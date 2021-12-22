Пятидневный тур «Достопримечательности Дагестана и сердце Чечни - Грозный»

В этом туре с национальным колоритом вы прокатитесь с ветерком по главным достопримечательностям Дагестана

В группе
до 10 чел.
В этом туре с национальным колоритом вы прокатитесь с ветерком по главным достопримечательностям Дагестана и Чечни, а также заглянете туда, где не бывает толп туристов.

Вы побываете в гостях у местных жителей, попробуете блюда традиционной кухни, попробуете себя в кавказских танцах и сфотографируетесь в национальных костюмах, а также посмотрим живописные рассветы и закаты в горах.
Пятидневный тур «Достопримечательности Дагестана и сердце Чечни - Грозный»
Пятидневный тур «Достопримечательности Дагестана и сердце Чечни - Грозный»
Пятидневный тур «Достопримечательности Дагестана и сердце Чечни - Грозный»
Пятидневный тур «Достопримечательности Дагестана и сердце Чечни - Грозный»
Пятидневный тур «Достопримечательности Дагестана и сердце Чечни - Грозный»
Пятидневный тур «Достопримечательности Дагестана и сердце Чечни - Грозный»

Что вы увидите 🤩

  • Сулакский каньон и водохранилище
  • Достопримечательности Грозного
  • Много красивых гор, ущелий, водопадов
  • Аргунское ущелье
  • село Рахата
  • Преображенская крепость
  • село Хой
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
День 1

Сулакский каньон и водохранилище

Прилетаем утренним рейсом в аэропорт г. Махачкала. Прилёт должен быть до 10:00 и сразу из аэропорта отправляемся в путь дорогу. Садимся в джипы и отправляемся в приключения. С первой минуты вы не просто туристы, а наши друзья! В этот день нас ждёт знакомство друг с другом, это вы сейчас незнакомцы с разных городов, а через 5 дней нам будет грустно расставаться.
Наш день начнётся с невероятных видов Дагестана, а вечер продолжим уже в Чечне. Едем восхищаться знаменитым Сулакским каньоном со смотровых площадок в Дубках, а потом прокатимся с ветерком на катере если позволит погода. Доедем до Чиркейского водохранилища с лазурно-голубой водой. Пообедаем и после отправимся в сторону Чечни, заедем на Беноевские водопады. Вечером мы устроим приветственный ужин с дегустацией местных блюд, обсудим наш маршрут и будем знакомиться. Ночуем в коттеджах глубоко в горах на границе Дагестана и Чечни.
День 2

Сердце Чечни

Настал ещё один впечатляющий день, проснёмся, позавтракаем и отправляемся осматривать уникальные и культовые сооружения Чечни в город Грозный! Сегодня мы будем исследовать город, который изменился очень сильно при Ахмате Кадырове, посетим самые красивые и величественные мечети, наделаем тысячу колоритных фото.
Но прежде заедем в город Аргун в мечеть «Сердце матери», а затем в город
«Шали» в самую большую мечеть Европы «Гордость мусульман». Пообедаем, попробуем национальные блюда Чечни и поднимемся на смотровую на высотке, осмотрим Грозный с высоты птичьего полёта. Следующая остановка мечеть «Сердце Чечни» — именно так называют здесь мечеть имени Ахмата Кадырова. А вечером поужинаем и насладимся огнями вечернего города — самого безопасного города России.
День 3

Красивое озеро и танцы

Мы проснёмся рано в гостевом доме и отправляемся в горную часть Чечни. Сегодня нас ждёт очень много красивых гор, ущелий, водопадов, первые дни были только подготовкой. По дороге куда ни повернешь голову везде невероятная красота.
Мы проедем по Аргунскому ущелью — одному из крупнейших по протяженности каньонов Кавказа. Увидим настоящие башни-близнецы, построенные в скале. И сегодня нас ждёт посещение самого красивого озера в Чечне Кезенойам. Устроим пикник и отдых на берегу озера
А вечером погрузимся в колорит Чечни во время национального ужина и танцев.
День 4

