Пятидневный тур «Душевный Дагестан»

В этом туре мы прокатимся на джипах с ветерком по самым ключевым местам и заглянем туда, где никто не бывал

В группе
до 10 чел.
В этом туре мы прокатимся на джипах с ветерком по самым ключевым местам и заглянем туда, где никто не бывал.

Насладимся красивыми рассветами и закатами.

Прочувствуем национальный колорит: попробуем местные блюда, сделаем фото в национальных костюмах, побываем в гостях у жителей и станцуем кавказские танцы.
Пятидневный тур «Душевный Дагестан»
Пятидневный тур «Душевный Дагестан»
Пятидневный тур «Душевный Дагестан»
Пятидневный тур «Душевный Дагестан»
Пятидневный тур «Душевный Дагестан»
Пятидневный тур «Душевный Дагестан»

Что вы увидите 🤩

  • Дербент
  • Кубачи
  • Древний аул Балхар
  • Высокогорное село Гуниб
  • Заброшенный Гамсутль
  • Карадахская теснина
  • Хунзах
  • Сулакский каньон
  • Чиркейское и Ирганайское водохранилище
  • Форелевое хозяйство
  • Бархан Сарыкум (при хорошей погоде)
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
День 1

Море и крепость

Прилетаем утренним рейсом в аэропорт г. Махачкала. Прилёт должен быть до 10:00 и сразу из аэропорта отправляемся в путь дорогу. Грузимся в комфортабельные джипы. С первой минуты вы не просто туристы, а наши друзья. Наши приключения начинаются! В этот день нас ждёт знакомство друг с другом, это вы сейчас незнакомцы с разных городов, а через 5 дней нам будет грустно расставаться. Едем в древний город Дербент, пообедаем национальными блюдами, а потом поднимемся на цитадель Нарын-Кала с тысячелетней историей, здесь классные девушки-гиды расскажут нам несколько интересных легенд и исторических моментов о крепости, вид на город здесь умопомрачительный. Вечером мы устроим приветственный ужин с дегустацией местных блюд, обсудим наш маршрут и будем знакомиться. А ночевать мы будем в отеле на берегу Каспийского моря в Дербенте, чтобы утром проснуться и услышать шум моря.
День 2
Горы, национальные костюмы, ужин в семье
Ну что, настал ещё один впечатляющий день, просыпаемся, завтракаем и отправляемся в горы! Мы едем в Кубачи — знаменитый город мастеров. Заедем на мастер-класс по ювелирным украшениям, а потом в музей, где каждый сможет примерить настоящую Дагестанскую национальную одежду и сделать яркие фотографии. Сам город Кубачи очень колоритный, мы поднимемся на смотровую башню и будем любоваться старым городом. Сегодня ужинаем в настоящей Дагестанской семье нашего проводника в горах, готовьте свои животы, голодными уйти не получится. Останемся на ночёвку в гостевом доме в Кубачи.
День 3

Заброшенный город

Просыпаемся рано в гостевом доме и отправляемся в глубь Дагестана за самыми невероятными видами. Сегодня нас ждёт очень много красивых гор, первые дни были только подготовкой. По дороге куда ни повернешь голову везде невероятная красота. Заедем в древний аул Балхар, где до сих пор сохранилось ручное производство керамики, местные мастерицы устроят нам мастер-класс. А после зайдем в гости к гостеприимной семье попробуем национальные блюда этого региона. Набираемся сил и отправляемся к одной из самых знаменитых достопримечательностей Дагестана заброшенный Гамсутль, о котором ходит много легенд. Здесь у нас будет прогулка до села, так как даже джипы туда не могут забраться. Погуляем по улочкам заброшенного села, сделаем колоритные фотографии. Поужинаем и отправимся на ночевку в высокогорное село Гуниб.
День 4
Ущелья, ворота чудес и замерзшие водопады
Утро начнётся с раннего рассвета в горах в Гунибе и вкуснейшего домашнего завтрака в гостевом доме. Сегодня у нас будет не менее колоритный и впечатляющий день. Мы отправимся в Карадахскую теснину — «Ворота чудес», «Сланцевое ущелье», Бецъкварили (на аварском — тёмное, слепое ущелье) — всё это неформальные названия Карадахской теснины, уникального памятника природы республики Дагестан. Всего 5 м в ширину (на некоторых участках и того меньше — до 2 м) и целых 150 м в высоту — когда идешь вдоль гладких, будто отполированных стен теснины, кажется, будто тебя вот-вот зажмет между скалами. Добавьте к этому вечный полумрак и огромные валуны, в нескольких местах висящие над ущельем — да, вид Карадахской теснины восхищает и ужасает одновременно. А дальше поедем в Хунзах, смотреть на 100 метровые замерзшие водопады. По пути заедем ещё на несколько красивых смотровых площадок Матласа. Зимой водопады — это особая достопримечательность. Вечером поужинаем и ночевать останемся в этом же селе.
День 5

Сулакский каньон и форелевое хозяйство

Ну вот и наступил последний день нашего яркого путешествия, но наши приключения ещё не закончились, на десерт мы оставили одно из главных впечатляющих мест Дагестана — Сулакский каньон, Чиркейское и Ирганайское водохранилище. Позавтракаем и отправимся в сторону каньона, весь день проведём здесь на разных смотровых площадках, будем делать бомбические фотографии. Пообедаем в форелевом хозяйстве и если успеем и будет хорошая погода, то заедем на бархан Сарыкум. Мы не хотим прощаться, но мы уверены, что увидимся с тобой ещё не раз. Выезжаем в аэропорт и мечтаем снова сюда вернуться. Трансфер отвезёт нас в аэропорт.

Важная информация:

  • В отелях и гостевых домах 2-х и 4-х местное размещение;
  • Вылет из любого города. Прилет в Махачкалу на утреннем рейсе (не позже 10:30 утра), так вы захватываете всю программу. Вылет после 17:00;
  • Программа очень насыщенная. Свободное время при участии во всей программе будет только вечером, но вы всегда можете при желании пропустить часть программы;
  • Данный тур подходит для детей старше 14 лет;
  • В наших туры можно поехать как с мужем, так и с подругой. 80 % туристов мужчин и женщин приезжают к нам в тур по одиночке. На время тура мы одна большая путешествующая семья.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание во все дни тура
  • Размещение в 2-4х местных номерах в уютных в гостевых домах
  • Трансферы по программе
  • Абсолютно все перемещение по программе включены в стоимость, начиная с аэропорта. Передвигаемся на комфортабельных джипах Toyota, Nissan с надежными местными водителями
  • Вкусное питание
  • Завтраки, обеды и ужины, в том числе и застолья в семьях
  • Трансфер в/из аэропорта
  • Встретим и проводим в аэропорту
  • Сопровождение гидами-проводниками
  • На протяжении всей программы с нами будут местные водители-проводники
  • Входной билет в крепость Нарын-Кала + экскурсия со специально приглашенным гидом
  • Сюрприз (в каждом туре мы делаем национальный сюрприз).
Что не входит
  • Авиаперелет (от 8000-10000 рублей на наши даты)
  • Страховка (250-400 рублей)
  • Одноместное размещение
  • Дополнительное питание и алкоголь.
Место начала и завершения?
аэропорт г. Махачкала
Когда и сколько длится
Когда: Смотрите свободные даты
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Вы можете вернуть предоплату за 10 дней до старта путешествия
  • Полный список необходимых вещей и файл с ответами на самые частые вопросы про регион (погода, одежда, сувениры) приходит на почту после покупки тура.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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