняшний день сохранилась лишь часть села, расположеная на самой вершине горы,здесь на высоте около 1500 метров над уровнем моря. По преданию, ни один враг не смог захватить аул. Так же и нам будет нелегко добраться туда. В аул ведет узкая тропа машине туда не доехать. Поэтому это путешествие для любителей активного отдыха и все же этот путь стоит пройти, что бы увидеть красоту и великолепие гор.

По пути несколько остановок, обед или просто сделать фотографии, сможете покататься на качелях с видом на изумрудные воды. Так же увидите Гимринскую тоннель, Ирганайское водохранилище и Гимринская башня, а гид расскажет вам немного из истории связанные с эти местом и о великом Имаме Шамиле!

Салтинская теснина—удивительный памятник природы. На вроде в теснину увидим завораживающий водопад, падающий с 20-ти метровой высоты😍. Он образуется из реки с очень красивым названием Салтинка.

Так же в этом путешествии вы увидите два малых ГЭС Дагестана.

Гергебильская ГЭС—первенец гидроэнергетики Дагестана, расположена на р. Кара-Койсу. Станция является старейшей ГЭС Дагестана.

Гунибская ГЭС являющейся более молодой, полностью ее построили лишь в 2005 году. Распологается она выше по течению от Гергебильской ГЭС.