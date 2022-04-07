Программа тура

1 день. Авто-переезд из аэропорта до гостевого дома.

В первый день группа встречается в аэропорту Уйташ г. Махачкалы.

Тут-то и начинаются приключения. Уже в пути вы познакомитесь с потрясающей природой Дагестана. Приготовьтесь удивляться!

На протяжении всего пути вас будут сопровождать фантастические виды, в каждом из которых вам захочется остановиться. Один из них – Карадахская теснина. Достопримечательность представляет собой ущелье протяженностью почти полкилометра и шириной максимум 5 м, с обеих сторон возвышаются каменные стены высотой до 170 м. Во время прогулки между этих огромных скал может стать немного не по себе — кажется, что горы вот-вот сомкнутся. На некоторых участках скалы действительно образовывают каменные своды, иногда между стенами видны валуны — они летели с обрыва вниз, но застряли по пути.

Приезд на конную базу, размещение в гостевом доме.

Ужин и знакомство с хозяином гостевого дома Шамилем.

2 день. Конная прогулка.

Сегодня начинается активная часть нашего тура.

Окрестности Седло-горы также, как и горы Маяк, где расположен гостевой дом, занимают первое место в России по количеству солнечных дней в году.

Настоятельно рекомендуем встретить рассвет на веранде гостевого дома!

08:30 Завтрак.

09:00 Выход к лошадям.

Подберем лошадей для всадников исходя из их уровня подготовки и характера лошади. Проверим и настроим амуницию индивидуально. Предусмотрены небольшие радиальные прогулки на местности в целях обучения всадников, если они не имеют опыт в верховой езде.

После обеда и небольшого отдыха продолжим прогулки по местности.

Внутригорный известняковый Дагестан, со своими лугами, ущельями и лощинами, отрогами, переливающимися с бесконечным синим горизонтом — всё это ждёт вас в первый день, который можно будет назвать телепортацией в Швейцарию.

А вечером, когда мы вернёмся, нас будет ждать горячий ужин, за которым мы поделимся впечатлениями.

3 день. Дотронуться до истории: Кахиб и Гоор.

07:30 Завтрак.

Сегодняшний день будет насыщенным и богатым на впечатления, ведь нам предстоит пройти к одному из самых грандиозных и величественных объектов — к Старому Кахибу.

08:00 Выезд на автомобиле.

Старый Кахиб, Гоорские боевые башни и Датунский храм являются одними из главных достопримечательностей Республики. Через селения Гоор и Кахиб проходили торговые пути от Дербента до Ведено.

Обед на природе рядом с селением Гоор.

4 день. Гунибский район

История Гуниба тесно связана с именем Шамиля и Кавказской войной. Именно здесь герои национально-освободительной борьбы под предводительством имама сдались русским войскам, положив конец Кавказской войне в августе 1859 г. Сохранившиеся остатки крепостной стены напоминают потомкам о событиях прошлого.

Удивительный по своей красоте Чох — один из древнейших аулов Северного Кавказа, на территории которого в середине ХХ столетия была обнаружена стоянка неолита.

Салтинский водопад — единственный подземный водопад в Дагестане. Это уникальное место входит в Топ-10 природных достопримечательностей республики Дагестан.

5 день. Сулакский каньон и Бархан Сарыкум.

Завтрак

Далее отправляемся в Дубки, откуда открывается головокружительный вид на Сулакский каньон. На дне каньона извивается тонкой бирюзовой змейкой река Сулак, на самом деле самая полноводная река Дагестана.

Также мы пощекочем нервы на «Языке тролля» — пожалуй, самой экстремальной смотровой на Сулакском каньоне. Чиркейская ГЭС — самая мощная гидроэлектростанция на Северном Кавказе. Имеет вторую по высоте плотину в России и самую высокую в стране арочную плотину!

Прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу и реке Сулак.

Рекомендуемое время вылета после – 18:00.

Важно знать