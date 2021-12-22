День 1

Море и крепость

Прилетаем утренним рейсом в аэропорт г. Махачкала. Прилёт должен быть до 10:00 и сразу из аэропорта отправляемся в путь дорогу. Грузимся в комфортабельные джипы. С первой минуты вы не просто туристы, а наши друзья. Наши приключения начинаются! В этот день нас ждёт знакомство друг с другом, это вы сейчас незнакомцы с разных городов, а через 5 дней нам будет грустно расставаться. Едем в древний город Дербент, пообедаем национальными блюдами, а потом поднимемся на цитадель Нарын-Кала с тысячелетней историей, здесь классные девушки-гиды расскажут нам несколько интересных легенд и исторических моментов о крепости, вид на город здесь умопомрачительный. Вечером мы устроим приветственный ужин с дегустацией местных блюд, обсудим наш маршрут и будем знакомиться. А ночевать мы будем в отеле на берегу Каспийского моря в Дербенте, чтобы утром проснуться и услышать шум моря.

День 2

Горы, национальные костюмы, ужин в семье

Ну что, настал ещё один впечатляющий день, просыпаемся, завтракаем и отправляемся в горы! Мы едем в Кубачи — знаменитый город мастеров. Заедем на мастер-класс по ювелирным украшениям, а потом в музей, где каждый сможет примерить настоящую Дагестанскую национальную одежду и сделать яркие фотографии. Сам город Кубачи очень колоритный, мы поднимемся на смотровую башню и будем любоваться старым городом. Сегодня ужинаем в настоящей Дагестанской семье нашего проводника в горах, готовьте свои животы, голодными уйти не получится. Останемся на ночёвку в гостевом доме в Кубачи.

День 3

Заброшенный город

Просыпаемся рано в гостевом доме и отправляемся в глубь Дагестана за самыми невероятными видами. Сегодня нас ждёт очень много красивых гор, первые дни были только подготовкой. По дороге куда ни повернешь голову везде невероятная красота. Заедем в древний аул Балхар, где до сих пор сохранилось ручное производство керамики, местные мастерицы устроят нам мастер-класс. А после зайдем в гости к гостеприимной семье попробуем национальные блюда этого региона. Набираемся сил и отправляемся к одной из самых знаменитых достопримечательностей Дагестана заброшенный Гамсутль, о котором ходит много легенд. Здесь у нас будет прогулка до села, так как даже джипы туда не могут забраться. Погуляем по улочкам заброшенного села, сделаем колоритные фотографии. Поужинаем и отправимся на ночевку в высокогорное село Гуниб.

День 4

Ущелья, ворота чудес и замерзшие водопады

Утро начнётся с раннего рассвета в горах в Гунибе и вкуснейшего домашнего завтрака в гостевом доме. Сегодня у нас будет не менее колоритный и впечатляющий день. Мы отправимся в Карадахскую теснину — «Ворота чудес», «Сланцевое ущелье», Бецъкварили (на аварском — тёмное, слепое ущелье) — всё это неформальные названия Карадахской теснины, уникального памятника природы республики Дагестан. Всего 5 м в ширину (на некоторых участках и того меньше — до 2 м) и целых 150 м в высоту — когда идешь вдоль гладких, будто отполированных стен теснины, кажется, будто тебя вот-вот зажмет между скалами. Добавьте к этому вечный полумрак и огромные валуны, в нескольких местах висящие над ущельем — да, вид Карадахской теснины восхищает и ужасает одновременно. А дальше поедем в Хунзах, смотреть на 100 метровые замерзшие водопады. По пути заедем ещё на несколько красивых смотровых площадок Матласа. Зимой водопады — это особая достопримечательность. Вечером поужинаем и ночевать останемся в этом же селе.

День 5

Сулакский каньон и форелевое хозяйство

Ну вот и наступил последний день нашего яркого путешествия, но наши приключения ещё не закончились, на десерт мы оставили одно из главных впечатляющих мест Дагестана — Сулакский каньон, Чиркейское и Ирганайское водохранилище. Позавтракаем и отправимся в сторону каньона, весь день проведём здесь на разных смотровых площадках, будем делать бомбические фотографии. Пообедаем в форелевом хозяйстве и если успеем и будет хорошая погода, то заедем на бархан Сарыкум. Мы не хотим прощаться, но мы уверены, что увидимся с тобой ещё не раз. Выезжаем в аэропорт и мечтаем снова сюда вернуться. Трансфер отвезёт нас в аэропорт.

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