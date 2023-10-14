Встречаемся и выезжаем из Махачкалы в 03:00. По пути можем забрать вас из Кизилюрта, Хасавюрта, Грозного, Владикавказа, Нальчика, если вам удобнее стартовать из одного из этих городов.

По прибытии в Пятигорск посетим его знаковые достопримечательности. Вы увидите место дуэли Лермонтова и полюбуетесь бирюзовой водой озера Провал. Побываем у беседки «Эолова арфа», от которой открывается чарующий панорамный вид на город и окрестности. Осмотрим грот Лермонтова — небольшую пещеру на горе Машук, в прохладе которой, по преданиям, Михаил Лермонтов любил наблюдать за посетителями Елизаветинского источника.

Посетим и другие места, связанные с именем поэта: грот Дианы на склоне горы Горячей, Лермонтовские ванны и Академическую (Елизаветинскую) галерею, где происходили несколько важных сцен в романе «Герой нашего времени».

Прогуляемся по знаменитому парку «Цветник», а после размещения в гостинице желающие поднимутся по канатной дороге на Машук, чтобы с высоты полюбоваться вечерним Пятигорском.