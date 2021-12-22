День 1

Сулакский каньон и водохранилище

Прилетаем утренним рейсом в аэропорт г. Махачкала. Прилёт должен быть до 10:00 и сразу из аэропорта отправляемся в путь дорогу. Садимся в джипы и отправляемся в приключения. С первой минуты вы не просто туристы, а наши друзья! В этот день нас ждёт знакомство друг с другом, это вы сейчас незнакомцы с разных городов, а через 5 дней нам будет грустно расставаться.

Наш день начнётся с невероятных видов Дагестана, а вечер продолжим уже в Чечне. Едем восхищаться знаменитым Сулакским каньоном со смотровых площадок в Дубках, а потом прокатимся с ветерком на катере если позволит погода. Доедем до Чиркейского водохранилища с лазурно-голубой водой. Пообедаем и после отправимся в сторону Чечни, заедем на Беноевские водопады. Вечером мы устроим приветственный ужин с дегустацией местных блюд, обсудим наш маршрут и будем знакомиться. Ночуем в коттеджах глубоко в горах на границе Дагестана и Чечни.

День 2

Сердце Чечни

Настал ещё один впечатляющий день, проснёмся, позавтракаем и отправляемся осматривать уникальные и культовые сооружения Чечни в город Грозный! Сегодня мы будем исследовать город, который изменился очень сильно при Ахмате Кадырове, посетим самые красивые и величественные мечети, наделаем тысячу колоритных фото.

Но прежде заедем в город Аргун в мечеть «Сердце матери», а затем в город

«Шали» в самую большую мечеть Европы «Гордость мусульман». Пообедаем, попробуем национальные блюда Чечни и поднимемся на смотровую на высотке, осмотрим Грозный с высоты птичьего полёта. Следующая остановка мечеть «Сердце Чечни» — именно так называют здесь мечеть имени Ахмата Кадырова. А вечером поужинаем и насладимся огнями вечернего города — самого безопасного города России.

День 3

Красивое озеро и танцы

Мы проснёмся рано в гостевом доме и отправляемся в горную часть Чечни. Сегодня нас ждёт очень много красивых гор, ущелий, водопадов, первые дни были только подготовкой. По дороге куда ни повернешь голову везде невероятная красота.

Мы проедем по Аргунскому ущелью — одному из крупнейших по протяженности каньонов Кавказа. Увидим настоящие башни-близнецы, построенные в скале. И сегодня нас ждёт посещение самого красивого озера в Чечне Кезенойам. Устроим пикник и отдых на берегу озера

А вечером погрузимся в колорит Чечни во время национального ужина и танцев.

День 4

Город Стражников

Доброе утро! Мы позавтракаем и отправимся в единственное в России село Рахата, где производятся бурки. Узнаем, что такое Урбеч и для чего нужны водяные мельницы при его производстве. Посетим с. Хой — город Стражников отреставрированный в 2020 году для туристов с невероятным видом на Дагестан.

Обед устроим в настоящей крепости. Разгадаем загадку Ноева Ковчега, который предположительно нашли в Чечне. Проедем окрестности Ботлиха, наделаем сотни колоритных фото. И как обычно обеды и ужины в колоритных местах по пути следования. Ночуем в горах в отеле Амбо.

День 5

Крепость и музей

Ну вот и наступил последний день нашего яркого путешествия, но наши приключения ещё не закончились, на десерт мы оставили нестандартный маршрут по Дагестану, но не менее колоритный. Заедем в Преображенскую крепость, которая была заложена почти 200 лет назад. Посетим музей Ахульго, посвященный Кавказской войне XIX века.

И напоследок устроим прощальный обед, а после проедем по самому длинному автомобильному тоннелю России. Мы не хотим прощаться, но мы уверены, что увидимся с тобой ещё не раз. Выезжаем в аэропорт и мечтаем снова сюда вернуться. Трансфер отвезёт нас в аэропорт.

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