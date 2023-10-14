Пройти по любимым местам поэта, попробовать разные виды нарзана и подняться на Машук и к горе Кольцо
Вы увидите локации, фигурирующие в его романах, и попьёте минеральную воду из бюветов у Нарзанной галереи, которой когда-то лечился писатель. Мы погуляем по курортному парку в Кисловодске и знаменитому парку «Цветник». Прокатимся по канатной дороге и полюбуемся с высоты гор открывающимися панорамами.
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Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми.
Возьмите с собой: воду и перекус, паспорт, солнцезащитные очки и крем, головной убор, наличные деньги, предметы личной гигиены (шампунь, тапочки, зубная щётка и паста и т. д.), аптечку, зарядное устройство для гаджетов.
Программа тура по дням
Лермонтовские места Пятигорска, парк «Цветник» и подъём на Машук
Встречаемся и выезжаем из Махачкалы в 03:00. По пути можем забрать вас из Кизилюрта, Хасавюрта, Грозного, Владикавказа, Нальчика, если вам удобнее стартовать из одного из этих городов.
По прибытии в Пятигорск посетим его знаковые достопримечательности. Вы увидите место дуэли Лермонтова и полюбуетесь бирюзовой водой озера Провал. Побываем у беседки «Эолова арфа», от которой открывается чарующий панорамный вид на город и окрестности. Осмотрим грот Лермонтова — небольшую пещеру на горе Машук, в прохладе которой, по преданиям, Михаил Лермонтов любил наблюдать за посетителями Елизаветинского источника.
Посетим и другие места, связанные с именем поэта: грот Дианы на склоне горы Горячей, Лермонтовские ванны и Академическую (Елизаветинскую) галерею, где происходили несколько важных сцен в романе «Герой нашего времени».
Прогуляемся по знаменитому парку «Цветник», а после размещения в гостинице желающие поднимутся по канатной дороге на Машук, чтобы с высоты полюбоваться вечерним Пятигорском.
Гора Кольцо и Медовые водопады, курортный парк Кисловодска
После завтрака отправляемся в Кисловодск. По пути побываем у горы Кольцо, овеянной легендами — грота причудливой формы в виде выемки в скале, через которую хорошо просматривается город и близлежащий посёлок Мирный. Заглянем в кафе «Чайный домик» на вершине Сосновой горки и полюбуемся Медовыми водопадами.
В самом Кисловодске погуляем по знаменитому курортному парку, самому большому рукотворному парку в Европе. Посетим Нарзанную галерею — жёлтое здание в готическом стиле, рядом с которым установлены бюветы с разной минеральной водой. Вы сможете попробовать все виды и сравнить вкусы. Осмотрим Лермонтовскую площадку и бюст писателя, колоннаду и музыкальный фонтан.
Затем стартуем обратно в Махачкалу, куда прибудем в воскресенье ночью.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Махачкала, 03:00Завершение: Махачкала, ночь
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 днейБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.