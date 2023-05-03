Релакс-тур в Дагестан: йога, горы и тишина

Насладиться практиками на закате в окружении гор и проплыть на сапе по водохранилищу

Спокойствие, только спокойствие — отправляемся в горный Дагестан, чтобы расслабляться, вдыхать чистый горный воздух, гулять по альпийским лугам и забыть о заботах.

Увидим самые живописные места республики: пройдём по песчаным дюнам Сарыкума, послушаем шум водопадов Тобот и Итлятляр, полюбуемся Сулакским каньоном и пройдём по скалистым залам Каменной чаши.

Вас ждут практики хатха-йоги, посещение бани, вкуснейшая кухня и ночёвки в горных аулах вдали от цивилизации, но со всеми удобствами.
Релакс-тур в Дагестан: йога, горы и тишина
Релакс-тур в Дагестан: йога, горы и тишина
Релакс-тур в Дагестан: йога, горы и тишина
Релакс-тур в Дагестан: йога, горы и тишина
Релакс-тур в Дагестан: йога, горы и тишина
Релакс-тур в Дагестан: йога, горы и тишина
Релакс-тур в Дагестан: йога, горы и тишина
Релакс-тур в Дагестан: йога, горы и тишина
Релакс-тур в Дагестан: йога, горы и тишина
Ближайшие даты:
16
июн
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

В туре участвует преподаватель по йоге с опытом 8 лет, она даст простые практики для отдыха и энергичности. Возможно предварительная консультация по противопоказаниям.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Махачкалы. Выбирайте рейсы с прилётом до 18:00
Завершение: Аэропорт Махачкалы. Выбирайте рейсы после 16:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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