Пятидневный джип-тур в Дагестане

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Главное отличие джип-тура — это активное преодоление природных препятствий, позволяющее посетить места недоступные туристам на классических маршрутах. В тур включены экскурсии, дегустация местной кухни, водные прогулки и активный отдых.
Пятидневный джип-тур в Дагестане
Пятидневный джип-тур в Дагестане
Пятидневный джип-тур в Дагестане
Пятидневный джип-тур в Дагестане
Пятидневный джип-тур в Дагестане
Пятидневный джип-тур в Дагестане
Пятидневный джип-тур в Дагестане
Ближайшие даты:
17
июн
19
июл
23
авг
20
сен
18
окт

Что вас ожидает:

  • Бархан Сары-Кум
  • С. Зубутли
  • П. Дубки
  • Сулакский каньон
  • С. Ишкарты
  • С. Харачи
  • Ирганайское водохранилище
  • Карадахская теснина
  • Хунзахское плато
  • Цолотлинский каньон
  • Водопад Тобот
  • Каменная чаша
  • Крепость Арани
  • Местная национальная мельница
  • Мемориал Белые журавли
  • Матласский каньон
  • Матласская теснина
  • Матласские водопады
  • Язык Тролля
  • Гоорские башни
  • С. Гебгуда
  • Поляна Цамаури
  • Река Бараор
  • Ранчо в с. Хадиял
  • Заброшенный аул Тадиял
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет

Главное отличие джип-тура — это активное преодоление природных препятствий, позволяющее посетить места недоступные туристам на классических маршрутах.
Помимо езды на внедорожниках в тур включены экскурсии, дегустация местной кухни, водные прогулки и активный отдых.
Экстремальный джип-тур создан для любителей интенсивных туров! Дагестан никогда еще не был таким завораживающим, невероятным и экстремальным!

Программа тура:

  • 1 день. Бархан Сары-Кум и Сулакский каньон.
  • Бархан Сары-Кум,
  • с. Зубутли,
  • прогулка на катере по бирюзовым водам Сулакского каньона,
  • обед (свежайшая форель на углях, чуду с разными начинками, сезонные овощи),
  • п. Дубки, смотровая на Сулакский каньон,
  • с. Ишкарты, смотровая с видом на большой Сулакский каньон,
  • выезд в Ирганай,
  • заселение в гостевой дом,
  • ужин.
  • 2 день. Харачи.
  • завтрак в гостевом доме,
  • выезд в с. Харачи,
  • фирменный кофе в турке на пике с видом на Ирганайское водохранилище,
  • выезд в Хунзахский район,
  • Карадахская теснина,
  • национальный обед,
  • заселение в гостевой дом,
  • ужин.
  • 3 день. Хунзах.
  • Хунзахское плато,
  • Цолотлинский каньон,
  • водопад Тобот,
  • Каменная чаша,
  • крепость Арани,
  • посещение местной национальной мельницы, где вы понаблюдаете весь процесс производства вкусного и полезного национального продукта — урбеча по технологии, сохранившейся с древних времен,
  • мемориал Белые журавли,
  • Матласский каньон,
  • Матласская теснина,
  • Матласские водопады,
  • обед у гостеприимных хунзахцев,
  • выезд в Гоор,
  • локация Язык Тролля,
  • Гоорские башни,
  • выезд в Тляратинский район,
  • заселение в гостевой дом,
  • ужин.
  • 4 день. Гебгуда.
  • завтрак в гостевом доме,
  • выезд в с. Гебгуда,
  • поляна Цамаури,
  • пикник на природе,
  • прогулка вдоль реки Бараор,
  • возвращение в гостевой дом,
  • ужин.
  • 5 день. Хадиял.
  • выезд в с. Хадиял (ранчо),
  • восхождение к заброшенному аулу Тадиял,
  • обед (рыбный комплекс),
  • перед выездом в Махачкалу, мы заезжаем на участок дороги, ведущей на Бежтинский участок, отсюда откроется вид на ущелье невероятной красоты,
  • дорога в Махачкалу.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Гид- водитель
  • Джип VIP класса- 5 дней
  • Проживание 4 ночи
  • 4 завтрака
  • 5 обедов
  • 4 ужина
  • Прогулка на катере
Что не входит
  • Билеты в Махачкалу и обратно
  • Личные расходы
  • Страховка (за доп. плату)
Где начинаем и завершаем?
Начало: УЛ.И. Казака, д. 2, музей Россия - моя история
Завершение: УЛ.И. Казака, д. 2
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Важная информация
  • В путешествии понадобится паспорт (обязательно)
  • Удобная одежда
  • Удобная не скользящая обувь
  • Головной убор
  • Дождевик и хорошее настроение. Также желательно взять с собой перекус и бутылку воды
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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