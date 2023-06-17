Главное отличие джип-тура — это активное преодоление природных препятствий, позволяющее посетить места недоступные туристам на классических маршрутах. В тур включены экскурсии, дегустация местной кухни, водные прогулки и активный отдых.
Ближайшие даты:
17
июн
июн
19
июл
июл
23
авг
авг
20
сен
сен
18
окт
окт
Что вас ожидает:
- Бархан Сары-Кум
- С. Зубутли
- П. Дубки
- Сулакский каньон
- С. Ишкарты
- С. Харачи
- Ирганайское водохранилище
- Карадахская теснина
- Хунзахское плато
- Цолотлинский каньон
- Водопад Тобот
- Каменная чаша
- Крепость Арани
- Местная национальная мельница
- Мемориал Белые журавли
- Матласский каньон
- Матласская теснина
- Матласские водопады
- Язык Тролля
- Гоорские башни
- С. Гебгуда
- Поляна Цамаури
- Река Бараор
- Ранчо в с. Хадиял
- Заброшенный аул Тадиял
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет
Главное отличие джип-тура — это активное преодоление природных препятствий, позволяющее посетить места недоступные туристам на классических маршрутах.
Помимо езды на внедорожниках в тур включены экскурсии, дегустация местной кухни, водные прогулки и активный отдых.
Экстремальный джип-тур создан для любителей интенсивных туров! Дагестан никогда еще не был таким завораживающим, невероятным и экстремальным!
Программа тура:
- 1 день. Бархан Сары-Кум и Сулакский каньон.
- Бархан Сары-Кум,
- с. Зубутли,
- прогулка на катере по бирюзовым водам Сулакского каньона,
- обед (свежайшая форель на углях, чуду с разными начинками, сезонные овощи),
- п. Дубки, смотровая на Сулакский каньон,
- с. Ишкарты, смотровая с видом на большой Сулакский каньон,
- выезд в Ирганай,
- заселение в гостевой дом,
- ужин.
- 2 день. Харачи.
- завтрак в гостевом доме,
- выезд в с. Харачи,
- фирменный кофе в турке на пике с видом на Ирганайское водохранилище,
- выезд в Хунзахский район,
- Карадахская теснина,
- национальный обед,
- заселение в гостевой дом,
- ужин.
- 3 день. Хунзах.
- Хунзахское плато,
- Цолотлинский каньон,
- водопад Тобот,
- Каменная чаша,
- крепость Арани,
- посещение местной национальной мельницы, где вы понаблюдаете весь процесс производства вкусного и полезного национального продукта — урбеча по технологии, сохранившейся с древних времен,
- мемориал Белые журавли,
- Матласский каньон,
- Матласская теснина,
- Матласские водопады,
- обед у гостеприимных хунзахцев,
- выезд в Гоор,
- локация Язык Тролля,
- Гоорские башни,
- выезд в Тляратинский район,
- заселение в гостевой дом,
- ужин.
- 4 день. Гебгуда.
- завтрак в гостевом доме,
- выезд в с. Гебгуда,
- поляна Цамаури,
- пикник на природе,
- прогулка вдоль реки Бараор,
- возвращение в гостевой дом,
- ужин.
- 5 день. Хадиял.
- выезд в с. Хадиял (ранчо),
- восхождение к заброшенному аулу Тадиял,
- обед (рыбный комплекс),
- перед выездом в Махачкалу, мы заезжаем на участок дороги, ведущей на Бежтинский участок, отсюда откроется вид на ущелье невероятной красоты,
- дорога в Махачкалу.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Гид- водитель
- Джип VIP класса- 5 дней
- Проживание 4 ночи
- 4 завтрака
- 5 обедов
- 4 ужина
- Прогулка на катере
- Что не входит
- Билеты в Махачкалу и обратно
- Личные расходы
- Страховка (за доп. плату)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: УЛ.И. Казака, д. 2, музей Россия - моя историяЗавершение: УЛ.И. Казака, д. 2
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 днейБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
- Важная информация
- В путешествии понадобится паспорт (обязательно)
- Удобная одежда
- Удобная не скользящая обувь
- Головной убор
- Дождевик и хорошее настроение. Также желательно взять с собой перекус и бутылку воды
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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