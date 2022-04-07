Программа тура
1 день. Авто-переезд из аэропорта до гостевого дома.
В первый день группа встречается в аэропорту Уйташ г. Махачкалы.
Тут-то и начинаются приключения. Уже в пути вы познакомитесь с потрясающей природой Дагестана. Приготовьтесь удивляться!
На протяжении всего пути вас будут сопровождать фантастические виды, в каждом из которых вам захочется остановиться. Один из них – Карадахская теснина. Достопримечательность представляет собой ущелье протяженностью почти полкилометра и шириной максимум 5 м, с обеих сторон возвышаются каменные стены высотой до 170 м. Во время прогулки между этих огромных скал может стать немного не по себе — кажется, что горы вот-вот сомкнутся. На некоторых участках скалы действительно образовывают каменные своды, иногда между стенами видны валуны — они летели с обрыва вниз, но застряли по пути.
Приезд на конную базу, размещение в гостевом доме.
Ужин и знакомство с хозяином гостевого дома Шамилем.
2 день. Конная прогулка.
Сегодня начинается активная часть нашего тура.
Окрестности Седло-горы также, как и горы Маяк, где расположен гостевой дом, занимают первое место в России по количеству солнечных дней в году.
Настоятельно рекомендуем встретить рассвет на веранде гостевого дома!
08:30 Завтрак.
09:00 Выход к лошадям.
Подберем лошадей для всадников исходя из их уровня подготовки и характера лошади. Проверим и настроим амуницию индивидуально. Предусмотрены небольшие радиальные прогулки на местности в целях обучения всадников, если они не имеют опыт в верховой езде.
После обеда и небольшого отдыха продолжим прогулки по местности.
Внутригорный известняковый Дагестан, со своими лугами, ущельями и лощинами, отрогами, переливающимися с бесконечным синим горизонтом — всё это ждёт вас в первый день, который можно будет назвать телепортацией в Швейцарию.
А вечером, когда мы вернёмся, нас будет ждать горячий ужин, за которым мы поделимся впечатлениями.
3 день. Дотронуться до истории: Кахиб и Гоор.
07:30 Завтрак.
Сегодняшний день будет насыщенным и богатым на впечатления, ведь нам предстоит пройти к одному из самых грандиозных и величественных объектов — к Старому Кахибу.
08:00 Выезд на автомобиле.
Старый Кахиб, Гоорские боевые башни и Датунский храм являются одними из главных достопримечательностей Республики. Через селения Гоор и Кахиб проходили торговые пути от Дербента до Ведено.
Обед на природе рядом с селением Гоор.
4 день. Гунибский район
История Гуниба тесно связана с именем Шамиля и Кавказской войной. Именно здесь герои национально-освободительной борьбы под предводительством имама сдались русским войскам, положив конец Кавказской войне в августе 1859 г. Сохранившиеся остатки крепостной стены напоминают потомкам о событиях прошлого.
Удивительный по своей красоте Чох — один из древнейших аулов Северного Кавказа, на территории которого в середине ХХ столетия была обнаружена стоянка неолита.
Салтинский водопад — единственный подземный водопад в Дагестане. Это уникальное место входит в Топ-10 природных достопримечательностей республики Дагестан.
5 день. Сулакский каньон и Бархан Сарыкум.
Завтрак
Далее отправляемся в Дубки, откуда открывается головокружительный вид на Сулакский каньон. На дне каньона извивается тонкой бирюзовой змейкой река Сулак, на самом деле самая полноводная река Дагестана.
Также мы пощекочем нервы на «Языке тролля» — пожалуй, самой экстремальной смотровой на Сулакском каньоне. Чиркейская ГЭС — самая мощная гидроэлектростанция на Северном Кавказе. Имеет вторую по высоте плотину в России и самую высокую в стране арочную плотину!
Прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу и реке Сулак.
Рекомендуемое время вылета после – 18:00.
Важно знать
- Программа рассчитана для человека с любым уровнем подготовки! Даже если вы не сидели в седле, научим, можете быть уверены. Это комфортный тур.
- Проживать вы будете в гостевом доме, где есть все условия для вашего удобства и комфорта. Предусмотрено 2-х и 4-х местное размещение. Вещи мы оставляем в гостевом доме, куда и будем возвращаться на ночлег.
- Выходим на треккинг налегке, взяв с собой лишь необходимое (бутылку с водой или термос, дополнительную одежду, если станет прохладно) и хорошее настроение! В день мы будем проходить от 10 до 40 км, постепенно наращивая темп, в комфортном для всех режиме.
- Программа очень насыщенная. Свободное время при участии во всей программе будет только вечером, но вы всегда можете при желании пропустить часть программы.
- Данный тур подходит для детей старше 12 лет.
- В наши туры можно поехать как с мужем, так и с подругой. 80 % туристов мужчин и женщин приезжают к нам в тур по одиночке. На время тура мы одна большая путешествующая семья.
- Самое ценное, что вас ожидает – это огромное количество ярких и позитивных эмоций, которые вы получите в этом путешествии.