Город Стражников

Доброе утро! Мы позавтракаем и отправимся в единственное в России село Рахата, где производятся бурки. Узнаем, что такое Урбеч и для чего нужны водяные мельницы при его производстве. Посетим с. Хой — город Стражников отреставрированный в 2020 году для туристов с невероятным видом на Дагестан.
Обед устроим в настоящей крепости. Разгадаем загадку Ноева Ковчега, который предположительно нашли в Чечне. Проедем окрестности Ботлиха, наделаем сотни колоритных фото. И как обычно обеды и ужины в колоритных местах по пути следования. Ночуем в горах в отеле Амбо.
День 5

Крепость и музей

Ну вот и наступил последний день нашего яркого путешествия, но наши приключения ещё не закончились, на десерт мы оставили нестандартный маршрут по Дагестану, но не менее колоритный. Заедем в Преображенскую крепость, которая была заложена почти 200 лет назад. Посетим музей Ахульго, посвященный Кавказской войне XIX века.
И напоследок устроим прощальный обед, а после проедем по самому длинному автомобильному тоннелю России. Мы не хотим прощаться, но мы уверены, что увидимся с тобой ещё не раз. Выезжаем в аэропорт и мечтаем снова сюда вернуться. Трансфер отвезёт нас в аэропорт.

Важная информация:

  • Бронирование тура возможно при кол-ве участников от 4-х человек;
  • В отелях и гостевых домах 2-х и 4-х местное размещение;
  • Вылет из любого города. Прилет в Махачкалу на утреннем рейсе (не позже 10:30 утра), так вы захватываете всю программу. Вылет после 17:00;
  • Программа очень насыщенная. Свободное время при участии во всей программе будет только вечером, но вы всегда можете при желании пропустить часть программы;
  • Данный тур подходит для детей старше 14 лет;
  • В наших туры можно поехать как с мужем, так и с подругой. А 80 % туристов мужчин и женщин приезжают к нам в тур по одиночке. На время тура мы одна большая путешествующая семья;
  • Вы можете вернуть предоплату за 10 дней до старта путешествия;
  • Полный список необходимых вещей и файл с ответами на самые частые вопросы про регион (погода, одежда, сувениры) приходит на почту после покупки тура.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание во все дни тура
  • Размещение в 2-4-х местных номерах в уютных в гостевых домах
  • Трансферы по программе
  • Абсолютно все перемещение по программе включены в стоимость, начиная с аэропорта. Передвигаемся на комфортабельных джипах Toyota, Nissan с надежными местными водителями
  • Вкусное питание
  • Завтраки, обеды и ужины, в том числе и застолья в семьях
  • Трансфер в/из аэропорта
  • Встретим и проводим в аэропорту
  • Сопровождение гидами-проводниками
  • На протяжении всей программы с нами будут местные водители-проводники
  • Входной билет в крепость Нарын-Кала+ экскурсия со специально приглашенным гидом
  • Сюрприз
  • В каждом туре мы делаем национальный сюрприз.
Что не входит
  • Авиаперелет (от 8000-10000 рублей на наши даты)
  • Страховка (250-400 рублей)
  • Одноместное размещение
  • Дополнительное питание и алкоголь.
Место начала и завершения?
аэропорт г. Махачкала
Когда и сколько длится
Когда: Смотрите свободные даты
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Бронирование тура возможно при кол-ве участников от 4-х человек
  • В отелях и гостевых домах 2-х и 4-х местное размещение
  • Вылет из любого города. Прилет в Махачкалу на утреннем рейсе (не позже 10:30 утра), так вы захватываете всю программу. Вылет после 17:00
  • Программа очень насыщенная. Свободное время при участии во всей программе будет только вечером, но вы всегда можете при желании пропустить часть программы
  • Данный тур подходит для детей старше 14 лет
  • В наших туры можно поехать как с мужем, так и с подругой. А 80 % туристов мужчин и женщин приезжают к нам в тур по одиночке. На время тура мы одна большая путешествующая семья
  • Вы можете вернуть предоплату за 10 дней до старта путешествия
  • Полный список необходимых вещей и файл с ответами на самые частые вопросы про регион (погода, одежда, сувениры) приходит на почту после покупки тура.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Смотрите свободные даты

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