Пятидневный тур «Истоки Дагестана»

Вас ожидает насыщенный и полный удивительных моментов тур по Дагестану! За несколько дней вы увидите самые главные

Авторский тур
Вас ожидает насыщенный и полный удивительных моментов тур по Дагестану! За несколько дней вы увидите самые главные природные достопримечательности, визитные карточки республики и познакомитесь с культурой и традициями местных жителей.
Пятидневный тур «Истоки Дагестана»
Пятидневный тур «Истоки Дагестана»
Пятидневный тур «Истоки Дагестана»
Пятидневный тур «Истоки Дагестана»
Пятидневный тур «Истоки Дагестана»
Пятидневный тур «Истоки Дагестана»

Что вас ожидает 🤩

  • Высокогорное село Гуниб
  • Карадахская теснина
  • Гоор
  • Кахиб
  • Датунский храм
  • Сулакский каньон
  • Салтинский водопад
  • Чиркейское и Ирганайское водохранилище
  • Бархан Сарыкум (при хорошей погоде)
Программа тура
1 день. Авто-переезд из аэропорта до гостевого дома.
В первый день группа встречается в аэропорту Уйташ г. Махачкалы.
Тут-то и начинаются приключения. Уже в пути вы познакомитесь с потрясающей природой Дагестана. Приготовьтесь удивляться!
На протяжении всего пути вас будут сопровождать фантастические виды, в каждом из которых вам захочется остановиться. Один из них – Карадахская теснина. Достопримечательность представляет собой ущелье протяженностью почти полкилометра и шириной максимум 5 м, с обеих сторон возвышаются каменные стены высотой до 170 м. Во время прогулки между этих огромных скал может стать немного не по себе — кажется, что горы вот-вот сомкнутся. На некоторых участках скалы действительно образовывают каменные своды, иногда между стенами видны валуны — они летели с обрыва вниз, но застряли по пути.
Приезд на конную базу, размещение в гостевом доме.
Ужин и знакомство с хозяином гостевого дома Шамилем.
2 день. Конная прогулка.
Сегодня начинается активная часть нашего тура.
Окрестности Седло-горы также, как и горы Маяк, где расположен гостевой дом, занимают первое место в России по количеству солнечных дней в году.
Настоятельно рекомендуем встретить рассвет на веранде гостевого дома!
08:30 Завтрак.

09:00 Выход к лошадям.

Подберем лошадей для всадников исходя из их уровня подготовки и характера лошади. Проверим и настроим амуницию индивидуально. Предусмотрены небольшие радиальные прогулки на местности в целях обучения всадников, если они не имеют опыт в верховой езде.
После обеда и небольшого отдыха продолжим прогулки по местности.
Внутригорный известняковый Дагестан, со своими лугами, ущельями и лощинами, отрогами, переливающимися с бесконечным синим горизонтом — всё это ждёт вас в первый день, который можно будет назвать телепортацией в Швейцарию.
А вечером, когда мы вернёмся, нас будет ждать горячий ужин, за которым мы поделимся впечатлениями.
3 день. Дотронуться до истории: Кахиб и Гоор.

07:30 Завтрак.

Сегодняшний день будет насыщенным и богатым на впечатления, ведь нам предстоит пройти к одному из самых грандиозных и величественных объектов — к Старому Кахибу.

08:00 Выезд на автомобиле.

Старый Кахиб, Гоорские боевые башни и Датунский храм являются одними из главных достопримечательностей Республики. Через селения Гоор и Кахиб проходили торговые пути от Дербента до Ведено.
Обед на природе рядом с селением Гоор.

4 день. Гунибский район

История Гуниба тесно связана с именем Шамиля и Кавказской войной. Именно здесь герои национально-освободительной борьбы под предводительством имама сдались русским войскам, положив конец Кавказской войне в августе 1859 г. Сохранившиеся остатки крепостной стены напоминают потомкам о событиях прошлого.
Удивительный по своей красоте Чох — один из древнейших аулов Северного Кавказа, на территории которого в середине ХХ столетия была обнаружена стоянка неолита.
Салтинский водопад — единственный подземный водопад в Дагестане. Это уникальное место входит в Топ-10 природных достопримечательностей республики Дагестан.
5 день. Сулакский каньон и Бархан Сарыкум.

Завтрак

Далее отправляемся в Дубки, откуда открывается головокружительный вид на Сулакский каньон. На дне каньона извивается тонкой бирюзовой змейкой река Сулак, на самом деле самая полноводная река Дагестана.
Также мы пощекочем нервы на «Языке тролля» — пожалуй, самой экстремальной смотровой на Сулакском каньоне. Чиркейская ГЭС — самая мощная гидроэлектростанция на Северном Кавказе. Имеет вторую по высоте плотину в России и самую высокую в стране арочную плотину!
Прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу и реке Сулак.
Рекомендуемое время вылета после – 18:00.

Важно знать

  • Программа рассчитана для человека с любым уровнем подготовки! Даже если вы не сидели в седле, научим, можете быть уверены. Это комфортный тур.
  • Проживать вы будете в гостевом доме, где есть все условия для вашего удобства и комфорта. Предусмотрено 2-х и 4-х местное размещение. Вещи мы оставляем в гостевом доме, куда и будем возвращаться на ночлег.
  • Выходим на треккинг налегке, взяв с собой лишь необходимое (бутылку с водой или термос, дополнительную одежду, если станет прохладно) и хорошее настроение! В день мы будем проходить от 10 до 40 км, постепенно наращивая темп, в комфортном для всех режиме.
  • Программа очень насыщенная. Свободное время при участии во всей программе будет только вечером, но вы всегда можете при желании пропустить часть программы.
  • Данный тур подходит для детей старше 12 лет.
  • В наши туры можно поехать как с мужем, так и с подругой. 80 % туристов мужчин и женщин приезжают к нам в тур по одиночке. На время тура мы одна большая путешествующая семья.
  • Самое ценное, что вас ожидает – это огромное количество ярких и позитивных эмоций, которые вы получите в этом путешествии.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт. Абсолютно все перемещения по программе включены в стоимость, в том числе трансфер в/из аэропорта. Передвигаемся на комфортабельных Минэвенах с надежными местными водителями
  • Проживание во все дни тура. Размещение в 2-х и 4-х местных номерах в уютных гостевых домах
  • Вкусное питание. Завтраки, обеды и ужины, в том числе и застолья в семьях
  • Сопровождение гидами-проводниками
  • Прогулка на лошадях
  • Услуги инструктора на конной прогулке
  • Экскурсионное обслуживание по программе тура с входными билетами
  • Прогулка на катере по реке Сулак
  • Сюрприз (в каждом туре мы делаем национальный сюрприз)
Что не входит
  • Авиаперелет (от 8000-10000 рублей на наши даты)
  • Страховка (250-400 рублей)
  • Одноместное размещение
  • Дополнительное питание и алкоголь
Место начала и завершения?
Республика Дагестан, г. Махачкала, аэропорт Уйташ
Когда и сколько длится
Когда: См. календарь
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Важная информация:
  • В отелях и гостевых домах 2-х и 4-х местное размещение
  • Вылет из любого города. Прилет в Махачкалу на утреннем рейсе (не позже 10:30 утра), так вы захватываете всю программу. Вылет после 17:00
  • Программа очень насыщенная. Свободное время при участии во всей программе будет только вечером, но вы всегда можете при желании пропустить часть программы
  • Данный тур подходит для детей старше 14 лет
  • В наших туры можно поехать как с мужем, так и с подругой. 80 % туристов мужчин и женщин приезжают к нам в тур по одиночке. На время тура мы одна большая путешествующая семья
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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